Epic Games'in bu zamana kadar verdiği ücretsiz oyunlar neler?
Steam'in rakip oyun dağıtım platformu Epic Games, kullanıcılarına verdiği ücretsiz oyunlar ile milyonlarca oyuncunun sevdiği bir platform haline geldi. Peki, Epic Games'in bu zamana kadar verdiği ücretsiz oyunlar neler? Listenin detayları haberimizde...
Microsoft Windows ve macOS işletim sistemlerine yönelik Epic Games tarafından işletilen dijital video oyunu mağazası Epic Games Store, Aralık 2018'de internet sitesi ve oyunları yükleyip oynayabilmek için zorunlu olan istemci olmak üzere iki ayağıyla birlikte piyasaya sürüldü ve kullanıcılarına verdiği ücretsiz oyunlar ile büyük beğeni topladı. Peki, Epic Games'in bu zamana kadar verdiği ücretsiz oyunlar neler?
Popüler dijital oyun dağıtımcısı ve oyun geliştiricisi Epic Games, üç yıldan beri kullanıcılarına her hafta ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Bu zamana kadar Epic Games'in ücretsiz oyunlarını bu ana kadar eksiksiz alan kullanıcıların kütüphanesinde 300'e yakın oyun bulunuyor. Peki, Epic Games bu zamana kadar verdiği ücretsiz oyunlar neler? İşte Epic Games'te ücretsiz olan tüm oyunların listesi…
Liste her hafta güncellenmektedir
- 25 Ağustos - 1 Eylül 2022: Ring of Pain
- 18 Ağustos – 25 Ağustos 2022: DOOM 64
- 18 Ağustos – 25 Ağustos 2022: Rumbleverse™ – Bum Boksçu İçerik Paketi
- 11 Ağustos – 18 Ağustos 2022: Cook, Serve, Delicious! 3?!
- 4 Ağustos – 11 Ağustos 2022: Unrailed!
- 28 Temmuz – 4 Ağustos 2022: Lawn Mowing Simulator
- 21 Temmuz – 28 Temmuz 2022: Shop Titans ve Tannenberg
- 14 Temmuz – 21 Temmuz 2022: Idle Champions of the Forgotten Realms ve Wonder Boy: The Dragon's Trap
- 7 Temmuz – 14 Temmuz 2022: Ancient Enemy ve Killing Floor 2
- 30 Haziran – 7 Temmuz 2022: Geneforge 1 – Mutagen, Hood: Outlaws & Legends ve Lord of the Dead
- 23 Haziran – 30 Haziran 2022: Car Mechanic Simulator 2018 ve A Game Of Thrones: The Board Game Digital Edition
- 16 Haziran – 23 Haziran 2022: Supraland
- 9 Haziran – 16 Haziran 2022: Maneater
- 2 Haziran – 9 Haziran 2022: Wolfenstein: The New Order
- 26 Mayıs – 2 Haziran 2022: BioShock: The Collection
- 19 Mayıs – 26 Mayıs 2022: Borderlands 3
- 12 Mayıs – 19 Mayıs 2022: Prey, Jotun: Valhalla Edition, Redout: Enhanced Edition
- 5 Mayıs – 12 Mayıs 2022: Terraforming Mars
- 28 Nisan – 5 Mayıs 2022: Paradigm, Just Die Already
- 21 Nisan – 28 Nisan 2022: Amnesia Rebirth, Riverbond
- 14 Nisan – 21 Nisan 2022: XCOM 2, Insurmountable
- 07 Nisan – 14 Nisan 2022: Rogue Legacy, The Vanishing of Ethan Carter
- 31 Mart – 7 Nisan 2022: Total War: Warhammer, City of Brass
- 24 Mart – 31 Mart 2022: Demon's Tilt
- 17 Mart – 24 Mart 2022: In Sound Mind
- 10 Mart – 17 Mart 2022: Cities: Skylines
- 3 Mart – 10 Mart 2022: Centipede: Recharged & Black Widow: Recharged
- 3 Mart – 10 Mart 2022: Dauntless (Epic Slayer Kit)
- 24 Şubat – 3 Mart 2022: Cris Tales
- 17 Şubat – 24 Şubat 2022:Brothers: A Tale of Two Sons
- 10 Şubat – 17 Şubat 2022:Windbound
- 3 Şubat – 10 Şubat 2022: Yooka-Laylee and the Impossible Lair
- 27 Ocak – 3 Şubat 2022: DAEMON X MACHINA
- 20 Ocak – 27 Ocak 2022:Relicta
- 13 Ocak – 20 Ocak 2022: Galactic Civilizations 3
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- 30 Aralık 2021: Tomb Raider Trilogy
- 29 Aralık 2021: Salt and Sanctuary
- 28 Aralık 2021: Moving Out
- 27 Aralık 2021: Mages of Mystralia
- 26 Aralık 2021: Control
- 25 Aralık 2021: Prey
- 24 Aralık 2021: Pathfinder: Kingmaker
- 23 Aralık 2021: Vampyr
- 22 Aralık 2021: Mutant Year Zero: Road to Eden
- 21 Aralık 2021: Second Extinction
- 20 Aralık 2021: Loop Hero
- 19 Aralık 2021: The Vanishing of Ethan Carter
- 18 Aralık 2021: Remnant: From the Ashes
- 17 Aralık 2021: Neon Abyss
- 16 Aralık 2021: Shenmue 3
- 9 Aralık – 16 Aralık 2021: Prison Architect
- 9 Aralık – 16 Aralık 2021: Godfall Challenger Edition
- 2 Aralık – 9 Aralık 2021: Dead by Daylight
- 2 Aralık – 9 Aralık 2021: while True: learn()
- 25 Kasım – 2 Aralık 2021: Antstream – Epic Welcome Pack
- 25 Kasım – 2 Aralık 2021: The Hunter: Call of the Wild
- 18 Kasım – 25 Kasım 2021: Guild of Dungeoneering
- 18 Kasım – 25 Kasım 2021: KID A MNESIA EXHIBITION
- 18 Kasım – 25 Kasım 2021: Never Alone (Kisima Ingitchuna)
- 11 Kasım – 18 Kasım 2021: Rogue Company Season Four Epic Pack
- 9 Kasım – 16 Kasım 2021: Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure
- 4 Kasım – 11 Kasım 2021: Aven Colony
- 28 Ocak – 4 Kasım 2021: DARQ: Complete Edition
- 21 Ocak – 28 Ocak 2021: Among the Sleep
- 14 Ocak – 21 Ocak 2021: Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse
- 7 Ocak – 14 Ocak 2021: PC Building Simulator
- 30 Eylül – 7 Ocak 2021: Europa Universalis IV
- 23 Eylül – 30 Eylül 2021: The Escapists
- 16 Eylül – 23 Eylül 2021: Tharsis
- 16 Eylül – 23 Eylül 2021:Speed Brawl
- 9 Eylül – 16 Eylül 2021: Sheltered
- 2 Eylül – 9 Eylül 2021: Yoku's Island Express
- 26 Ağustos – 2 Eylül 2021: Saints Row: The Third Remastered
- 26 Ağustos – 2 Eylül 2021: Automachef
- 19 Ağustos – 26 Ağustos 2021: Yooka-Laylee
- 19 Ağustos – 26 Ağustos 2021: Void Bastards
- 12 Ağustos – 19 Ağustos 2021: Rebel Galaxy
- 5 Ağustos – 12 Ağustos 2021: Minit
- 5 Ağustos – 12 Ağustos 2021: A Plague Tale: Innocence
- 29 Temmuz – 5 Ağustos 2021: Train Sim World 2
- 29 Temmuz – 5 Ağustos 2021: Mothergunship
- 22 Temmuz – 29 Temmuz 2021: Verdun
- 22 Temmuz – 29 Temmuz 2021: Defense Grid: The Awakening
- 15 Temmuz – 22 Temmuz 2021: Obduction
- 15 Temmuz – 22 Temmuz 2021: Offworld Trading Company
- 8 Temmuz – 15 Temmuz 2021: Ironcast
- 8 Temmuz – 15 Temmuz 2021: Bridge Constructor: The Walking Dead
- 1 Temmuz – 8 Temmuz 2021: The Spectrum Retreat
- 24 Haziran – 1 Temmuz 2021:Sonic Mania
- 24 Haziran – 1 Temmuz 2021: Horizon Chase Turbo
- 17 Haziran – 24 Haziran 2021: Overcooked 2
- 17 Haziran – 24 Haziran 2021: Hell is other demons
- 10 Haziran – 17 Haziran 2021: Control
- 3 Haziran – 10 Haziran 2021: Frostpunk
- 27 Mayıs – 3 Haziran 2021: Among Us
- 20 Mayıs – 27 Mayıs 2021: NBA 2K21
- 13 Mayıs – 20 Mayıs 2021: The Lion's Song
- 6 Mayıs – 13 Mayıs 2021: Pine
- 29 Nisan – 6 Mayıs 2021: Idle Champions of the Forgotten Realms
- 22 Nisan – 29 Nisan 2021:Alien: Isolation
- 22 Nisan – 29 Nisan 2021: Hand Of Fate 2
- 15 Nisan – 22 Nisan 2021: Deponia: The Complete Journey
- 15 Nisan – 22 Nisan 2021: Ken Follett's The Pillars of the Earth
- 15 Nisan – 22 Nisan 2021: The First Tree
- 8 Nisan – 15 Nisan 2021: 3 out of 10: Season Two
- 1 Nisan – 8 Nisan 2021: Tales of the Neon Sea
- 25 Mart – 1 Nisan 2021: Creature in the Well
- 18 Mart – 25 Mart 2021: The Fall
- 11 Mart – 18 Mart 2021: Surviving Mars
- 4 Mart – 11 Mart 2021: Wargame: Red Dragon
- 25 Şubat – 4 Mart 2021: Sunless Sea
- 18 Şubat – 25 Şubat 2021: Rage 2
- 18 Şubat – 25 Şubat 2021: Absolute Drift
- 11 Şubat – 18 Şubat 2021: Halcyon 6
- 4 Şubat – 11 Şubat 2021: Metro: Last Light Redux
- 4 Şubat – 11 Şubat 2021: For The King
- 28 Ocak – 4 Şubat 2021: Dandara: Trials of Fear Edition
- 21 Ocak – 28 Ocak 2021: Galactic Civilizations 3
- 14 Ocak – 21 Ocak 2021: Star Wars Battlefront 2
- 7 Ocak – 14 Ocak 2021: Crying Suns
- 31 Aralık 2020 – 7 Ocak 2021: Jurassic World Evolution
- 30 Aralık 2020: Torchlight 2
- 29 Aralık 2020: Solitairica
- 28 Aralık 2020: Stranded Deep
- 27 Aralık 2020: Night In The Woods
- 26 Aralık 2020: My Time At Portia
- 25 Aralık 2020: Darkest Dungeon
- 24 Aralık 2020: Inside
- 23 Aralık 2020: Tropico 5
- 22 Aralık 2020: Metro: Redux
- 21 Aralık 2020: Alien Isolation
- 20 Aralık 2020: Defense Grid: The Awakening
- 19 Aralık 2020: The Long Dark
- 18 Aralık 2020: Oddworld: New 'n' Tasty
- 17 Aralık 2020: Cities: Skylines
- 10 Aralık – 17 Aralık 2020: Pillars of Eternity
- 10 Aralık – 17 Aralık 2020: Tyranny
- 3 Aralık – 10 Aralık 2020: Cave Story+
- 26 Kasım – 3 Aralık 2020: MudRunner
- 19 Kasım – 26 Kasım 2020: Elite: Dangerous
- 19 Kasım – 26 Kasım 2020: The World Next Door
- 12 Kasım – 19 Kasım 2020:The Textorcist: The Story of Ray Bibbia
- 5 Kasım – 12 Kasım 2020: Dungeons 3
- 29 Ocak – 5 Kasım 2020: Blair Witch
- 29 Ocak – 5 Kasım 2020:Ghostbusters: The Video Game Remastered
- 22 Ocak – 29 Ocak 2020: Layers Of Fear 2
- 22 Ocak – 29 Ocak 2020: Costume Quest 2
- 15 Ocak – 22 Ocak 2020: Kingdom: New Lands
- 15 Ocak – 22 Ocak 2020: Amnesia: A Machine For Pigs
- 8 Ocak – 15 Ocak 2020: Rising Storm 2: Vietnam
- 8 Ocak – 15 Ocak 2020: Abzu
- 1 Ocak – 8 Ocak 2020: Pikuniku
- 24 Eylül – 1 Ocak 2020: RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition
- 17 Eylül – 24 Eylül 2020: Watch Dogs 2
- 17 Eylül – 24 Eylül 2020: Stick It To The Man!
