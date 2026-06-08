Hangi bankalar faizsiz kredi veriyor? SON DAKİKA! DenizBank, Garanti BBVA, İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi 100 bin TL'ye varan kredi veriyor mu?

Faizsiz kredi kampanyalarıyla ilgili iddialar finans piyasasında büyük ilgi uyandırdı. DenizBank, Garanti BBVA, İş Bankası, Akbank, Albaraka Türk ve Yapı Kredi’nin 100 bin TL’ye varan faizsiz kredi imkânı sunduğu yönündeki araştırmalar hız kazanırken, vatandaşlar “Hangi bankalar faizsiz kredi veriyor?” sorusuna yanıt arıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BANKALAR 100 BİN TL'YE VARAN FAZİSİZ KREDİ Mİ VERİYOR?

Bankalar, artan finansman maliyetlerine rağmen yeni müşteri kazanmak amacıyla faizsiz kredi kampanyalarına hız verdi. Özellikle kısa vadeli nakit ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlara yönelik hazırlanan kampanyalarda 100 bin liraya kadar faizsiz kredi ve nakit avans fırsatları dikkat çekiyor.

Faizsiz kredi seçenekleri, herhangi bir faiz maliyeti oluşturmaması nedeniyle tüketiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Bankalar, farklı vade ve limit seçenekleriyle müşterilerine avantajlı finansman imkanları sunuyor.

HANGİ BANKALAR FAZİSİZ KREDİ VERİYOR?

DenizBank, yeni müşterilerine 3 ay vadeli 65 bin liraya kadar faizsiz kredi, 25 bin liraya kadar taksitli nakit avans ve 10 bin liraya kadar taksitli kurtaran hesap olmak üzere toplam 100 bin liralık destek sağlıyor.

Garanti BBVA ise 3 ay vadeli olmak üzere 100 bin liraya kadar yüzde 0 faizli kredi fırsatı sunuyor.

Albaraka Türk, 40 bin liraya kadar vade farksız hoş geldin finansmanı ve 60 bin liraya kadar taksitli alışveriş imkanıyla toplam 100 bin liraya kadar faizsiz destek veriyor.

DİĞER BANKALARIN KAMPANYALARI

Türkiye İş Bankası, 25 bin liraya kadar taksitli nakit avans ve 30 bin liraya kadar ek hesap desteğiyle toplam 55 bin liraya kadar faizsiz finansman sağlıyor.

Akbank, 12 ay vadeli 45 bin lira ihtiyaç kredisi ile 25 bin lira taksitli nakit avansı sıfır faizle müşterilerine sunuyor.

QNB, 25 bin lira kredi ve 25 bin lira taksitli nakit avans olmak üzere toplam 50 bin liralık faizsiz finansman imkanı tanıyor.

Türkiye Finans ise 3 ay vadeli 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanını kâr payı veya finansman oranı olmadan kullandırıyor.

NEDEN BÖYLE BİR KAMPANYA YAPILDI?

Bankaların büyük bölümünün söz konusu kampanyaları yeni müşteri kazanımına yönelik hazırladığı belirtilirken, başvuru şartları ve limitlerin bankalara göre değişiklik gösterebildiği ifade ediliyor.