2024 Yılında En Fazla Kurumlar Vergisi Tahakkuk Ettiren Şirketler Açıklandı

Türkiye'de 2024 yılına ilişkin en fazla kurumlar vergisi beyan eden mükellefler listesinde, bankacılık ve finans sektöründen 18 şirket yer aldı.

AA muhabirinin Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2024 yılı için en fazla kurumlar vergisi tahakkuk ettirilen 100 mükellef içinde 32 kurum bilgilerinin açıklanmasını istemedi.

Listede bilgileri açıklananlar arasında bankacılık ve finans sektöründe faaliyet gösteren 18 şirket yer alırken, bu şirketlerce tahakkuk ettirilen toplam vergi tutarı da 114 milyar 208 milyon 433 bin 258 lira olarak hesaplandı.

Listede yer alan şirketler içinde bankacılık ve yatırım bankacılığı faaliyetlerinde bulunan özel ve kamu firmaları yer aldı.

Kurumlar vergisi rekortmenleri listesinin ilk 3 sırasını da bankacılık sektörü paylaştı.

Listenin ilk sırasında 25 milyar 296 milyon 492 bin 625 lira olarak tahakkuk ettirilen vergiyle Garanti Bankası yer aldı.

Ziraat Bankası, 20 milyar 838 milyon 196 bin 304 lira vergiyle ikinci sırada yer buldu.

Kuveyt Türk Katılım Bankası da 2024'te 12 milyar 71 milyon 499 bin 612 liralık vergi tahakkuku ile üçüncü oldu.

16 banka ve finans kuruluşu listede yeniden yer buldu

2023 yılı vergi rekortmenleri listesinde ünvanı açıklananlar arasında yer alan 16 banka ve finans kuruluşu, geçen yıla ilişkin listeye yine girmeyi başardı.

Bu kurumlar, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Akbank, QNB Finansbank, Kuveyt Türk, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Fibabank, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, İstanbul Takas ve Saklama Bankası, Emin Evim, HSBC, Türk Ekonomi Bankası ve Aktif Yatırım Bankası oldu.

Denizbank ve Anadolu Bank listeye bu yıl girerken, İller Bankası ise listeden çıktı.

Listeye giren 18 bankacılık ve finans şirketi için 2024'te tahakkuk ettirilen kurumlar vergisi tutarları (lira) şöyle: