Türkiye’de emekli vatandaşlar için bankaların sunduğu promosyon kampanyaları, hem mevcut müşteriler hem de maaşını taşıyan yeni müşteriler için cazip fırsatlar yaratıyor. Bu bağlamda Garanti Bankası, Mart 2026 itibarıyla emeklilere özel 15.000 TL’ye varan nakit promosyon ve ek bonus kampanyalarıyla dikkat çekiyor. Banka, bu promosyonlarla toplamda 25.000 TL’ye kadar ödül imkanı sunuyor. Peki, Garanti Bankası emekli promosyonu ne kadar? Garanti Bankası emekli promosyon şartları neler, ne zaman yatar? Detaylar...

GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

Garanti BBVA, emekli maaşına göre değişen promosyon ödemesi yapıyor. 2026 kampanyası kapsamında maaş gruplarına göre promosyon tutarları şu şekilde belirlenmiş durumda:

10.000 TL’ye kadar maaş: 6.250 TL

10.000 – 15.000 TL: 10.000 TL

15.000 – 20.000 TL: 12.500 TL

20.000 TL ve üstü: 15.000 TL

Bu promosyon, sadece emekli maaşını Garanti BBVA üzerinden alan müşterilere ödeniyor ve maaşın bankaya taşınması veya mevcut müşterilerin taahhüt yenilemesi şartıyla geçerli oluyor.

EK BONUS İMKANI

Garanti BBVA, 15.000 TL’lik ana promosyonun yanı sıra, ek bonus fırsatlarıyla emekli müşterilerine maksimum 10.000 TL daha kazanma imkanı sağlıyor:

Bonus Kredi Kartı veya Paracard ile toplam 2.000 TL harcama: 6.000 TL bonus

Avans Hesap kullanımı 2.000 TL ve üstü: 2.000 TL bonus

Banka ürünlerinden Evim Garantide, Kasko veya Tamamlayıcı Sağlık Sigortası satın almak: 2.000 TL bonus

Bu bonuslar, promosyon ödemesinin yapıldığı ayın sonrasındaki ay içerisinde hesaba yansıyor. Bonusların geçerli olabilmesi için kredi kartı, Avans Hesap ve sigorta ürünlerinin iptal edilmemesi gerekiyor.

GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ŞARTLARI NELER?

Garanti Bankası’nın emekli promosyonundan faydalanmak isteyenler için belirlenen temel şartlar şunlar:

Promosyon taahhüdü süresi: 3 yıl boyunca emekli maaşının Garanti BBVA’dan alınması

Kampanya geçerlilik tarihi: 1 – 31 Mart 2026

Bonus kullanım koşulları: Bonus kredi kartı ve Avans Hesap üzerinden yapılan harcamaların toplamı minimum 2.000 TL olmalı

Önceki kampanyalar: Daha önce kampanyalardan ödül kazanmış müşteriler aynı ödülü tekrar alamaz

Bonus ödemesi: Hak edilen bonuslar 15 iş günü içinde hesaba yansıtılır

Bu şartlar, hem mevcut emekli müşterileri hem de maaşını Garanti Bankası’na taşıyan yeni emekliler için uygulanıyor. Banka, tüm koşulları şeffaf bir şekilde sunarak müşterilerin hak ettikleri promosyon ve bonuslardan kolayca yararlanmasını sağlıyor.

GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN YATAR?

Promosyon ödemeleri, emekli maaşının bankaya taşınması veya mevcut müşterilerin taahhüt yenilemesi sonrasında hesaplara yatırılıyor. Özel olarak:

Ana promosyon ödemesi: Maaşın Garanti BBVA’ya taşınması ve taahhüt süresinin başlamasıyla aynı ay içinde

Ek bonus ödemeleri: Promosyon ödemesinin yapıldığı ayın sonrasındaki ay içerisinde, ilgili harcama ve ürün koşulları sağlandığında

Özetle, promosyon ve bonus ödemeleri hem hızlı hem de düzenli şekilde müşterilerin hesaplarına aktarılıyor. Bu sayede emekliler, maaşlarını bankaya taşıyarak maksimum faydayı kısa sürede elde edebiliyor.