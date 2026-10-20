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12 Dev Adam Basketbol Okulları taramaları 23 Ekim'de Bitlis ve Muş'ta başlayacak

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12 Dev Adam Basketbol Okulları, 2026-2027 dönemi basketbolcu taramalarının 1. etabına 23 Ekim'de Bitlis ve Muş'ta başlayacak; Siirt, Van, Hakkari ve Şırnak'ta 24-25 Ekim'de sürecek. TBF ile Garanti BBVA işbirliğindeki taramalarla çocuklar TBF basketbolcu havuzuna kazandırılacak.

12 Dev Adam Basketbol Okulları (12 DABO), 2026-2027 dönemi basketbolcu taramalarına Bitlis, Muş, Siirt, Van, Hakkari ve Şırnak illerinde 1. etapla başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Garanti BBVA işbirliğinde yürütülen program kapsamında, düzenli spor okulu antrenmanlarından farklı olarak çocukların TBF basketbolcu havuzuna kazandırılması için taramalar gerçekleştirilecek.

Etap kapsamında gerçekleştirilecek basketbolcu taramalarının programı şöyle:

23 Ekim Cuma

Bitlis Prof. Dr. Suat Sezgin Spor Salonu

Kızlar: 17.00

Erkekler: 18.30

Muş Yeni Spor Salonu

Kızlar: 17.00

Erkekler: 18.30

24 Ekim Cumartesi

Siirt Evin Demirhan Spor Salonu

Kızlar: 14.00

Erkekler: 15.30

Van Nur Tatar Spor Salonu

Kızlar: 12.00

Erkekler: 13.30

25 Ekim Pazar

Hakkari Merkez Spor Salonu

Kızlar: 09.00

Erkekler: 10.30

Şırnak Merkez Spor Salonu

Kızlar: 10.00

Erkekler: 11.30

Kaynak: AA
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