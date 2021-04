En İyi Filmler 2021 - IMDb Sıralamasına Göre En İyi 100 Film

En iyi filmler listemizi güncelledik. Netflix filmleri, yabancı filmler, yeni filmleri, romantik filmler, fantastik ve unutulmaz filmleri bir araya getirdik. IMDb sıralamasına göre en iyi 100 film

Çıktığı ilk günden beri sinema ve televizyon dünyasını değiştiren Netflix, neredeyse her ay yeni yapımlarıyla aramızda oluyor. Birçok oyuncunun ve yönetmenin yer aldığı bu yapımlara milyonlarca dolar yatırım yapan Netflix, kimi zaman istediği kaliteye ulaşamıyor. Ancak şunu Netflix zaman içerisinde oldukça fazla gelişim gösterdi. Öyle ki bu yılın en iddialı Oscar adaylarından biri olan Roma filmi tamamen Netflix tarafından yaratıldı. Biz de sizin için IMDb sıralamasına göre en iyi 100 filmi derledik.

EN İYİ FİLMLER

1. Inception (IMDb: 8.8)

Inception yani Başlangıç, çok sevdiğimiz yönetmen Christopher Nolan'ın, Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard, Ellen Page, Cillian Murphy, Ken Watanabe, Michael Caine, Joseph Gordon-Levitt, Tom Hardy gibi izlemeye doyamadığımız bütün oyuncuları bünyesinde barındıran ve seyirciden oldukça iyi notlar almış filmi. Elbette Christopher Nolan filmografisinin çoğunda karşımıza çıkan ve bizi filmin içine çeken Hans Zimmer müziklerini de unutmamak gerekir. Film, insanların rüyalarına girerek onların bilinçaltından bazı sırları çalan veya onların zihinlerine bazı komutlar veren bir ekibi konu alıyor. Oldukça sürükleyici ve ilginç bir senaryosu var. Hala izlememiş olanlara duyurulur. Filmin, 8 Oscar adaylığına rağmen En İyi Sinematografi, Görsel Efekt, Ses Montajı ve Ses Miksajı olmak üzere toplam 4 ödülü bulunuyor.

Süre: 2 Saat 28 dakika

Tür: Bilim Kurgu, Dram

Netflix: Var

IMDb: 8.8 Rotten Tomatoes: %91 Google: %92 Biz Evde Yokuz: 9

2. Interstellar (IMDb: 8.6)

Bilim Kurgu ve dramı çok başarılı bir şekilde harmanlayan Christopher Nolan'dan bir modern klasik daha. Kendisi bu kez izleyicileri bir uzay macerasının içine sokuyor. Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain ve Michael Caine'in başrollerinde olduğu filmde, iklimsel değişiklikler nedeniyle artan kuraklık sebebiyle dünyanın ciddi tehlike altında olduğu bir yakın gelecekte geçiyor. Bir grup uzay kaşifi, yeni keşfedilen bir solucan deliğini kullanarak yıldızlararası bir yolculuk yapıyor. Filmin, Hans Zimmer imzalı müzikleri de müthiş. Filmin, 5 Oscar adaylığı olmasına rağmen sadece En İyi Görsel Efekt ödülü bulunuyor.

Süre: 2 Saat 49 dakika

Tür: Bilim Kurgu, Dram

Netflix: Var

IMDb: 8.6 Rotten Tomatoes: %85 Google: %95 Biz Evde Yokuz: 8.7

3. Parasite (IMDb: 8.6)

Parasite için Oscar tarihinin ilklerine imza atan film diyebiliriz. Şu güne kadar, En İyi Yönetmen ödülüne layık görülen Güney Koreli ilk yönetmen olan Bong Joon-ho'nun filmi, 92. Akademi Ödülleri'nde En İyi Film dahil dört dalda Oscar kazanmakla kalmadı bir de üstüne Oscar tarihinde, İngilizce dışında bir dilde (Korece) çekilmiş ve en iyi film seçilmiş ilk film oldu. Filmde gerilim, dram, komedi, aksiyon ne ararsanız var. 2 saat boyunca temposu bir an olsun düşmüyor ve sizi moddan moda sokuyor. Kendinizi bir an gülerken, bir an ağlarken bir an da korkarken bulabiliyorsunuz. Filmin konusu ise temelde, Güney Kore'de sınıf farklılıklarının yol açtığı sonuçlar.Daha fazla spoiler vermek istemiyoruz o yüzden burada kesiyoruz.