- 17 Eylül – 24 Eylül 2020: Football Manager 2020
- 10 Eylül – 17 Eylül 2020: Railway Empire
- 10 Eylül – 17 Eylül 2020: Where The Water Tastes Like Wine
- 3 Eylül – 10 Eylül 2020: Into The Breach
- 27 Ağustos – 3 Eylül 2020: Shadowrun Collection
- 27 Ağustos – 3 Eylül 2020: Hitman
- 20 Ağustos – 27 Ağustos 2020:God's Trigger
- 20 Ağustos – 27 Ağustos 2020:Enter The Gungeon
- 13 Ağustos – 20 Ağustos 2020: Remnant: From the Ashes
- 13 Ağustos – 20 Ağustos 2020: The Alto Collection
- 13 Ağustos 2020: A Total War Saga: Troy
- 6 Ağustos – 13 Ağustos 2020: Wilmot's Warehouse
- 6 Ağustos – 13 Ağustos 2020: 3 Out of 10 Episode 1
- 30 Temmuz – 6 Ağustos 2020: 20XX
- 30 Temmuz – 6 Ağustos 2020: Superbrothers: Sword and Sworcery EP
- 30 Temmuz – 6 Ağustos 2020: Barony
- 23 Temmuz – 30 Temmuz 2020: Next Up Hero
- 23 Temmuz – 30 Temmuz 2020: Tacoma
- 16 Temmuz – 23 Temmuz 2020: Torchlight II
- 9 Temmuz – 16 Temmuz 2020: Lifeless Planet: Premier Edition
- 9 Temmuz – 16 Temmuz 2020: Killing Floor 2
- 9 Temmuz – 16 Temmuz 2020: The Escapists 2
- 2 Temmuz – 9 Temmuz 2020: Hue
- 25 Haziran – 2 Temmuz 2020: Stranger Things 3: The Game
- 25 Haziran – 2 Temmuz 2020: AER: Memories of Old
- 18 Haziran – 25 Haziran 2020: Pathway
- 11 Haziran – 18 Haziran 2020: Ark: Survival Evolved
- 11 Haziran – 18 Haziran 2020: Samurai Shodown Neogeo Collection
- 4 Haziran – 11 Haziran 2020: Overcooked
- 28 Mayıs – 4 Haziran 2020: Borderlands: The Handsome Collection
- 21 Mayıs – 28 Mayıs 2020:Civilization 6
- 14 Mayıs – 21 Mayıs 2020: Grand Theft Auto 5
- 7 Mayıs – 14 Mayıs 2020: Death Coming
- 30 Nisan – 7 Mayıs 2020: Crashlands
- 30 Nisan – 7 Mayıs 2020: Amnesia: The Dark Descent
- 23 Nisan – 30 Nisan 2020: For The King
- 16 Nisan – 23 Nisan 2020: Wheels of Aurelia
- 16 Nisan – 23 Nisan 2020: Just Cause 4
- 9 Nisan – 16 Nisan 2020: Close to the Sun
- 9 Nisan – 16 Nisan 2020: Sherlock Holmes: Crimes and Punishments
- 2 Nisan – 9 Nisan 2020: Drawful 2
- 2 Nisan – 9 Nisan 2020:Gone Home
- 2 Nisan – 9 Nisan 2020: Hob
- 1 Nisan – 8 Nisan 2020: Totally Reliable Delivery Service
- 26 Mayıs – 2 Nisan 2020: World War z
- 26 Mayıs – 2 Nisan 2020: Torment x Punisher
- 26 Mayıs – 2 Nisan 2020: Figment
- 19 Mayıs – 26 Mayıs 2020: The Stanley Parable
- 19 Mayıs – 26 Mayıs 2020: Watch Dogs
- 12 Mayıs – 19 Mayıs 2020: Mutazione
- 12 Mayıs – 19 Mayıs 2020: A Short Hike
- 12 Mayıs – 19 Mayıs 2020: Anodyne 2
- 5 Mayıs – 12 Mayıs 2020: GoNNER
- 5 Mayıs – 12 Mayıs 2020: Offworld Trading Company
- 27 Şubat – 5 Mayıs 2020: Inner Space
- 20 Şubat – 27 Şubat 2020: Faeria
- 20 Şubat – 27 Şubat 2020: Assassin's Creed Syndicate
- 13 Şubat – 20 Şubat 2020: Aztez
- 13 Şubat – 20 Şubat 2020: Kingdom Come: Deliverance
- 5 Şubat – 13 Şubat 2020: Carcassonne
- 6 Şubat – 13 Şubat 2020:Ticket To Ride
- 30 Ocak – 6 Şubat 2020: Farming Simulator 19
- 23 Ocak – 30 Ocak 2020:The Bridge
- 16 Ocak – 23 Ocak 2020: Horace
- 9 Ocak – 16 Ocak 2020: Sundered: Eldritch Edition
- 1 Ocak – 9 Ocak 2020:Darksiders Warmastered Edition
