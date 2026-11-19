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Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg'un kadınlara yönelik yeni taşıt finansmanı kampanyası hazırlığında olduğu gündeme geldi. Garanti BBVA ile yürütülen çalışma kapsamında kadın müşterilere özel kredi ve ödeme kolaylıkları sunulması planlanıyor. COP31 kapsamında gündeme gelen iş birliğinin ardından kampanyanın başlangıç tarihi, faiz oranları ve başvuru koşulları merak edilmeye başlandı. Peki, TOGG kadınlara özel kampanya ne zaman başlayacak, şartları neler? Kadınlara faizsiz taşıt kredisi verilecek mi? İşte kampanyaya ilişkin bilinen ayrıntılar ve Kasım 2026 TOGG fiyatları...

TOGG KADINLARA ÖZEL KAMPANYA 2026 NEDİR?

Togg ve Garanti BBVA, kadınların elektrikli otomobil sahibi olmasını kolaylaştırmak amacıyla özel bir taşıt finansmanı paketi üzerinde çalışıyor. Hazırlık aşamasındaki kampanya kapsamında kadın müşterilere yönelik avantajlı kredi ve ödeme seçeneklerinin sunulması hedefleniyor.

Togg CEO'su Gürcan Karakaş ile Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten'in Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamındaki temaslarında gündeme gelen iş birliği, kadınlara özel finansman paketi beklentisini artırdı.

Ancak kampanyanın kredi tutarı, faiz oranı ve vade seçenekleri henüz açıklanmadı. Bu nedenle kadın müşterilere sunulacak avantajların kapsamı, yapılacak resmi duyurunun ardından netleşecek.

TOGG KADINLARA ÖZEL KAMPANYA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Togg ve Garanti BBVA'nın kadınlara özel taşıt finansmanı çalışmasına ilişkin ayrıntıların 2026 yılı sona ermeden duyurulması hedefleniyor.

18 Kasım 2026 itibarıyla kampanyanın kesin başlangıç tarihi ve başvuru takvimi açıklanmış değil. Kredi limitleri, faiz oranları ve vade seçeneklerinin de yeni duyuruyla birlikte netleşmesi bekleniyor.

Dolayısıyla kadınlara özel kampanyadan yararlanmak isteyenlerin Togg ve Garanti BBVA tarafından yapılacak resmi açıklamaları takip etmesi gerekiyor.

TOGG VE GARANTİ BBVA'DAN KADINLARA ÖZEL FİNANSMAN ÇALIŞMASI

Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nde elektrikli araç kullanımının yaygınlaştırılması ve bu alandaki finansman modelleri de gündeme geldi.

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten ve Togg CEO'su Gürcan Karakaş, zirve kapsamında gerçekleştirilen "Sürdürülebilir Mobilite Dönüşümünün Finansmanı" paneline katıldı.

Panelde elektrikli araçlara erişimin kolaylaştırılması, yeni finansman modellerinin geliştirilmesi ve dijital taşıt kredisi çözümleri ele alındı. Kadınlara özel finansman çalışması da bu kapsamda gündeme gelen başlıklardan biri oldu.

TOGG KADINLARA ÖZEL KAMPANYA ŞARTLARI NELER?

Togg'un kadınlara özel finansman kampanyasının başvuru şartları henüz açıklanmadı. Yeni pakette kadın müşterilere yönelik özel kredi ve ödeme kolaylıkları sunulması planlanıyor.

Ancak kampanyanın hangi Togg modellerini kapsayacağı, kredi üst limiti, vade süresi ve peşinat koşulları kesinleşmiş değil. Başvuru sırasında gelir şartı aranıp aranmayacağı ve kredi değerlendirme kriterlerinin nasıl uygulanacağı da henüz bilinmiyor.

Bu nedenle kampanyadan yararlanmak isteyenlerin başvuru şartlarına ilişkin resmi duyuruyu beklemesi gerekiyor.

TOGG KADINLARA FAİZSİZ KREDİ VERECEK Mİ?

Kadınlara özel olarak hazırlanması planlanan Togg finansman paketinin faizsiz olup olmayacağı henüz açıklanmadı. Kampanyanın sıfır faizli kredi seçeneği içerip içermeyeceğine ilişkin kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.

Togg, Kasım 2026 döneminde bireysel müşterilerine T10X ve T10F modelleri için farklı tutarlarda yüzde 0 faizli finansman seçenekleri sunuyor. Ancak mevcut bireysel kredi kampanyaları ile hazırlık aşamasındaki kadınlara özel finansman paketi birbirinden farklı uygulamalar.

Bu nedenle kasım ayında sunulan faizsiz kredi seçeneklerinin yeni kadın kampanyasında da geçerli olacağı kesin değil.

TOGG FİYATLARI KASIM 2026: T10X VE T10F NE KADAR?

Togg'un Kasım 2026 fiyat listesine göre T10X ve T10F modelleri farklı donanım ve menzil seçenekleriyle satışa sunuluyor.

Togg T10X: 1 milyon 909 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Togg T10F: 1 milyon 884 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Araçların satış fiyatları tercih edilen donanım, menzil ve opsiyonel paketlere göre değişiklik gösterebiliyor.

TOGG T10F FAİZSİZ KREDİ KAMPANYASI 2026

Togg'un Kasım 2026 finansman seçenekleri kapsamında T10F modelinde farklı kredi tutarları ve vade alternatifleri bulunuyor.

T10F V2 için duyurulan yüzde 0 faizli finansman seçenekleri şöyle:

1 milyon TL kredi, 6 ay vade: Aylık yaklaşık 166 bin 667 TL ödeme.

800 bin TL kredi, 8 ay vade: Aylık 100 bin TL ödeme.

600 bin TL kredi, 12 ay vade: Aylık 50 bin TL ödeme.

T10F 4More versiyonunda ise 1,5 milyon TL kredi için 10 ay vadeli, yüzde 0 faizli finansman seçeneği bulunuyor. Bu seçenekte aylık ödeme 150 bin TL olarak hesaplanıyor.

Söz konusu tutarlar Kasım 2026 döneminde açıklanan finansman seçeneklerini kapsıyor. Kredi masrafları ve diğer koşullar için kampanya ayrıntılarının ayrıca incelenmesi gerekiyor.

TOGG T10X FAİZSİZ KREDİ KAMPANYASI ŞARTLARI NELER?

Togg'un SUV modeli T10X için de Kasım 2026 döneminde farklı faizsiz finansman alternatifleri sunuluyor.

T10X V2 modeline yönelik duyurulan yüzde 0 faizli kredi seçenekleri şu şekilde:

800 bin TL kredi, 6 ay vade: Aylık yaklaşık 133 bin 333 TL ödeme.

600 bin TL kredi, 8 ay vade: Aylık 75 bin TL ödeme.

400 bin TL kredi, 12 ay vade: Aylık yaklaşık 33 bin 333 TL ödeme.

T10X 4More versiyonunda ise 1,5 milyon TL kredi için 10 ay vadeli ve yüzde 0 faizli finansman seçeneği bulunuyor.

Bunların yanı sıra daha uzun vadeli kredi kullanmak isteyen müşteriler için faizli finansman alternatifleri de sunuluyor.

TOGG KADINLARA ÖZEL KAMPANYA BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Kadınlara özel Togg finansman paketinin başvuru yöntemi henüz duyurulmadı. Togg ile Garanti BBVA arasında dijital taşıt finansmanına yönelik mevcut bir iş birliği bulunuyor.

Garanti BBVA'nın COP31 kapsamında yaptığı açıklamaya göre uygun koşulları sağlayan ticari müşteriler, Togg'un Trumore platformu ile Garanti BBVA Mobil arasındaki entegrasyon üzerinden taşıt kredisi işlemlerini şubeye gitmeden tamamlayabiliyor.

Ancak kadınlara özel yeni kampanyanın da aynı dijital başvuru sistemi üzerinden yürütülüp yürütülmeyeceği kesinleşmedi. Başvuru kanalı ve gerekli belgeler, kampanyanın resmi koşulları açıklandığında belli olacak.

TOGG KADINLARA ÖZEL KAMPANYA NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Togg ve Garanti BBVA'nın kadınlara özel taşıt finansmanı çalışmasına ilişkin ayrıntıları 2026 yılı sona ermeden paylaşması hedefleniyor.

Kampanyanın duyurulmasıyla birlikte kredi tutarı, faiz oranı, vade seçenekleri, dahil edilecek araç modelleri ve başvuru tarihleri netlik kazanacak. Şu an için kesinleşmiş bir başlangıç tarihi veya başvuru koşulu bulunmuyor.

Kadınlara özel finansman paketine ilişkin güncel bilgiler Togg ve Garanti BBVA'nın resmi duyuruları üzerinden takip edilebilecek.