Süre: 2 saat 12 dakika

Tür: Gerilim, Dram, Komedi

Netflix: Yok

IMDb: 8.6 Rotten Tomatoes: %90 Google: %90 Biz Evde Yokuz: 7.8

4. The Departed (IMDb: 8.5)

The Departed, 2006 Oscar'larında, yılın en iyi filmi ve en iyi yönetmeni seçilerek Martin Scorsese'yi Oscar'a kavuşturan film. Aslen Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson ve Mark Wahlberg'ün başrolde olduğu, Güney Kore sinemasından Hollywood'a uyarlanmış bir casus hikayesi. Boston'da geçen filmde, Boston'da yeraltı dünyasını elinde tutan İrlanda çetelerine sızmış bir polis köstebek ve polis teşkilatına sızmış çete üyesi köstebeğin kedi fare oyununu izliyoruz.

Süre: 2 saat 31 dakika

Tür: Suç, Gerilim

Netflix: Yok

IMDb: 8.5 Rotten Tomatoes: %94 Google: %92 Biz Evde Yokuz: 8.7

5. Joker (IMDb: 8.5)

Her ne kadar ödülü Parasite almış olsa da 2020 Oscar'larına gerçekten damgasını vuran yapımı bizce Joker.Her zaman iyilerin tarafında olan süper kahraman filmlerini izlemeye alışkın olduğumuz sinemada bu sefer Batman filmleri ve çizgi romanlarının en ünlü kötüsü Joker'i izledik. En İyi Erkek Oyuncu dalında Joaquin Phoenix'e heykelciği getiren filmde, kötülerin kötüsü Joker'in doğuşuna ve onu Joker yapan nedenlere tanık oluyoruz. Filmin, İzlandalı besteci ve çellist, Oscarlı Hildur Gu?nadóttir imzalı müzikleri de şahane.

Süre: 2 saat 2 dakika

Tür: Dram, Suç

Netflix: Yok

IMDb: 8.5 Rotten Tomatoes: %88 Google: %92 Biz Evde Yokuz: 8.5

6. For Sama (IMDb: 8.5)

2019 BAFTA Ödülleri'nde, En İyi Yönetmen, En İyi Film ve En İyi Belgesel ödüllerini kazanan For Sama/ Sama İçin, Suriye İç Savaşı'nda, Esed rejiminin kuşatma altına aldığı Halep'teki yaşamı, hem Suriyeli bir yönetmen, hem gazeteci hem de bir anne olan Waad Al-Kateab ve kızı üzerinden konu alan bir belgesel.

Süre: 1 saat 40 dakika

Tür: Belgesel

Netflix: Yok

IMDb: 8.5 Rotten Tomatoes: %93 Google: %92 Biz Evde Yokuz:

7. A Separation (IMDb: 8.3)

İran'ın Oscar ödüllü yönetmeni Asghar Farhadi'nin Salesman/ Satıcı'dan önceki filmi A Separation/ Bir Ayrılık adından da anlaşılacağı üzere, tek kızları ile İran'ın modern bölgesinde yaşayan, bir çiftin boşanma davasını konu alıyor. Çift, İran'ı terk edip etmemek konusunda anlaşmaya varamıyor, üstüne üstlük başları bir de evde çalışan genç kadın ile derde giriyor. Ortada suç var mı yok mu? Tüm diyalogları gözünüzü kırpmadan izleyeceğiniz bir film.

Süre: 2 saat 3 dakika

Tür: Dram

Netflix: Yok

IMDb: 8.3 Rotten Tomatoes: %92 Google: %93 Biz Evde Yokuz: 9

8. 1917 (IMDb: 8.3)

1917, Sam Mendes'in tamamı iki uzun planda çekilmiş gibi görünen, I. Dünya Savaşı esnasındaki tek bir günü ele alan, En İyi Sinematografi, Ses Miksajı ve Görsel Efekt dalında 3 Oscar ödüllü 2019 yapımı filmi. Film, kendilerine bir birikten diğerine mesaj iletme görevi verilen iki askerin, bu görevi en kısa zamanda başarıyla yerine getirmek için çıktıkları yolculuğun hikayesini konu alıyor. Saving Private Ryan'ı sevdiyseniz bunu da seversiniz.

Süre: 1 saat 59 dakika

Tür: Savaş, Dram

Netflix: Yok

IMDb: 8.3 Rotten Tomatoes: %89 Google: %91 Biz Evde Yokuz:

9. The Act of Killing (IMDb: 8.2)

Act Of Killing yani Öldürme Eylemi, Endonezya'da karaborsada sinema biletleri satan Anwar ve arkadaşlarının oluşturduğu çetenin, daha sonra 1965'da meydana gelecek askeri darbe süresince, Komünist milyonlarca kişinin ölümünden sorumlu olacak aşırı sağcı bir örgüte dönüşmesini konu alan, izlemesi zor fakat tarihin utanç sayfalarından birini, gerçek karakterlerin ağzından dinlediğimiz hikayelerle aydınlatan bir belgesel.

Süre: 2 saat 46 dakika

Tür: Belgesel

Netflix: Yok

IMDb: 8.2 Rotten Tomatoes: %85 Google: %84 Biz Evde Yokuz:

10. 12 Years a Slave (IMDb: 8.1)

12 Years a Slave, Steve McQueen'in yönettiği, 2014 Oscar Ödülleri'nde 9 dalga adaylığı bulunan ve bunlardan En İyi Film, En İyi Uyarlama Senaryo ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Lupita Nyong'o ) ödüllerinin sahibi olan tarihi drama. Film, ABD tarihinin en büyük utançlarından biri olan kölelik kurumunu, Solomon Northup'ın gerçek anıları üzerinden konu alıyor. Özgür bir New Yorklu olan Solomon Northup, bir seyahatinde köle tacirlerince yaklanıp bir çiftlikte 12 yıl köle olarak esarete mahkum ediliyor. Filmin oyuncu kadrosunda, başrolde Chiwetel Ejiofor ve Michael Fassbender yardımcı rollerde ise Lupita Nyong'o, Benedict Cumberbatch, Paul Dano, Paul Giamatti, Sarah Paulson gibi isimler bulunuyor.

Süre: 2 saat 14 dakika

Tür: Dram, Biyografi

Netflix: Var

IMDb: 8.1 Rotten Tomatoes: %90 Google: %93 Biz Evde Yokuz: 8

11. Mad Max: Fury Road (IMDb: 8.1)

Mad Max: Fury Road, Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult, Zoe Kravitz, Rosie Huntington-Whiteley gibi isimlerin başrolde olduğu, aksiyonu bol bir yapım. Filmde, Kale adlı yeri tirani ile yöneten Immortan Joe'nun zulmünden kaçan eşleri ve onlara önderlik eden ve evine dönmeye çalışan Furiosa'nın (Charlize Theron) yolunun çöllerin yalnız kovboyu Mad Max (Tom Hardy) ile keşişmesini ve sonrasında yaşanan aksiyon dolu olayları konu alıyor. Fury Road'un, serinin dördüncü filmi olduğunu, 1970'lerde Max'i Mel Gibson'un canlandırdığını ve filmin 2016 Oscar'larında, En İyi Kostüm Tasarımı, Prodüksiyon, Makyaj, Kurgu, Ses Kurgusu ve Ses Miksajı olmak üzere 6 ödül kazandığını da söylemeden geçmeyelim.

Süre: 2 saat

Tür: Aksiyon

Netflix: Var

IMDb: 8.1 Rotten Tomatoes: %85 Google: %92 Biz Evde Yokuz: 8

12. Room (IMDb: 8.1)

Emma Donoghue'in aynı isimli kitabından uyarlanan Room, başrol oyuncusu Brie Larson'a En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını getirmiş, hüzünlü fakat bir o kadar da pozitif bir drama. 24 yaşındaki Joy (Brie Larson), 7 yıl önce Old Nick diye bahsettiği bir adam tarafından kaçırılmış ve adamın evinin arka bahçesindeki küçük bir kulübede tutsak olarak yaşamaktadır. Old Nick'in sürekli tecavüzüne uğrayan genç kadın, Jack adlı bir çocuk sahibi olmuştur fakat Jack 7 yıldır hiç gün yüzü görmemiş ve dışarıdaki dünyayı hiç tanımamaktadır.

Süre: 1 saat 58 dakika

Tür: Dram

Netflix: Var

IMDb: 8.1 Rotten Tomatoes: %93 Google: %92 Biz Evde Yokuz: 8

13. The Grand Budapest Hotel (IMDb: 8.1)

Wes Anderson fimlerini ve yarattığı kendine has dünyayı çok seviyoruz. Fakat filmleri arasından favorimiz, En İyi Kostüm Tasarımı, En İyi Makyaj, En İyi Üretim Tasarımı ve En İyi Orijinal Film Müziği dalında dört ödül almış olan The Grand Budapest Hotel. Film, Zubwowka adlı hayali bir ülkede yine hayali bir otel olan Grand Budapest Hotel'de başlıyor ve otelin konsiyerjesi Gustave H. ile lobby boy Zero Mustafa'nın maceralarını konu alıyor. Filmin oyuncu kadrosu da her Wes Anderson filminde olduğu gibi yıldızlarla dolu. Ralph Fiennes, F. Murray Abraham, Mathieu Amalric, Adrien Brody, Willem Dafoe, Jeff Goldblum, Harvey Keitel, Bill Murray, Edward Norton, Saoirse Ronan, Jason Schwartzman, Léa Seydoux…

Süre: 1 saat 40 dakika

Tür: Dram

Netflix: Yok

IMDb: 8.1 Rotten Tomatoes: %86 Google: %93 Biz Evde Yokuz: 8.7

14. Spotlight (IMDb: 8.1)

2016 Oscar Ödülleri'nde En İyi Film ödülünü alan Spotlight, Katolik Kilisesi'ndeki çocuk tacizleriyle ilgili skandalları haber yapan The Boston Globe gazetesindeki araştırmacı gazeteci ekibin hikayesini anlatıyor. Katolik Kilisesi, papaların, kardinallerin, keşişlerin tarih boyunca dahil oldukları tüyler ürperten skandalları saklayagelmiş, ta ki The Boston Globe'dan bir grup gazeteci onları ortaya çıkarana kadar. Filmde, Michael Keaton, Mark Ruffalo, Rachel McAdams, Liev Schreiber, Stanley Tucci gibi yıldız isimlerle dolu bir oyuncu kadrosu var. Gerçek gazetecilik nasıl olur görmek için izleyin.

Süre: 2 saat 9 dakika

Tür: Tarihi, Dram

Netflix: Yok

IMDb: 8.1 Rotten Tomatoes: %93 Google: %90 Biz Evde Yokuz:

15. Ford Vs. Ferrari (IMDb: 8.1)

Hız tutkunlarının ve otomobil severlerin zevkten dört köşe izleyeceği Ford v Ferrari, dünyanın en önemli otomobil yarışlarından biri kabul edilen ve 24 saat süren Le Mans'ın 1966 yılındaki yarışını konu alıyor ve izleyenleri, Ford ve Ferrari'nin ezeli bir rekabet içinde olduğu yıllara götürüyor. Filmde, otomobil tasarımcısı ve eski yarış pilotu olan Carroll Shelby (Matt Damon), Ford'un bu rekabette öne çıkması için sıradışı yarış pilotu Ken Miles (Christian Bale) ile beraber yeni bir yarış arabası modeli geliştiriyor ve dostlukları böyle başlıyor. Film, gerçek karakterler ve olaylardan uyarlanmış ve 2019 Oscar'larında En İyi Kurgu ve En İyi Ses Kurgusu ödüllerini almış.

Süre: 2 saat 32 dakika

Tür: Dram, Yarış

Netflix: Yok

IMDb: 8.1 Rotten Tomatoes: %92 Google: %94 Biz Evde Yokuz:

16. Marriage Story (IMDb: 8.0)

Marriage Story, Amerikan bağımsız sinemasının sevilen isimlerinden Noah Baumbach'ın en yeni filmi. Filmde, klasik bir boşanma hikayesini izliyoruz. New York'ta, biri umut vaadeden bir tiyatro yönetmeni diğeri ise başarılı bir oyuncu olan Nicole ve Charlie'nin iletişim problemlerinden doğan sorunlar nedeniyle boşanmaya karar veriyorlar. Fakat sonuçta çocukları Henry'nin velayet davası yüzünden birbirlerine düşman kesiliyorlar. Başroldeki Scarlett Johansson ve Adam Driver'ın şapka çıkartan oyunculukları bu filmi diğer klasik hikayerden bir tık öne çıkarıyor. Zaten ikisi de başrolde en iyi kadın ve erkek oyuncu Oscarı adayı oldular. Laura Dern'in de dişli avukat performansıyla En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar'ını da aldığını unutmayalım.

Tür: Dram

Süre: 2 saat 17 dakika

Netflix: Var

IMDb: 8.0 Rotten Tomatoes: %85 Google: %88 Biz Evde Yokuz: 8.5

17. Black Swan (IMDb: 8.0)

Black Swan, Tchaikovsky'nin Kuğu Gölü Balesi'ni sahneye koyan modern bir bale topluluğunda yaşanan entrikaları, balerinler arasındaki hırslı mücadeleyi ve onların psikolojisini merkeze alan gerilimi yüksek bir dram. Bu filmle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını alan Natalie Portman'ı dans etme tutkusunun ve yıldız olma hırsının peşinden giden başbalerin rolünde izlediğimiz filmde, Mila Kunis, Vincent Cassel ve Winona Ryder da rol alıyor.

Süre: 1 saat 48 dakika

Tür: Psikolojik Gerilim, Dram

Netflix: Yok

IMDb: 8.0 Rotten Tomatoes: %84 Google: %88 Biz Evde Yokuz: 8.5

18. Shoplifters (IMDb: 8.0)

Japon yönetmen Hirokazu Koreeda'nın, Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye kazanan filmi Shoplifters/ Arakçılar, marketlerden yiyecek çalarak yaşamını sürdüren Osamu ve ailesinin, sokakta buldukları ve soğuktan çok üşümüş küçük bir kızı ailelerine kabul etmesiyle değişen hayatını konu alıyor.

Süre: 2 saat 1 dakika

Tür: Suç, Dram

Netflix: Yok

IMDb: 8.0 Rotten Tomatoes: %91 Google: %84 Biz Evde Yokuz: 8.5

19. Honeyland (IMDb: 8.0)

Ljubomir Stefanov ve Tamara Kotevska'nın yönetmenliğindeki Honeyland, bizleri Kuzey Makedonya'daki bir Türk köyünde vahşi arıcılıkla uğraşan Hatice Muratova ile felçli annesi Nazife Muratova'nın sıradışı hayatları ile tanıştırıyor. Yabancı Dilde En İyi Film ve En İyi Belgesel Film olmak üzere iki Oscar adaylığı da olan belgesel insanı gerçekten derinden etkiliyor.

Süre: 1 saat 27 dakika

Tür: Belgesel

Netflix: Yok

IMDb: 8.0 Rotten Tomatoes: %86 Google: %93 Biz Evde Yokuz:

20. Dunkirk (IMDb: 7.9)

Christopher Nolan'ın hem senaryosunu tek başına kaleme aldığı hem de yönettiği Dunkirk, 2. Dünya Savaşı'nın en kilit olaylardan biri olan, Kuzey Fransa'daki bir kıyı bölgesi olan Dunkerque'ten yüz binlerce İngiliz askerlerinin tahliye edilmesini konu alıyor. Bu tahliye sürecini, üç farklı kesitten izliyoruz. Filmin müziklerini besteleyen Hans Zimmer, kullandığı saat tiktakları ile filmdeki gerilimin dozunu inanılmaz arttırıyor. Filmin başrollerinde ise Mark Rylance, Kenneth Branagh, Tom Hardy var, Fionn Whitehead ve Harry Styles gibi oyuncular var. Filmin, 8 Oscar adaylığına rağmen En İyi Kurgu, Ses Montajı ve Ses Miksajı olmak üzere toplam 3 ödülü bulunuyor.

Süre: 1 saat 46 dakika

Tür: Savaş, Dram

Netflix: Var

IMDb: 7.9 Rotten Tomatoes: %81 Google: %86 Biz Evde Yokuz:

21. Before Midnight (IMDb: 7.9)

Jesse ve Celine'in yıllara yayılan ilişkisini bilmeyen yoktur. Richard Linklater'ın Ethan Hawke ve Julie Delpyli triolojisinin üçüncü halkası olan Before Midnight'ta, çiftin Before Sunrise ile Viyana'da başlayan ve Before Sunset ile Paris'te devam eden maceraları bu sefer bir Yunan adasına taşınıyor. Serinin ilk filminden tam 18 yıl sonra vizyona giren Before Midnight'ta, artık evli ve iki çocuklu olan çiftimizin hayatlarının yine farklı bir evrelerinde ilişkilerini sorgulayan diyalogları izlenmeye değer.

Süre: 1 saat 49 dakika

Tür: Dram, Romantik

Netflix: Yok

IMDb: 7.9 Rotten Tomatoes: %82 Google: %87 Biz Evde Yokuz:

22. Faces Places (IMDb: 7.9)

Bu ödüllü belgeselde, dünyaca ünlü Fransız sokak sanatçısı JR., geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz, Fransız yeni dalga akımının usta yönetmenlerinden Agnès Varda ile beraber Fransa kırsalındaki köy ve kasabaları geziyor ve oralarda topladıkları insan hikayelerini çalışmalarına yansıtıyorlar.

Süre: 1 saat 34 dakika

Tür: Belgesel

Netflix: Yok

IMDb: 7.9 Rotten Tomatoes: %89 Google: %90 Biz Evde Yokuz:

23. Amour (IMDb: 7.9)

65. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye'yi kazanan, 2013 Oscar Ödülleri'nde de Yılın Yabancı Dilde En İyi Filmi seçilen Michael Haneke filmi Amour/ Aşk dokunaklı bir aşk, sevgi, yaşlılık ve bağlılık filmi. Paris'te geçen film, ikisi de emekli piyano öğretmeni olan Georges (Jean-Louis Trintignant)ve Anne (Emmanuelle Riva) çiftinin evinde geçiyor ve Anne'nin felç geçirmesi ile değişen hayatlarına, kızları (Isabelle Huppert) ile olan ilişkilerine odaklanıyor.

Süre: 2 saat 7 dakika

Tür: Dram

Netflix: Yok

IMDb: 7.9 Rotten Tomatoes: %82 Google: %83 Biz Evde Yokuz:

24. Call Me By Your Name (IMdb: 7,9)

90. Oscar Ödülleri'nde, En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu (Timothée Chalamet), En İyi Uyarlama Senaryo adaylığı olan ve En İyi Senaryo Ödülü'nü kazanan Call Me By Your Name, Kuzey İtalya kırsalında geçen bir ilk aşk hikayesi. 1983 yazında geçen filmde, yaz tatilini İtalya'da geçiren Elio ve ailesine Oliver adlı bir yakışıklı bir yüksek lisans öğrencisi misafir geliyor. Elio, bu misafirin gelişinden başta pek hoşlanmıyor fakat sonrasında bastırdığı duygularına daha fazla engel olamıyor.

Süre: 2 saat 12 dakika

Tür: Dram

Netflix: Yok

IMDb: 7.9 Rotten Tomatoes: %86 Google: %93 Biz Evde Yokuz:

25. Knives Out (IMDb: 7.9)

Altın Küre Ödülleri'nde, Komedi Dalında En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu (Daniel Craig) ve En İyi Kadın Oyuncu (Ana de Armas) ödülleri, Oscar Ödülleri'nde de En İyi Orijinal Senaryo adayı olan Knives Out, temposu yüksek, kara komedi öğeleri de taşıyan sıradışı bir polisiye filmi. Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Christopher Plummer gibi ünlü isimlerin kadrosunda olduğu film, ünlü bir yazarın evinde ölü bulunmasıyla başlayan sorgu sürecini konu alıyor.

Süre: 2 saat 10 dakika

Tür: Komedi

Netflix: Yok

IMDb: 7.9 Rotten Tomatoes: %92 Google: %92 Biz Evde Yokuz:

26. Boyhood (IMDb: 7.9)

Toplam 12 yıl boyunca (2002 -2014) aynı oyuncularla çekilmiş, Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight üçlemesiyle tanınan Richard Linklater filmi olan Boyhood, 2015 Altın Küre Ödülleri'nde Yılın En İyi Filmi, Oscar Ödülleri'nde ise En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Patricia Arquette) ödülünü kazanan bir aile dramı. Film, anneleriyle (Patricia Arquette) babaları (Ethan Hawke) ayrı olan Mason ve Samantha adlı çocukların, yıllar içinde büyümeleri, kendi benliklerini keşfetmeleri konu alıyor.

Süre: 2 saat 46 dakika

Tür: Dram

Netflix: Yok

IMDb: 7.9 Rotten Tomatoes: %97 Google: %88 Biz Evde Yokuz: 8.8

27. Little Women (IMDb: 7.9)

Louisa May Alcott'un klasikleşmiş romanından, Lady Bird filminden tanıdığımız Greta Gerwig tarafından uyarlanan Little Women yani Küçük Kadınlar, Amerika'daki İç Savaş sonrası dönemde geçen, birbirinden çok farklı dört kız kardeşin hikayesini konu alan bir aile dramı. Meg (Emma Watson), Jo (Saoirse Ronan), Beth (Eliza Scanlen) ve Amy (Florence Pugh) adlı kızkardeşler, o dönemin kadınlarının hayatına dair sorunlara ve zorluklara birlikte göğüs geriyorlar. Filmde, usta oyuncu Meryl Streep, Laura Dern, Louis Garrel ve Timothée Chalamet de yan rollerde.

Süre: 2 saat 15 dakika

Tür: Romantik, Dram, Dönem

Netflix: Yok

IMDb: 7.9 Rotten Tomatoes: %95 Google: %90 Biz Evde Yokuz:

28. Turin Horse (IMDb: 7.8)

Macar sinemasının usta yönetmeni Béla Tarr'ın 2011'de vizyona giren ve büyük ses getiren filmi A Torinói Ló/ Torino Atı, sinema sanatı adına eleştirmenlerden tam not alan bir film. Fakat baştan uyarmamız gerekir ki filmin siyah beyaz oluşu, uzun monologlardan ve uzun sekanslardan oluşması genel sinema izleyicisini zorlayabilir. Filmin çıkış noktası, ünlü filozof Nietzsche'nin psikolojisini altüst eden, İtalya'nın Torino şehri kırsalında sahipleri tarafından kırbaçlanan bir atın hikayesi.

Süre: 2 saat 26 dakika

Tür: Dram

Netflix: Yok

IMDb: 7.8 Rotten Tomatoes: %76 Google: %87 Biz Evde Yokuz:

29. Birdman (IMDb: 7.7 )

Başrolde usta aktör Micheal Keaton'ı, yan rollerde ise Edward Norton, Naomi Watts, Zach Galifianakis ve Emma Stone gibi ünlü oyuncuları izlediğimiz Meksikalı yönetmen Alejandro G. Iñárritu'nun filmi Birdman, 2015 Oscar'larında En İyi Film, En İyi Özgün Senaryo, En İyi Yönetmen ve En İyi Orijinal Senaryo ödüllerini toplamış bir yapım. Film, izleyenleri bir zamankar 'Birdman' adlı bir süper kahraman filmleri serisiyle ünlenen Riggan'ın Broadway'de şansını deneyeceği yeni oyunun hazırlıklarına götürüyor. Film özellikle baştan sona tek planda çekilmiş olmasıyla öne çıkıyor.

Süre: 2 saat

Tür: Dram, Kara Mizah

Netflix: Var

IMDb: 7.7 Rotten Tomatoes: %77 Google: %81 Biz Evde Yokuz: 8

30. Once Upon a Time in Hollywood (IMDb: 7.7)

Quentin Tarantino'nun başrolleri Leonardo DiCaprio ve Brad Pitt'e verdiği filmi Once Upon a Time in Hollywood, 1960'ların sonunda, film endüstrisinde stüdyo filmlerinin zirve yaptığı dönemde Hollywood'da geçen bir komedi-dram. Filmde, bir televizyon aktörü olan Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) ve onun dublörü Cliff Booth'un (Brad Pitt) tv ekranlarından beyazperdeye sıçrama çabasını konu alıyor. Ancak ikilinin yolu, Hollywood'un en korkunç olaylarından biri olan Sharon Tate cinayeti ile kesişiyor. Brad Pitt'in bu filmdeki rolüyle 2020 Oscar'larında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldığını da unutmadan söyleyelim.

Süre: 2 saat 40 dakika

Tür: Dram, Komedi

Netflix: Yok

IMDb: 7.7 Rotten Tomatoes: %85 Google: %72 Biz Evde Yokuz: 7.5

31. The Farewell (IMDb: 7.6)

The Farewell, Doğu ve Batı kültürleri arasındaki farklılıkları, mizahi yönden ele alan bir aile dramı. Yönetmen Lulu Wang'in kendi ailesinin söylediği gerçek bir yalandan uyarlanan filmde, hastalığı nedeniyle az zamanı kalan büyükanneden Çin geleneklerine göre bu gerçek saklanıyor ve dünyanın dört bir yanına dağılmış ailesi sahte bir düğün töreni ile onunla son kez vakit geçirebilmek için Çin'e geliyor. Büyükannesine çok düşkün olan ama ondan binlerce kilometre uzakta yaşayan torun rolündeki ünlü rapçi Awkwafina'nın En İyi Kadın Oyuncu dalında Altın Küre kazandığını da söyleyelim.

Süre: 1 saat 40 dakika

Tür: Dram

Netflix: Yok

IMDb: 7.6 Rotten Tomatoes: %98 Google: %85 Biz Evde Yokuz:

32. Lady Bird (IMDb: 7.4)

Lady Bird, kendini keşfetme hikayelerinin yönetmeni ve senaristi Greta Gerwig'in elinden çıkma bir film. 2000'lerin başında Sacramento'da geçen film, kendisine "Lady Bird" ismini takmış 17 yaşındaki Christine ve annesinin anne-kızlık ilişkilerine, liseli kızın ergenlik dönemine ve üniversiteye gitme hayallerini, yalın ve mizahi bir dille anlatıyor. Filmin 2020 Oscar'larında En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Orijinal Senaryo, En İyi Kadın Oyuncu (Saoirse Ronan) ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Laurie Metcalf) olmak üzere 5 adaylığı olduğunun da altını çizelim.

