EMEKLİ PROMOSYONU 2026 EKİM AYI BANKA KAMPANYALARI: En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri? QNB, İş Bankası, Ziraat, Garanti, Akbank...

Emekli maaşlarına yönelik banka promosyonları Ekim 2026'da da yakından takip ediliyor. Maaşını bankaya taşıyan SGK emeklilerine sunulan nakit ödemelerin yanı sıra otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve farklı bankacılık ürünleriyle kazanılabilen ek ödüller de dikkat çekiyor. İş Bankası emekli promosyonu ne kadar, Akbank ve QNB kaç TL ödeme yapıyor? Yapı Kredi, ING, DenizBank ve diğer bankaların kampanyalarında hangi tutarlar öne çıkıyor? Emekliler, kendilerine sunulan promosyon seçeneklerini ve kampanya koşullarını karşılaştırıyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU 2026

SGK emeklilerine maaş aralığına göre 15.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuluyor.

Fatura ödeme talimatı ve MaxiPuan gibi ek kampanyalarla toplam avantajın 25.000 TL ile 35.000 TL arasına çıkabildiği belirtiliyor.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2026

Akbank, 16 Eylül–16 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında 15.000 TL’ye varan chip-para fırsatı sunuyor.

SGK emekli maaşını Akbank Mobil üzerinden taşıma işlemi için 3.000 TL chip-para veriliyor.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası koşuluyla 5.500 TL chip-para kazanılabiliyor.

İki otomatik fatura ödeme talimatı için 3.000 TL chip-para sunuluyor.

Axess veya Wings kartla belirlenen tutarda harcama yapılması durumunda üç ayda toplam 3.000 TL kazanılabiliyor.

Akbank Mobil’deki Mobilin Akbanklısı programına katılım için 500 TL chip-para fırsatı bulunuyor.

QNB EMEKLİ PROMOSYONU 2026

0–9.999 TL maaş aralığına 8.500 TL promosyon veriliyor.

10.000–14.999 TL maaş aralığına 13.500 TL promosyon veriliyor.

15.000–19.999 TL maaş aralığına 16.500 TL promosyon veriliyor.

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 20.000 TL promosyon sunuluyor.

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU 2026

0–9.999 TL maaş aralığında toplam promosyon 15.250 TL’ye ulaşıyor.

10.000–14.999 TL maaş aralığında toplam promosyon 21.000 TL oluyor.

15.000–19.999 TL maaş aralığında toplam promosyon 25.500 TL’ye ulaşıyor.

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara toplam 30.000 TL’ye varan promosyon sunuluyor.

ING BANK EMEKLİ PROMOSYONU 2026

0–9.999 TL maaş aralığında toplam promosyon 23.250 TL’ye ulaşıyor.

10.000–14.999 TL maaş aralığında toplam promosyon 27.000 TL oluyor.

15.000–19.999 TL maaş aralığında toplam promosyon 29.500 TL’ye ulaşıyor.

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara toplam 32.000 TL’ye varan promosyon sunuluyor.

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2026

0–9.999 TL maaş aralığında toplam promosyon 20.000 TL’ye ulaşıyor.

10.000–14.999 TL maaş aralığında toplam promosyon 24.000 TL oluyor.

15.000–19.999 TL maaş aralığında toplam promosyon 27.000 TL’ye ulaşıyor.

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara toplam 30.000 TL’ye varan promosyon sunuluyor.

GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU 2026

15.000 TL’ye kadar nakit promosyon fırsatı sunuluyor.

Bonus Kart veya Paracard ile belirlenen tutarda harcama yapılması durumunda 6.000 TL’ye varan bonus kazanılabiliyor.

Avans Hesap kullanımı için 2.000 TL ödül fırsatı bulunuyor.

Yeni sigorta poliçesiyle 2.000 TL’ye varan bonus kazanılabiliyor.

Kampanya 1–31 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerli olup toplam promosyon ve ödül tutarı 25.000 TL’ye ulaşabiliyor.

TÜRKİYE FİNANS EMEKLİ PROMOSYONU 2026

Emekli maaşını Türkiye Finans’a taşıyanlara 27.000 TL’ye varan nakit promosyon ve bonus sunuluyor.

Bankaya davet edilen emekli yakınları için 5.000 TL’ye varan nakit ödül fırsatı bulunuyor.

KUVEYT TÜRK EMEKLİ PROMOSYONU 2026

10.000 TL’nin altındaki maaşlar için toplam promosyon 7.000 TL oluyor.

10.000–14.999 TL maaş aralığında toplam promosyon 10.000 TL’ye ulaşıyor.

15.000–19.999 TL maaş aralığında toplam promosyon 12.000 TL oluyor.

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara toplam 14.000 TL promosyon sunuluyor.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU 2026

0–9.999,99 TL maaş aralığında 5.000 TL promosyon veriliyor.

10.000–14.999,99 TL maaş aralığında 8.000 TL promosyon sunuluyor.

15.000–19.999,99 TL maaş aralığında 10.000 TL promosyon veriliyor.

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL promosyon ödeniyor.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2026