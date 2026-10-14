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Garanti BBVA’dan Çimento Sektörünün Düşük Karbonlu Dönüşümüne Finansman ve Danışmanlık

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Garanti BBVA’dan Çimento Sektörünün Düşük Karbonlu Dönüşümüne Finansman ve Danışmanlık
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Garanti BBVA, Vezirhan Çimento’nun düşük karbonlu dönüşümüne yönelik yatırımlarını finansman ve sürdürülebilirlik danışmanlığıyla destekliyor. Sürdürülebilirlikle Bağlantılı Kredi; üretim verimliliği, atık ısı geri kazanımı ve alternatif yakıt kullanımına yönelik üç yatırımı kapsıyor.

Garanti BBVA, Vezirhan Çimento Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin üretim altyapısının geliştirilmesi ve düşük karbonlu dönüşümüne yönelik yatırımları Sürdürülebilirlikle Bağlantılı Kredi (Sustainability-Linked Loan – SLL) modeliyle finanse ediyor. Kredinin finansal koşulları, şirket için belirlenen sürdürülebilirlik performans hedefleriyle ilişkilendirildi.

Finansman kapsamında, üretimde enerji ve operasyonel verimliliği destekleyen çimento değirmeni, üretim sürecinde ortaya çıkan atık ısının yeniden değerlendirilmesini sağlayan Atık Isı Geri Kazanım Sistemi (WHR) ve alternatif yakıt kullanımına imkân veren Katı Atık Hazırlama ve Yakma Sistemi (ATY) yatırımları yer alıyor.

“Sürdürülebilirlik hedeflerini somut yatırımlara taşıyoruz”

Garanti BBVA Yatırım Bankacılığı ve Finansman Müdürlüğü Direktörü Hakan Birhan, iş birliğine ilişkin şunları söyledi:

“Sürdürülebilirlik hedeflerinin gerçek karşılığı, şirketlerin yatırım ve sermaye tahsisi kararlarına dönüştüğünde ortaya çıkıyor. Vezirhan Çimento ile çalışmamızda, üretim altyapısına yönelik yatırımları şirketin sürdürülebilirlik performans hedefleriyle ilişkilendiren bir kredi yapısı oluşturduk. Hangi yatırımın neyi değiştireceği ve ilerlemenin nasıl ölçüleceği netleştiğinde, doğru finansman yapısını kurmak da mümkün hale geliyor. BBVA ile birlikte Küresel Bankacılık Partneri olduğumuz COP31’e giderken, Türkiye’nin düşük karbonlu ekonomiye geçişine katkı sunacak somut dönüşüm yatırımlarını finansman ve danışmanlıkla desteklemeye odaklanıyoruz.”

Finansmana sürdürülebilirlik danışmanlığı eşlik ediyor

Garanti BBVA, finansmanın yanı sıra Vezirhan Çimento’ya sürdürülebilirlik danışmanlığı da sunuyor. Bu kapsamda şirketin karbonsuzlaşma yol haritasının geliştirilmesine, öncelikli dönüşüm alanlarının belirlenmesine ve iklim kaynaklı risklerin değerlendirilmesine destek veriliyor. Böylece yatırımlar, şirketin daha uzun vadeli dönüşüm öncelikleriyle birlikte değerlendiriliyor.

Garanti BBVA, 2018–2029 dönemini kapsayan 3,5 trilyon TL sürdürülebilir finansman hedefi doğrultusunda reel sektörün düşük karbonlu dönüşümünü finansman çözümleri ve sürdürülebilirlik danışmanlığıyla desteklemeyi sürdürüyor.

Ece Güneş
Ece Güneş
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