Garanti BBVA, bankacılık deneyimini ChatGPT’ye taşıdı

Garanti BBVA, dijital bankacılık deneyimini üretken yapay zekâ platformlarına taşıyan yeni bir adım attı. BBVA'nın İtalya ve Almanya'da hayata geçirdiği ChatGPT uygulama deneyiminin Türkiye'deki adımı Garanti BBVA ile atıldı. ChatGPT uygulama kütüphanesinde yer alan ilk finans kuruluşları arasında bulunan Garanti BBVA, kullanıcıların bankacılık ürün ve hizmetlerine ilişkin güncel bilgilere ChatGPT sohbet deneyimi içinde doğrudan ulaşmasını sağlıyor.

Kullanıcılar, Garanti BBVA uygulamasını ChatGPT sohbetlerine ekleyerek kredi kartlarından kredilere, yatırım ürünlerinden dijital bankacılık hizmetlerine kadar pek çok konuda bilgi alabilecek. Böylece müşteriler ihtiyaç duydukları bilgilere ChatGPT deneyimi içerisinde, hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilecek. Uygulama, ürün ve hizmetlere ilişkin bilgi sunarken kişisel veya finansal verilere erişim sağlamayacak ve müşteri özelinde işlem gerçekleştirmeyecek.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Teknoloji ve inovasyon, bizim için yalnızca dijitalleşmenin değil, bankacılığın geleceğini şekillendirmenin de en önemli araçlarından biri. Üretken yapay zekâ, insanların bilgiye erişme ve dijital hizmetlerle etkileşim kurma biçimini yeniden tanımlıyor. Biz de müşterilerimizin halihazırda bulunduğu dijital platformlarda yer alarak bankacılık deneyimini onların günlük yaşamının doğal bir parçası haline getirmeyi hedefliyoruz. BBVA Grubu'nun Avrupa'da başlattığı bu deneyimi şimdi Türkiye'ye taşıyarak Garanti BBVA uygulamasını ChatGPT'de kullanıcılarımızla buluşturuyoruz. Bu yeni adımın, finansal hizmetlerle yapay zekâ arasındaki etkileşimin yeni olanaklarının önünü açacağına inanıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yeni teknolojileri müşterilerimiz için somut değere dönüştürmeye, bankacılıkta dönüşüme yön veren yenilikçi deneyimler geliştirmeye ve sektörün geleceğini şekillendirecek uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz.”

KULLANICILAR CHATGPT ÜZERİNDEN GARANTİ BBVA UYGULAMASINA NASIL ULAŞABİLECEK?

Kullanıcılar, ChatGPT'ye giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan Eklentiler alanını açarak burada bulunan Garanti BBVA uygulamasını seçip Eklentiyi Kur seçeneğiyle uygulamayı ChatGPT hesaplarına bağlayabiliyor. Bağlantının tamamlanmasının ardından ise herhangi bir sohbete @GarantiBBVA ile başlayarak uygulamayla etkileşime geçebiliyor ve Garanti BBVA'nın ürünleri, hizmetleri ve bankacılık süreçleri hakkında güncel bilgilere doğrudan ChatGPT üzerinden ulaşabiliyor.