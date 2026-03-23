FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALAR: 2026 Mart ayı en yüksek faizsiz kredi veren bankalar hangileri?

Mart 2026'da hangi bankaların müşterilerine faizsiz kredi imkânı sunduğu, yatırım ve nakit ihtiyaç sahiplerinin gündeminde ilk sıraya yerleşti. Piyasadaki hareketlilik ve banka kampanyaları, "Hangi banka en yüksek faizsiz krediyi veriyor?" sorusunu öne çıkarırken, vatandaşlar bu fırsatları yakından takip ediyor. 2026 Mart ayının faizsiz kredi veren bankalarıyla ilgili detaylar merakla araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

QNB

QNB, yeni müşterilerine özel kampanyasıyla toplamda 85.000 TL'ye varan %0 faizli nakit fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında 3 ay vadeli 60.000 TL ihtiyaç kredisi ile 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans, faizsiz olarak veriliyor. Yatırım veya acil nakit ihtiyacı olan müşteriler için cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor.

İŞ BANKASI

İş Bankası, yeni müşterilerini %0 faizli finansman avantajlarıyla karşılıyor. 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans ve 30.000 TL'ye varan %0 faizli ek hesap fırsatının yanı sıra, hisse senedi işlemlerinde %0,05 komisyon oranı da sunuluyor. İşCep üzerinden bu ayrıcalıklara kolayca ulaşmak mümkün.

DENİZBANK

DenizBank, yeni müşteriler için 3 ay vadeli 65.000 TL faizsiz kredi imkânı sağlıyor. Ayrıca 25.000 TL tutarındaki taksitli nakit avans ile toplam finansman tutarı 90.000 TL'ye kadar çıkıyor. Bu kampanya, kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için ideal bir çözüm sunuyor.

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA, %0 faiz ve 3 ay vade seçenekli kampanyasıyla toplamda 75.000 TL'ye kadar finansman sağlıyor. 3 ay vadeli 50.000 TL kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli avans hesap imkânı, yeni müşteriler için cazip fırsatlar arasında bulunuyor.

AKBANK

Akbank, yeni müşterilere özel kampanyasında %0 faizle 25.000 TL'ye kadar 3 ay vadeli taksitli avans sunuyor. Ayrıca 12 ay vadeli 45.000 TL kredi de faizsiz olarak veriliyor. Bu imkânlarla birlikte toplamda 70.000 TL'ye kadar finansman sağlanabiliyor.

ALBARAKA

Albaraka, yeni müşterilerine toplamda 50.000 TL'lik finansman desteği sunuyor. Ayrıca banka, 100.000 TL'ye kadar kredi kartı harcamalarını 6 aya varan vade ile ek ücret olmadan taksitlendirme fırsatı sağlıyor. Böylece toplamda 150.000 TL'ye kadar faizsiz finansman imkânı elde edilebiliyor.