Tapu Güvenli Alım Satım Sistemi dijital kanallara entegre oldu Garanti BBVA’dan Tapuda Güvenli ve Dijital Alım Satım Dönemi

Garanti BBVA, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen yeni hizmet ile birlikte, gayrimenkul alım satım işlemlerinde ödeme ve tapu devri banka güvencesi altında, eş zamanlı ve mobil ve internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Garanti BBVA Mobil ve İnternet Bankacılığı üzerinden kullanılabilen Tapu Güvenli Alım Satım Sistemi ile alıcı ve satıcı, işlemlerini tek bir platform üzerinden güvenle yönetebiliyor. Sistem kapsamında alıcının ödemesi, tapu devri tamamlanıncaya kadar banka güvencesiyle güvenli hesapta tutuluyor; mülkiyet devri gerçekleştiği anda ise ödeme satıcının hesabına otomatik olarak aktarılıyor.

"En önemli finansal kararlarda güveni dijital deneyimle buluşturuyoruz"

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, yeni hizmete ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Gayrimenkul alım satımı, müşterilerimizin hayatındaki en önemli finansal işlemlerden biri. Böylesine kritik bir süreçte güven, hız ve kolaylık büyük önem taşıyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile iş birliğimiz sayesinde ve Tapu Güvenli Alım Satım Sistemi ile, ödeme ve mülkiyet devrini banka güvencesi altında eş zamanlı gerçekleştirerek hem alıcı hem de satıcı için güvenli bir işlem ortamı sunuyoruz. Garanti BBVA Mobil ve İnternet Bankacılığı üzerinden uçtan uca dijital olarak yönetilebilen bu hizmetle müşterilerimizin süreçlerini çok daha rahat ve kontrollü şekilde tamamlayabilmelerini sağlıyoruz. Garanti BBVA olarak müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran dijital çözümler geliştirmeye ve bankacılıkta yenilikçi uygulamalara öncülük etmeye devam edeceğiz."

Gayrimenkul alım satımında yeni bir standart

Garanti BBVA’nın bireysel ve tüzel müşterilerin kullanımına sunduğu hizmet, yüksek tutarlı gayrimenkul işlemlerinde nakit taşıma ihtiyacını ortadan kaldırırken dolandırıcılık, sahte para ve hırsızlık gibi risklerin azaltılmasına da katkı sağlıyor. Başvuru, onay ve işlem takibi tamamen dijital kanallar üzerinden gerçekleştirilebildiği için süreç daha hızlı, kontrollü ve kolay ilerliyor.