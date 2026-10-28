Garanti BBVA, 2026'nın 9 ayında 98,2 milyar lira net karı açıkladı

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Türkiye Garanti Bankası AŞ (Garanti BBVA), 2026 yılının 9 ayında 98,2 milyar lira net kar elde etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA'nın 30 Eylül 2026 tarihli konsolide finansal tabloları yayımlandı.

Aktif büyüklüğü 5,6 trilyon liraya ulaşan bankanın yılın 9 ayında ekonomiye nakdi ve gayrinakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek 4,2 trilyon lira oldu. Bankanın toplam canlı, Türk lirası ve yabancı para kredilerindeki pazar payları sırasıyla yüzde 11,3, yüzde 12,9 ve yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti.

Fonlama bazını dinamik şekilde yöneten bankanın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı yüzde 65,1 ile müşteri mevduatları oluşturmaya devam etti. Garanti BBVA'nın müşteri mevduat tabanı, yılın 9 ayında yüzde 15,5 büyümeyle 3,6 trilyon lira seviyesine, pazar payı ise yüzde 10,6'ya çıktı. Vadesiz müşteri mevduatlarının toplam müşteri mevduatları içindeki payı ise yüzde 39 olarak kaydedildi.

Yılın 9 ayında 98,2 milyar lira net kar gerçekleştiren bankanın sermaye yeterlilik oranı, yüzde 12,16 olan yasal limitlerin üzerine çıkarak yüzde 16,1 seviyesine ulaştı.

Bu dönemde bankanın ortalama öz kaynak karlılığı yüzde 27,5, ortalama aktif karlılığı yüzde 2,6 ve donuk alacak oranı yüzde 3,9 oldu.

"Dezenflasyon hedefi belirleyici olmaya devam ediyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, yılın üçüncü çeyreğinde dezenflasyon hedefi doğrultusunda sürdürülen para politikası ve makro ihtiyati düzenlemelerin, bankacılık sektörünün faaliyet ortamında belirleyici olmaya devam ettiğini belirtti.

Çeyreğin ikinci yarısından itibaren fonlama maliyetlerinde gözlenen gerilemenin, sektörün karlılık görünümünü olumlu yönde etkilediğini aktaran Akten, "Küresel gelişmelerin ekonomik görünüm üzerindeki etkilerinin sürdüğü bu dönemde faiz ve fonlama koşullarındaki değişim, etkin fiyatlama ve bilanço yönetiminin önemini bir kez daha ortaya koydu." değerlendirmesini yaptı.

Bankanın üçüncü çeyrek performansını değerlendiren Akten, şunları kaydetti:

"Fonlama maliyetlerindeki gerileme ve etkin bilanço yönetimimizin katkısıyla net faiz marjımızda belirgin bir iyileşme kaydederken, karlılığımızı artırmaya devam ettik. Müşteri odaklı ve kredi öncelikli büyüme stratejimiz doğrultusunda, Türk lirası kredilerdeki liderliğimizi farklı segmentlerde elde ettiğimiz pazar payı kazanımlarıyla daha da güçlendirdik. Fonlama tarafında ise müşterilerimizle kurduğumuz uzun vadeli ilişkiler sayesinde geniş ve tabana yaygın mevduat yapımızı korurken, sermaye benzeri kredi ihracı ile finansman kanallarımızı çeşitlendirdik. 125 milyon dolar tutarındaki sürdürülebilir sermaye benzeri tahvil ihracıyla sağladığımız kaynak, mikro işletmeler ve KOBİ'lerin yeşil yatırımlarına ve kadın girişimcilerin finansmana erişimine yönlendirilecek."

Akten, 2018-2029 dönemi için belirledikleri 3,5 trilyon lira sürdürülebilir finansman hedefleri kapsamında 2026'nın 9 ayında 1,9 trilyon lira finansman sağladıklarını aktardı.

Enerji ve sanayiden kaynak verimliliğine kadar farklı alanlarda müşterilerinin dönüşüm yatırımlarını destekleyerek, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine ve uluslararası rekabet gücüne katkı sağlamaya devam ettiklerini belirten Akten, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek COP31'i ülkemizin sürdürülebilir dönüşümünü hızlandırmak açısından önemli bir fırsat olarak görüyoruz. BBVA ile üstlendiğimiz Küresel Bankacılık Partnerliği sayesinde Türkiye'nin dönüşüm potansiyelini uluslararası sermaye, deneyim ve yeni finansman imkanlarıyla buluşturmaya katkı sağlamayı hedefliyoruz. Güçlü finansal yapımızı, müşteri odaklı iş modelimiz ve teknolojik yetkinliklerimizle birleştirerek, sürdürülebilir büyüme stratejimiz doğrultusunda ilerliyoruz."

Kaynak: AA