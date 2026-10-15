Garanti BBVA ve Techstars Istanbul, girişimcileri Urla’da buluşturdu

Garanti BBVA’nın girişimcilik ekosisteminin gelişimini desteklemek amacıyla ana partnerliğini yürüttüğü Techstars İstanbul iş birliği kapsamında düzenlenen Techstars Startup Weekend Urla, farklı alanlardan girişimcileri bir araya getirirken, büyük bir potansiyele sahip İzmir girişimcilik ekosistemine erişim ve bu ekosistemle daha güçlü bağlar kurulması açısından da önemli bir buluşma noktası oldu. 9–11 Ekim tarihlerinde Bilişim Vadisi İzmir Kampüsü’nde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, iş fikirlerini geliştirme, deneyimli mentorlarla çalışma ve projelerini jüriye sunma fırsatı buldu.

Techstars’ın dünya genelinde uyguladığı 54 saatlik Startup Weekend formatıyla gerçekleştirilen programda girişimciler, iş fikirlerini ekip çalışmasıyla geliştirdi. İlk gün ekiplerini kuran katılımcılar, iş modeli geliştirme ve fikir doğrulama eğitimleriyle çalışmalarına başladı. İkinci gün mentorlarla iş modellerini şekillendirip prototipleri üzerinde çalışan ekipler, son gün projelerini jüriye sundu.

19 ekip finalde yarıştı

Etkinlikte 74 girişimcinin oluşturduğu 21 ekip, üç gün boyunca iş fikirlerini geliştirmek için çalıştı. Bu ekiplerden 19’u final sunumlarına katılarak projelerini jüriye sundu. Garanti BBVA da etkinlik boyunca mentorluk ve jüri desteğiyle girişimcilere katkı sağladı.

Etkinliğin jürisinde Ofsayt A.Ş. Kurucusu ve Direktörü Erdem Yurdanur, Bilişim Vadisi Genel Müdür Yardımcısı Tuba Öztepe, F&M Global Consulting Danışmanı Murat Akçay ve Garanti BBVA Girişimcilik Bankacılığı Yöneticisi Selin Öz yer aldı.

Jüri değerlendirmesi sonucunda, restoranlar için maliyet takibi platformu kârla projesiyle SPARK ekibi birinci, müteahhitler için imar süreçleri destek platformu İMAROS projesiyle FOURION ekibi ikinci, uzaktan hasta takibi için akıllı bileklik projesiyle Circle8 ve micro saaslar için agent-native büyüme motoru projesiyle Pickable ekipleri üçüncü oldu. Dereceye giren ekiplere sırasıyla 50.000 TL, 30.000TL ve 20.000 TL değerinde ödüller takdim edildi.

Sibel Kaya: “Girişimcilerin bilgiye ve güçlü bağlantılara da ihtiyacı var”

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, Techstars Startup Weekend Urla’ya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Girişimcilik ekosisteminin gelişimi için girişimcilere finansman sağlamanın yanı sıra bilgiye, mentorluk desteğine, iş birliklerine ve güçlü ağlara erişim imkânı sunmak da büyük önem taşıyor. Techstars İstanbul ile iş birliğimiz kapsamında girişimcilerin farklı gelişim aşamalarındaki ihtiyaçlarına yanıt verecek fırsatlar yaratıyoruz. Startup Weekend Urla’da girişimcilerin fikirlerini geliştirmelerine, deneyimli mentorlarla bir araya gelmelerine ve projelerini hayata geçirme yolunda somut adımlar atmalarına katkı sunmaktan mutluluk duyduk. İzmir’in büyük potansiyel taşıyan girişimcilik ekosisteminin farklı paydaşlarıyla bir araya gelmek ve bu ekosistemle daha güçlü bağlar kurmak bizim için ayrıca çok değerliydi. Bu üç günün değerini, ortaya çıkan projeler kadar girişimcilerin kurduğu bağlantılarda ve kazandığı deneyimde de görüyoruz. Girişimcilerin küresel ölçekte büyüme potansiyelini destekleyen bu tür buluşmalarla ekosisteme katkı sunmayı sürdüreceğiz.

Aylin Şahin: “Fikirleri test etmek, girişimcilerin sonraki adımlarını güçlendiriyor”

Techstars Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Aylin Şahin ise etkinliğe ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Startup Weekend, girişimcilere bir fikri ekip içinde geliştirme, varsayımlarını sorgulama ve mentorların görüşleriyle yeniden değerlendirme deneyimi sunuyor. Urla’da da katılımcılar, üç gün içinde iş fikirlerini geliştirerek jüriye sunabilecekleri projelere dönüştürdü. Bu sürecin en değerli kazanımlarından biri, girişimcilerin fikirlerinin hangi yönlerini geliştirmeleri gerektiğini daha açık görebilmeleri. Hedefimiz, burada edindikleri deneyimin sonraki kararlarına da yön vermesi. Bu buluşmada kurulan ekiplerin ve geliştirilen projelerin, etkinlik sonrasında da yoluna devam etmesini desteklemek istiyoruz.”

Girişimciler iş dünyası ve teknoloji ekosistemiyle buluştu

Techstars Startup Weekend Urla kapsamında girişimciler, teknoloji ekosisteminin farklı temsilcileriyle bir araya geldi. Etkinliğin konuşmacıları arasında ESİAD Başkanı Sibel Zorlu, Techstars İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Aylin Şahin, Techstars İstanbul Genel Müdürü Bahadır Girtten, yapay zekâ ve makine öğrenimi uzmanı Dr. Hikmet Dursun ve OrbisLabs Kurucusu Dr. İlker Altıntaş yer aldı.

10 Ekim akşamı düzenlenen resepsiyon ise girişimcilere deneyimlerini paylaşma ve yeni iş birlikleri için bağlantı kurma imkânı sundu.

Girişimcilik ekosisteminde uzun soluklu destek

Garanti BBVA, girişimcilik ekosistemine yönelik çalışmalarını farklı gelişim aşamalarındaki girişimlerin ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde sürdürüyor. 2015 yılında hayata geçirilen ve bugün Partners Tech çatısı altında devam eden hızlandırma programıyla bugüne kadar yaklaşık 65 teknoloji girişiminin gelişim yolculuğuna eşlik eden Garanti BBVA; mentorluk, eğitim, iş geliştirme, iletişim ve ekosistem bağlantılarının yanı sıra bankacılık alanındaki bilgi birikimini de girişimcilerle buluşturuyor.

Techstars İstanbul ile kurulan iş birliği, bankanın girişimcilik ekosistemine uzun süredir sunduğu desteğe küresel bir boyut kazandırıyor. Dünyanın en büyük erken aşama yatırım fonu ve hızlandırma programı olan Techstars, 150 ülkeye yayılan ekosistemi ve yürüttüğü yüzlerce programla fikir aşamasından halka arza kadar girişimlerin gelişimini destekliyor. Garanti BBVA da Türkiye’nin teknoloji tabanlı girişimcilik alanında küresel bir merkez hâline gelmesine katkı sunmak amacıyla Techstars Global ile güç birliği yapıyor.