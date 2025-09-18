Kız yurduna tadilat için gelen işçilerin yaptıkları mide bulandırdı: Sütyenlerin içine...
Cevizlibağ KYK Kız Yurdu'nda tadilat skandalı yaşandı. Yaz döneminde işçilerin odalara izinsiz girdiği, kilitli dolaplardan hırsızlık yapıldığı, bazı odalarda cinsel içerikli materyaller ve alkol şişeleri bulunduğu ortaya çıktı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ise öğrencilerin iç çamaşırlarının ortalığa saçıldığı ve sütyenlerin içine kalp çizildiği görüldü.
İstanbul'daki Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Yurdu'nda yaz döneminde yapılan tadilat sırasında öğrenciler, ciddi hak ihlalleriyle karşı karşıya kaldı.
İZİNSİZ GİRİŞ VE HIRSIZLIK İDDİASI
Tadilat için görevli işçilerin odalara izinsiz şekilde girdiği, öğrencilerin kilitli dolaplarından ve bazalarının altına koydukları kişisel eşyaların çalındığı öğrenildi. Hatta yeni kilitlenmiş dolaplardan bile hırsızlık yapıldığı tespit edildi.
CİNSEL İÇERİKLİ MATERYALLER VE ALKOL ŞİŞELERİ BULUNDU
Bazı odalarda öğrencilere ait olmayan cinsel içerikli materyaller, alkol şişeleri, tıraş bıçakları ve sigara izmaritleri bulunması, yalnızca hijyen koşullarını değil, güvenlik algısını da ortadan kaldırdı.
ÖĞRENCİLERE AİT SÜTYENLERİN İÇİNE...
Sosyal medyada paylaşılan bazı fotoğraflarda öğrencilere ait sütyenlerin içine kalp çizildiği, yine öğrencilere ait iç çamaşırlarının ortalığa saçıldığı görüldü.