Beşiktaş'ın 11'inde sürpriz! Bu sezon ilk kez oynayacak
Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu. Siyah-beyazlılarda Devis Vazquez, bu sezon ilk kez bir maçta sahaya çıkacak.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.
MAÇ SAAT 20.00'DE
Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Sarper Barış Saka görev alacak.
İLK 11'LER
Beşiktaş : Vazquez, Taylan, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Olaitan, Rashica, El Bilal, Oh.
Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Igor, Mladenovic, Bartuğ, Berkay, Barış, Traore, Sam Larsson, Serginho.
VASQUEZ İLK KEZ OYNAYACAK
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı file bekçisi Devis Vasquez, siyah-beyazlıların kalesini ilk kez koruyacak.