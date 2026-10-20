12 Dev Adam Basketbol Okulları taramaları 23 Ekim'de Bitlis ve Muş'ta başlayacak

12 Dev Adam Basketbol Okulları taramaları 23 Ekim'de Bitlis ve Muş'ta başlayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
12 Dev Adam Basketbol Okulları, 2026-2027 dönemi basketbolcu taramalarının 1. etabına 23 Ekim'de Bitlis ve Muş'ta başlayacak; Siirt, Van, Hakkari ve Şırnak'ta 24-25 Ekim'de sürecek. TBF ile Garanti BBVA işbirliğindeki taramalarla çocuklar TBF basketbolcu havuzuna kazandırılacak.
12 Dev Adam Basketbol Okulları (12 DABO), 2026-2027 dönemi basketbolcu taramalarına Bitlis, Muş, Siirt, Van, Hakkari ve Şırnak illerinde 1. etapla başlayacak.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Garanti BBVA işbirliğinde yürütülen program kapsamında, düzenli spor okulu antrenmanlarından farklı olarak çocukların TBF basketbolcu havuzuna kazandırılması için taramalar gerçekleştirilecek.
Etap kapsamında gerçekleştirilecek basketbolcu taramalarının programı şöyle:
23 Ekim Cuma
Bitlis Prof. Dr. Suat Sezgin Spor Salonu
Kızlar: 17.00
Erkekler: 18.30
Muş Yeni Spor Salonu
Kızlar: 17.00
Erkekler: 18.30
24 Ekim Cumartesi
Siirt Evin Demirhan Spor Salonu
Kızlar: 14.00
Erkekler: 15.30
Van Nur Tatar Spor Salonu
Kızlar: 12.00
Erkekler: 13.30
25 Ekim Pazar
Hakkari Merkez Spor Salonu
Kızlar: 09.00
Erkekler: 10.30
Şırnak Merkez Spor Salonu
Kızlar: 10.00
Erkekler: 11.30