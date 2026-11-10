Garanti BBVA, COP31’de enerji ve ulaşımda dönüşümün finansmanına odaklandı

Antalya’da devam eden COP31’in ikinci gününde BBVA ve Garanti BBVA’nın Yeşil Bölge’deki ortak pavilyonunda gerçekleştirilen buluşmalarda; elektrikli mobilitenin yaygınlaşması, şarj altyapısının geliştirilmesi, enerji depolama, sanayide verimlilik ve düşük karbonlu üretim yatırımları ele alındı.

Günün öne çıkan etkinliklerinden biri, Dünya Ekonomik Forumu’ndan Francisco Betti’nin moderatörlüğünde, Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten ve Togg CEO’su Gürcan Karakaş’ın katılımıyla gerçekleştirilen “Sürdürülebilir Mobilite Dönüşümünün Finansmanı” paneli oldu. Panelde, Togg’un Trumore platformuyla Garanti BBVA Mobil arasındaki entegrasyonun dijital taşıt finansmanı deneyimine katkısı ele alındı. Elektrikli mobilitenin yaygınlaşması için araç finansmanının yanı sıra şarj altyapısı, yenilenebilir enerji, batarya yatırımları ve farklı paydaşlar arasında risk paylaşımının birlikte geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Mahmut Akten: “Yalnızca araç alımını finanse etmek değil, ekosisteme yatırım yapmak da önemli”

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, elektrikli mobilitenin gelişiminde finansman modellerinin de değişmesi gerektiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Elektrikli mobilitenin daha geniş kitlelere ulaşması için teknolojik gelişmeler kadar finansmana erişim ve uygun altyapı da önemli. Garanti BBVA olarak elektrikli ve hibrit araçlara yönelik finansman çözümleri sunuyoruz. Togg ile iş birliğimizde Trumore ve Garanti BBVA Mobil entegrasyonu sayesinde, uygun koşulları sağlayan ticari müşterilerimiz taşıt kredisi süreçlerini şubeye gitmeden dijital olarak tamamlayabiliyor. Bu deneyim, bankacılık hizmetlerini müşterinin karar verdiği noktaya taşımanın önemini gösteriyor. Öte yandan yalnızca aracın satın alma bedeline değil, şarj imkânlarına, kullanım giderlerine ve toplam sahip olma maliyetine de bakmalıyız. Önümüzdeki dönemde daha esnek geri ödeme planları, kiralama ve kullanıma dayalı modeller erişimi artırabilir. Şarj ağları ve batarya yatırımlarında ise finansmanın vadesinin projenin geri dönüş süresine ve nakit akışına uygun olması, risklerin doğru paylaşılması gerekiyor. Yeşil finansman tek başına otomatik olarak daha düşük maliyet anlamına gelmiyor; fonlama koşulları ve projenin risk profili belirleyici. Yalnızca araç alımını finanse etmek değil, bütün sürdürülebilir mobilite ekosisteminin gelişimine katkı sağlamak da önemli.”

Sanayide enerji verimliliği ve rekabet gücü

“ Enerji Dönüşümüne Yatırım: Sanayinin Rekabet Gücünü Artırmak” panelinde ise enerji verimliliği ve düşük karbonlu üretim yatırımlarının şirketlerin üretkenliğine, maliyetlerine ve uluslararası rekabet gücüne katkısı ele alındı. Garanti BBVA Sürdürülebilirlik Direktörü İrem Barzilay’ın moderatörlüğündeki oturuma Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, Asya Kalkınma Bankası (ADB) Özel Sektör Operasyonları Genel Direktörü Isabel Chatterton, Ivy Decarb Marketplace CEO’su Javier Bernal ve UNO Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Federico Caruncho katıldı. Akten, sanayide dönüşüm yatırımlarının finansmanında teknoloji ve beklenen enerji tasarrufunun teknik açıdan değerlendirilmesiyle yatırımın geri ödeme kapasitesinin birlikte ele alınması gerektiğini vurguladı. Finansman vadelerinin yatırımın geri dönüş süresine, geri ödemelerin ise nakit akışına uygun yapılandırılmasının önemine değindi. Garanti BBVA’nın İspanya’nın ICO kuruluşuyla Kasım 2025’te imzaladığı, 100 milyon ABD dolarına kadar finansman çerçevesi kapsamında UNO’nun üretim hattı modernizasyonuna sağlanan 13 milyon avroluk finansman ile Ivy Decarb platformu üzerinden tekstil tedarikçilerinin makine ve ekipman yatırımlarına yönelik finansman çözümleri, farklı ihtiyaçlara yanıt veren iş birliği örnekleri olarak öne çıktı. Chatterton, uzun vadeli finansman ve risk paylaşımının rolüne dikkat çekerken; UNO ve Ivy Decarb temsilcileri de üretimde verimlilik ve teknoloji yatırımlarına ilişkin deneyimlerini paylaştı.

Lojistikte yeşil dönüşüm için finansman ve teknoloji

Günün programında ayrıca Garanti BBVA Ticari Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran ve Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Nuhoğlu’nun katılımıyla “Sürdürülebilir Mobilite ve Lojistik: Yeşil Dönüşüme Öncülük Etmek” başlıklı oturum gerçekleştirildi. Onaran, özellikle KOBİ’lerin sürdürülebilir yatırımlarında finansman kadar bilgi ve teknik rehberliğin de önemini vurgularken; Nuhoğlu, hafif ve verimli treylerler ile elektrifikasyon çözümlerine yönelik çalışmaları paylaştı.

Farklı sektörlerde dönüşüm için iş birliği

BBVA ve Garanti BBVA’nın COP31 programı, farklı sektörlerden paydaşları zirve boyunca bir araya getirmeye devam ediyor. Enerji dönüşümü, sanayinin modernizasyonu, sürdürülebilir finansman ve iklim dayanıklılığı gibi başlıklardaki buluşmalarla bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması, Türkiye’deki yatırım fırsatlarının uluslararası finansman çevreleriyle buluşturulması ve zirvede kurulan iş birliklerinin somut yatırımlara dönüşmesi hedefleniyor.