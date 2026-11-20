Türkiye Sigorta Birliği (TSB), yönetim kurulunda gerçekleşen görev değişikliğiyle kadın yönetim kurulu üyesi sayısının 2'ye yükseldiğini, Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Nurdan Tunay Günaylı'nın yönetim kurulunun yeni üyesi olduğunu bildirdi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Serkan Uğraş Kaygalak'ın Anadolu Sigorta Genel Müdürü olarak atanmasının ardından Hayat ve Emeklilik Yönetim Komitesinden ayrılmasıyla TSB yönetim kurulu üyeliği de sona erdi.

Kaygalak'tan boşalan koltuğa, Hayat ve Emeklilik Yönetim Komitesi bünyesinden Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Nurdan Tunay Günaylı seçildi.

Böylece halihazırda yönetimde görev alan Neova Sigorta Genel Müdürü Neslihan Neciboğlu ile birlikte TSB yönetim kurulunda kadın yönetici sayısı 2'ye çıktı.

Sektörün karar alma mekanizmalarında kadın temsiliyetinin artması, sigortacılık ekosisteminin kapsayıcı büyüme vizyonuna da güçlü katkı sağlıyor.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen TSB Başkanı Ahmet Yaşar, sektörde kadın liderliğinin güçlenmesinden duydukları memnuniyeti ifade ederek şunları kaydetti:

"Sigorta sektörümüz, hem çalışan profili hem de üst düzey yönetim kademeleri itibarıyla kadın istihdamında Türkiye'ye örnek teşkil eden alanların başında geliyor. Yönetim kurulumuzda değerli genel müdürlerimiz Neslihan Neciboğlu ve Nurdan Tunay Günaylı'nın yer almasıyla kadın temsiliyetimizin daha da güçlenmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Sektörümüzün ortak aklını şekillendiren karar alma süreçlerinde kadın yöneticilerimizin bakış açısı ve vizyonu, geleceğe yönelik stratejilerimize büyük değer katacaktır. Aramıza katılan Nurdan Tunay Günaylı'ya yeni görevinde başarılar diliyor, bugüne kadarki kıymetli katkıları için Serkan Uğraş Kaygalak'a teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA