Steam'in rakip oyun dağıtım platformu Epic Games, kullanıcılarına verdiği ücretsiz oyunlar ile milyonlarca oyuncunun sevdiği bir platform haline geldi. Peki, Epic Games'in bu zamana kadar verdiği ücretsiz oyunlar neler? Listenin detayları haberimizde...

Microsoft Windows ve macOS işletim sistemlerine yönelik Epic Games tarafından işletilen dijital video oyunu mağazası Epic Games Store, Aralık 2018'de internet sitesi ve oyunları yükleyip oynayabilmek için zorunlu olan istemci olmak üzere iki ayağıyla birlikte piyasaya sürüldü ve kullanıcılarına verdiği ücretsiz oyunlar ile büyük beğeni topladı. Peki, Epic Games'in bu zamana kadar verdiği ücretsiz oyunlar neler?

EPIC GAMES'İN BU ZAMANA KADAR VERDİĞİ ÜCRETSİZ OYUNLAR NELER?

Popüler dijital oyun dağıtımcısı ve oyun geliştiricisi Epic Games, üç yıldan beri kullanıcılarına her hafta ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Bu zamana kadar Epic Games'in ücretsiz oyunlarını bu ana kadar eksiksiz alan kullanıcıların kütüphanesinde 300'e yakın oyun bulunuyor. Peki, Epic Games bu zamana kadar verdiği ücretsiz oyunlar neler? İşte Epic Games'te ücretsiz olan tüm oyunların listesi…

Liste her hafta güncellenmektedir

EPIC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLAR 2022

25 Ağustos - 1 Eylül 2022: Ring of Pain

18 Ağustos – 25 Ağustos 2022: DOOM 64

18 Ağustos – 25 Ağustos 2022: Rumbleverse™ – Bum Boksçu İçerik Paketi

11 Ağustos – 18 Ağustos 2022: Cook, Serve, Delicious! 3?!

4 Ağustos – 11 Ağustos 2022: Unrailed!

28 Temmuz – 4 Ağustos 2022: Lawn Mowing Simulator

21 Temmuz – 28 Temmuz 2022: Shop Titans ve Tannenberg

14 Temmuz – 21 Temmuz 2022: Idle Champions of the Forgotten Realms ve Wonder Boy: The Dragon's Trap

7 Temmuz – 14 Temmuz 2022: Ancient Enemy ve Killing Floor 2

30 Haziran – 7 Temmuz 2022: Geneforge 1 – Mutagen, Hood: Outlaws & Legends ve Lord of the Dead

23 Haziran – 30 Haziran 2022: Car Mechanic Simulator 2018 ve A Game Of Thrones: The Board Game Digital Edition

16 Haziran – 23 Haziran 2022: Supraland

9 Haziran – 16 Haziran 2022: Maneater

2 Haziran – 9 Haziran 2022: Wolfenstein: The New Order

26 Mayıs – 2 Haziran 2022: BioShock: The Collection

19 Mayıs – 26 Mayıs 2022: Borderlands 3

12 Mayıs – 19 Mayıs 2022: Prey, Jotun: Valhalla Edition, Redout: Enhanced Edition

5 Mayıs – 12 Mayıs 2022: Terraforming Mars

28 Nisan – 5 Mayıs 2022: Paradigm, Just Die Already

21 Nisan – 28 Nisan 2022: Amnesia Rebirth, Riverbond

14 Nisan – 21 Nisan 2022: XCOM 2, Insurmountable

07 Nisan – 14 Nisan 2022: Rogue Legacy, The Vanishing of Ethan Carter

31 Mart – 7 Nisan 2022: Total War: Warhammer, City of Brass

24 Mart – 31 Mart 2022: Demon's Tilt

17 Mart – 24 Mart 2022: In Sound Mind

10 Mart – 17 Mart 2022: Cities: Skylines

3 Mart – 10 Mart 2022: Centipede: Recharged & Black Widow: Recharged

3 Mart – 10 Mart 2022: Dauntless (Epic Slayer Kit)

24 Şubat – 3 Mart 2022: Cris Tales

17 Şubat – 24 Şubat 2022: Brothers: A Tale of Two Sons

10 Şubat – 17 Şubat 2022: Windbound

3 Şubat – 10 Şubat 2022: Yooka-Laylee and the Impossible Lair

27 Ocak – 3 Şubat 2022: DAEMON X MACHINA

20 Ocak – 27 Ocak 2022: Relicta

13 Ocak – 20 Ocak 2022: Galactic Civilizations 3

EPIC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLAR 2021

30 Aralık 2021: Tomb Raider Trilogy

29 Aralık 2021: Salt and Sanctuary

28 Aralık 2021: Moving Out

27 Aralık 2021: Mages of Mystralia

26 Aralık 2021: Control

25 Aralık 2021: Prey

24 Aralık 2021: Pathfinder: Kingmaker

23 Aralık 2021: Vampyr

22 Aralık 2021: Mutant Year Zero: Road to Eden

21 Aralık 2021: Second Extinction

20 Aralık 2021: Loop Hero

19 Aralık 2021: The Vanishing of Ethan Carter

18 Aralık 2021: Remnant: From the Ashes

17 Aralık 2021: Neon Abyss

16 Aralık 2021: Shenmue 3

9 Aralık – 16 Aralık 2021: Prison Architect

9 Aralık – 16 Aralık 2021: Godfall Challenger Edition

2 Aralık – 9 Aralık 2021: Dead by Daylight

2 Aralık – 9 Aralık 2021: while True: learn()

25 Kasım – 2 Aralık 2021: Antstream – Epic Welcome Pack

25 Kasım – 2 Aralık 2021: The Hunter: Call of the Wild

18 Kasım – 25 Kasım 2021: Guild of Dungeoneering

18 Kasım – 25 Kasım 2021: KID A MNESIA EXHIBITION

18 Kasım – 25 Kasım 2021: Never Alone (Kisima Ingitchuna)

11 Kasım – 18 Kasım 2021: Rogue Company Season Four Epic Pack

9 Kasım – 16 Kasım 2021: Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure

4 Kasım – 11 Kasım 2021: Aven Colony

28 Ocak – 4 Kasım 2021: DARQ: Complete Edition

21 Ocak – 28 Ocak 2021: Among the Sleep

14 Ocak – 21 Ocak 2021: Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse

7 Ocak – 14 Ocak 2021: PC Building Simulator

30 Eylül – 7 Ocak 2021: Europa Universalis IV

23 Eylül – 30 Eylül 2021: The Escapists

16 Eylül – 23 Eylül 2021: Tharsis

16 Eylül – 23 Eylül 2021: Speed Brawl

9 Eylül – 16 Eylül 2021: Sheltered

2 Eylül – 9 Eylül 2021: Yoku's Island Express

26 Ağustos – 2 Eylül 2021: Saints Row: The Third Remastered

26 Ağustos – 2 Eylül 2021: Automachef

19 Ağustos – 26 Ağustos 2021: Yooka-Laylee

19 Ağustos – 26 Ağustos 2021: Void Bastards

12 Ağustos – 19 Ağustos 2021: Rebel Galaxy

5 Ağustos – 12 Ağustos 2021: Minit

5 Ağustos – 12 Ağustos 2021: A Plague Tale: Innocence

29 Temmuz – 5 Ağustos 2021: Train Sim World 2

29 Temmuz – 5 Ağustos 2021: Mothergunship

22 Temmuz – 29 Temmuz 2021: Verdun

22 Temmuz – 29 Temmuz 2021: Defense Grid: The Awakening

15 Temmuz – 22 Temmuz 2021: Obduction

15 Temmuz – 22 Temmuz 2021: Offworld Trading Company

8 Temmuz – 15 Temmuz 2021: Ironcast

8 Temmuz – 15 Temmuz 2021: Bridge Constructor: The Walking Dead

1 Temmuz – 8 Temmuz 2021: The Spectrum Retreat

24 Haziran – 1 Temmuz 2021: Sonic Mania

24 Haziran – 1 Temmuz 2021: Horizon Chase Turbo

17 Haziran – 24 Haziran 2021: Overcooked 2

17 Haziran – 24 Haziran 2021: Hell is other demons

10 Haziran – 17 Haziran 2021: Control

3 Haziran – 10 Haziran 2021: Frostpunk

27 Mayıs – 3 Haziran 2021: Among Us

20 Mayıs – 27 Mayıs 2021: NBA 2K21

13 Mayıs – 20 Mayıs 2021: The Lion's Song

6 Mayıs – 13 Mayıs 2021: Pine

29 Nisan – 6 Mayıs 2021: Idle Champions of the Forgotten Realms

22 Nisan – 29 Nisan 2021: Alien: Isolation

22 Nisan – 29 Nisan 2021: Hand Of Fate 2

15 Nisan – 22 Nisan 2021: Deponia: The Complete Journey

15 Nisan – 22 Nisan 2021: Ken Follett's The Pillars of the Earth

15 Nisan – 22 Nisan 2021: The First Tree

8 Nisan – 15 Nisan 2021: 3 out of 10: Season Two

1 Nisan – 8 Nisan 2021: Tales of the Neon Sea

25 Mart – 1 Nisan 2021: Creature in the Well

18 Mart – 25 Mart 2021: The Fall

11 Mart – 18 Mart 2021: Surviving Mars

4 Mart – 11 Mart 2021: Wargame: Red Dragon

25 Şubat – 4 Mart 2021: Sunless Sea

18 Şubat – 25 Şubat 2021: Rage 2

18 Şubat – 25 Şubat 2021: Absolute Drift

11 Şubat – 18 Şubat 2021: Halcyon 6

4 Şubat – 11 Şubat 2021: Metro: Last Light Redux

4 Şubat – 11 Şubat 2021: For The King

28 Ocak – 4 Şubat 2021: Dandara: Trials of Fear Edition

21 Ocak – 28 Ocak 2021: Galactic Civilizations 3

14 Ocak – 21 Ocak 2021: Star Wars Battlefront 2

7 Ocak – 14 Ocak 2021: Crying Suns

EPIC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLAR 2020

31 Aralık 2020 – 7 Ocak 2021: Jurassic World Evolution

30 Aralık 2020: Torchlight 2

29 Aralık 2020: Solitairica

28 Aralık 2020: Stranded Deep

27 Aralık 2020: Night In The Woods

26 Aralık 2020: My Time At Portia

25 Aralık 2020: Darkest Dungeon

24 Aralık 2020: Inside

23 Aralık 2020: Tropico 5

22 Aralık 2020: Metro: Redux

21 Aralık 2020: Alien Isolation

20 Aralık 2020: Defense Grid: The Awakening

19 Aralık 2020: The Long Dark

18 Aralık 2020: Oddworld: New 'n' Tasty

17 Aralık 2020: Cities: Skylines

10 Aralık – 17 Aralık 2020: Pillars of Eternity

10 Aralık – 17 Aralık 2020: Tyranny

3 Aralık – 10 Aralık 2020: Cave Story+

26 Kasım – 3 Aralık 2020: MudRunner

19 Kasım – 26 Kasım 2020: Elite: Dangerous

19 Kasım – 26 Kasım 2020: The World Next Door

12 Kasım – 19 Kasım 2020: The Textorcist: The Story of Ray Bibbia

5 Kasım – 12 Kasım 2020: Dungeons 3

29 Ocak – 5 Kasım 2020: Blair Witch

29 Ocak – 5 Kasım 2020: Ghostbusters: The Video Game Remastered

22 Ocak – 29 Ocak 2020: Layers Of Fear 2

22 Ocak – 29 Ocak 2020: Costume Quest 2

15 Ocak – 22 Ocak 2020: Kingdom: New Lands

15 Ocak – 22 Ocak 2020: Amnesia: A Machine For Pigs

8 Ocak – 15 Ocak 2020: Rising Storm 2: Vietnam

8 Ocak – 15 Ocak 2020: Abzu

1 Ocak – 8 Ocak 2020: Pikuniku

24 Eylül – 1 Ocak 2020: RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition

17 Eylül – 24 Eylül 2020: Watch Dogs 2

17 Eylül – 24 Eylül 2020: Stick It To The Man!

17 Eylül – 24 Eylül 2020: Football Manager 2020

10 Eylül – 17 Eylül 2020: Railway Empire

10 Eylül – 17 Eylül 2020: Where The Water Tastes Like Wine

3 Eylül – 10 Eylül 2020: Into The Breach

27 Ağustos – 3 Eylül 2020: Shadowrun Collection

27 Ağustos – 3 Eylül 2020: Hitman

20 Ağustos – 27 Ağustos 2020: God's Trigger

20 Ağustos – 27 Ağustos 2020: Enter The Gungeon

13 Ağustos – 20 Ağustos 2020: Remnant: From the Ashes

13 Ağustos – 20 Ağustos 2020: The Alto Collection

13 Ağustos 2020: A Total War Saga: Troy

6 Ağustos – 13 Ağustos 2020: Wilmot's Warehouse

6 Ağustos – 13 Ağustos 2020: 3 Out of 10 Episode 1

30 Temmuz – 6 Ağustos 2020: 20XX

30 Temmuz – 6 Ağustos 2020: Superbrothers: Sword and Sworcery EP

30 Temmuz – 6 Ağustos 2020: Barony

23 Temmuz – 30 Temmuz 2020: Next Up Hero

23 Temmuz – 30 Temmuz 2020: Tacoma

16 Temmuz – 23 Temmuz 2020: Torchlight II

9 Temmuz – 16 Temmuz 2020: Lifeless Planet: Premier Edition

9 Temmuz – 16 Temmuz 2020: Killing Floor 2

9 Temmuz – 16 Temmuz 2020: The Escapists 2

2 Temmuz – 9 Temmuz 2020: Hue

25 Haziran – 2 Temmuz 2020: Stranger Things 3: The Game

25 Haziran – 2 Temmuz 2020: AER: Memories of Old

18 Haziran – 25 Haziran 2020: Pathway

11 Haziran – 18 Haziran 2020: Ark: Survival Evolved

11 Haziran – 18 Haziran 2020: Samurai Shodown Neogeo Collection

4 Haziran – 11 Haziran 2020: Overcooked

28 Mayıs – 4 Haziran 2020: Borderlands: The Handsome Collection

21 Mayıs – 28 Mayıs 2020: Civilization 6

14 Mayıs – 21 Mayıs 2020: Grand Theft Auto 5

7 Mayıs – 14 Mayıs 2020: Death Coming

30 Nisan – 7 Mayıs 2020: Crashlands

30 Nisan – 7 Mayıs 2020: Amnesia: The Dark Descent

23 Nisan – 30 Nisan 2020: For The King

16 Nisan – 23 Nisan 2020: Wheels of Aurelia

16 Nisan – 23 Nisan 2020: Just Cause 4

9 Nisan – 16 Nisan 2020: Close to the Sun

9 Nisan – 16 Nisan 2020: Sherlock Holmes: Crimes and Punishments

2 Nisan – 9 Nisan 2020: Drawful 2

2 Nisan – 9 Nisan 2020: Gone Home

2 Nisan – 9 Nisan 2020: Hob

1 Nisan – 8 Nisan 2020: Totally Reliable Delivery Service

26 Mayıs – 2 Nisan 2020: World War z

26 Mayıs – 2 Nisan 2020: Torment x Punisher

26 Mayıs – 2 Nisan 2020: Figment

19 Mayıs – 26 Mayıs 2020: The Stanley Parable

19 Mayıs – 26 Mayıs 2020: Watch Dogs

12 Mayıs – 19 Mayıs 2020: Mutazione

12 Mayıs – 19 Mayıs 2020: A Short Hike

12 Mayıs – 19 Mayıs 2020: Anodyne 2

5 Mayıs – 12 Mayıs 2020: GoNNER

5 Mayıs – 12 Mayıs 2020: Offworld Trading Company

27 Şubat – 5 Mayıs 2020: Inner Space

20 Şubat – 27 Şubat 2020: Faeria

20 Şubat – 27 Şubat 2020: Assassin's Creed Syndicate

13 Şubat – 20 Şubat 2020: Aztez

13 Şubat – 20 Şubat 2020: Kingdom Come: Deliverance

5 Şubat – 13 Şubat 2020: Carcassonne

6 Şubat – 13 Şubat 2020: Ticket To Ride

30 Ocak – 6 Şubat 2020: Farming Simulator 19

23 Ocak – 30 Ocak 2020: The Bridge

16 Ocak – 23 Ocak 2020: Horace

9 Ocak – 16 Ocak 2020: Sundered: Eldritch Edition

1 Ocak – 9 Ocak 2020: Darksiders Warmastered Edition

1 Ocak – 9 Ocak 2020: Darksiders 2 Dethinitive Edition

1 Ocak – 9 Ocak 2020: Steep

EPIC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLAR 2019