- 1 Ocak – 9 Ocak 2020: Darksiders 2 Dethinitive Edition
- 1 Ocak – 9 Ocak 2020: Steep
- 31 Aralık 2019 – 1 Ocak 2020: Yooka-Laylee and the Impossible Lair
- 30 Aralık – 31 Aralık 2019: Hello Neighbor
- 29 Aralık – 30 Aralık 2019: Talos Principle
- 28 Aralık – 29 Aralık 2019: Shadow Tactics: Blades of the Shogun
- 27 Aralık – 28 Aralık 2019: Hyper Light Drifter
- 26 Aralık – 27 Aralık 2019: FTL: Faster Than Light
- 25 Aralık – 26 Aralık 2019: Totally Accurate Battle Simulator
- 24 Aralık – 25 Aralık 2019: Celeste
- 23 Aralık – 24 Aralık 2019: Ape Out
- 22 Aralık – 23 Aralık 2019:Little Inferno
- 21 Aralık – 22 Aralık 2019: Superhot
- 20 Aralık – 21 Aralık 2019: Towerfall Ascension
- 19 Aralık – 20 Aralık 2019: Into The Breach
- 12 Aralık – 19 Aralık 2019: The Escapists
- 12 Aralık – 19 Aralık 2019: The Wolf Among Us
- 6 Aralık – 12 Aralık 2019: Jotun: Valhalla Edition
- 29 Kasım – 6 Aralık 2019: Rayman Legends
- 21 Kasım – 29 Kasım 2019: Bad North
- 14 Kasım – 21 Kasım 2019: The Messenger
- 7 Kasım – 14 Kasım 2019: Nuclear Throne
- 7 Kasım – 14 Kasım 2019: Ruiner
- 31 Ocak – 7 Kasım 2019: SOMA
- 31 Ocak – 7 Kasım 2019: Costume Quest
- 24 Ocak – 31 Ocak 2019: Q.U.B.E.2
- 24 Ocak – 31 Ocak 2019: Layers of Fear
- 17 Ocak – 24 Ocak 2019: Observer
- 17 Ocak – 24 Ocak 2019: Alan Wake: American Nightmare
- 10 Ocak – 17 Ocak 2019: Surviving Mars
- 3 Ocak – 10 Ocak 2019: Minit
- 26 Eylül – 3 Ocak 2019: Everything
- 26 Eylül – 3 Ocak 2019: Metro 2033 Redux
- 19 Eylül – 26 Eylül 2019: Batman: Arkham Collection
- 19 Eylül – 26 Eylül 2019:Lego Batman Trilogy
- 12 Eylül – 19 Eylül 2019: Conarium
- 5 Eylül – 12 Eylül 2019:The End Is Nigh
- 5 Eylül – 12 Eylül 2019: Abzu
- 29 Ağustos – 5 Eylül 2019: Celeste
- 29 Ağustos – 5 Eylül 2019: Inside
- 22 Ağustos – 29 Ağustos 2019: Fez
- 15 Ağustos – 22 Ağustos 2019: Hyper Light Drifter
- 15 Ağustos – 22 Ağustos 2019: Mutant Year Zero: Road To Eden
- 8 Ağustos – 15 Ağustos 2019: GNOG
- 2 Ağustos – 9 Ağustos 2019: For Honor
- 2 Ağustos – 9 Ağustos 2019: Alan Wake
- 25 Temmuz – 2 Ağustos 2019: Moonlighter
- 25 Temmuz – 2 Ağustos 2019: This War of Mine
- 18 Temmuz – 25 Temmuz 2019: Limbo
- 11 Temmuz – 18 Temmuz 2019: Torchlight
- 4 Temmuz – 11 Temmuz 2019: Overcooked
- 27 Haziran – 4 Temmuz 2019: Last Day of June
- 20 Haziran – 27 Haziran 2019: Rebel Galaxy
- 13 Haziran – 20 Haziran 2019: Enter The Gungeon
- 6 Haziran – 13 Haziran 2019: Kingdom New Lands
- 30 Mayıs – 6 Haziran 2019: City of Brass
- 23 Mayıs – 30 Mayıs 2019: Rime
- 16 Mayıs – 30 Mayıs 2019:Stories Untold
- 2 Mayıs – 16 Mayıs 2019: World of Goo
- 18 Nisan – 2 Mayıs 2019: Transistor
- 4 Nisan – 18 Nisan 2019: The Witness
- 21 Mart – 4 Nisan 2019: Oxenfree
- 7 Mart – 21 Mart 2019: Slime Rancher
- 21 Şubat – 7 Mart 2019: Thimbleweed Park
- 7 Şubat – 21 Şubat 2019: Axiom Verge
- 24 Ocak – 7 Şubat 2019: The Jackbox Party Pack
- 11 Ocak – 24 Ocak 2019: What Remains of Edith Finch
- 28 Aralık 2018 – 10 Ocak 2019: Super Meat Boy
- 12 Aralık – 27 Aralık 2018:Subnautica