Süre: 1 saat 35 dakika

Tür: Dram

Netflix: Var

IMDb: 7.4 Rotten Tomatoes: %79 Google: %83 Biz Evde Yokuz:

33. The Great Gatsby (IMDb: 7.2)

The Great Gatsby, F. Scott Fitzgerald'ın, Amerikan edebiyatı klasiklerinden olan Muhteşem Gatsby romanının Hollywood uyarlaması. Romeo & Juliet ve Moulin Rouge gibi filmlerin yönetmeni Baz Luhrmann'ın yönettiği film, 1922 yılı New York'unda geçiyor. Çiçeği burnunda borsacı Nick Carraway (Tobey Maguire), New York'a taşınıyor ve milyoner komşusu Jay Gatsby (Leonardo DiCaprio) ile tanışıyor ve onun klasik arabalar, partiler, ihtişamlı evlerle dolu yaşamının parçası oluyor. Fakat sonrasında aralarındaki bu dostluğun başlamasının başka nedenleri olduğu ortaya çıkıyor. Filmin soundtrack'lerinde, Jay Z, Lana Del Rey, Fergie, Florence + Machine, The xx ve will.i.am gibi ünlü isimlerin imzası olduğunu ve En İyi Prodüksiyon ve Kostüm Tasarımı olmak üzere 2 dalda Oscar ödülü sahibi olduğunu da söylemeden geçmeyelim.

Süre: 2 saat 23 dakika

Tür: Dram

Netflix: Var

IMDb: 7.2 Rotten Tomatoes: %67 Google: %90 Biz Evde Yokuz: 8.5

Eski Ama Tahtı Sarsılamayanlar

34. Fight Club (IMDb: 8.8)

Başrollerinde de Brad Pitt, Edward Norton ve Helena Bonham Carter'ın olduğu, David Fincher'ın yönettiği, Amerikan yeraltı edebiyatının en önemli temsilcisi Chuck Palahniuk'un aynı adlı romanından uyarlanmış Fight Club yani Dövüş Kulübü, tüm zamanların en kült filmlerinden. Ana temasını, tüketim kültürü içinde kaybolmuş bir jenerasyonun öfkesinin dışavurumu şeklinde özetleyebileceğimiz film, monoton bir yaşamı olan ve kronik uyku problemi çeken Jack'in Marla ve Tyler Durden ile karşılaşmasından sonra tamamen değişen yaşamını konu alıyor. Filmin müzikleri de ayrıca kült olmuş bir yapım.

Süre: 2 Saat 31 dakika

Tür: Dram, Gerilim

Netflix: Yok

IMDb: 8.8 Rotten Tomatoes: %96 Google: %92 Biz Evde Yokuz: 9

35. The Matrix (IMDb: 8.7)

Wachowski Kardeşlerin, kült film serisi olan Matrix'in, bizleri hayatımızın bir simülasyon olup olmadığı konusunda düşünmeye itmesinin üzerinden 20 küsür sene geçmiş ama 1991 yapımı filmin etkisi geçmemiş. Filmde, Neo takma adıyla hacker'lık yapan ve bilgisayar programcısı olarak çalışan Thomas Anderson, günün birinde kendini, Matrix ve içinde yaşadığımız dünyayı ikiye ayıran, yaşadığımız her şeyin aslında bizim kontrolümüz dışında gerçekleştiğini söyleyen ve bu düzene başkaldıran Morpheus ve Trinity gibilerinden oluşan bir ekibin içinde ve bir komplo teorisinin ortasında buluyor. Filmin, En İyi Ses Miksajı ve En İyi Görsel Efekt Oscar'ı var.

Süre: 2 saat 30 dakika

Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu

Netflix: Var

IMDb: 8.7 Rotten Tomatoes: %85 Google: %92 Biz Evde Yokuz: 9

36. American Beauty (IMDb: 8.3)

2000 yılının Oscar'larında 8 dalda adaylığı olan ve en iyi film, yönetmen, erkek oyuncu, senaryo ve sinematografi olmak üzere 5 ödülü kapan Amerikan Beauty, başrolde orta yaş bunalımına girmiş, magazin dergisinde çalışan, karısı ve kızı tarafından beklediği sevgi ve takdiri görmeyen Lester Burnham'ı canlandıran Kevin Spacey'nin olduğu, orta sınıf bir Amerikan ailesinin çöküşünü konu alan bir dram.

Süre: 2 saat 2 dakika

Tür: Dram

Netflix: Yok