Haberler

Kız yurduna tadilat için gelen işçilerin yaptıkları mide bulandırdı: Sütyenlerin içine...

Kız yurduna tadilat için gelen işçilerin yaptıkları mide bulandırdı: Sütyenlerin içine...
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cevizlibağ KYK Kız Yurdu'nda tadilat skandalı yaşandı. Yaz döneminde işçilerin odalara izinsiz girdiği, kilitli dolaplardan hırsızlık yapıldığı, bazı odalarda cinsel içerikli materyaller ve alkol şişeleri bulunduğu ortaya çıktı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ise öğrencilerin iç çamaşırlarının ortalığa saçıldığı ve sütyenlerin içine kalp çizildiği görüldü.

İstanbul'daki Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Yurdu'nda yaz döneminde yapılan tadilat sırasında öğrenciler, ciddi hak ihlalleriyle karşı karşıya kaldı.

İZİNSİZ GİRİŞ VE HIRSIZLIK İDDİASI

Tadilat için görevli işçilerin odalara izinsiz şekilde girdiği, öğrencilerin kilitli dolaplarından ve bazalarının altına koydukları kişisel eşyaların çalındığı öğrenildi. Hatta yeni kilitlenmiş dolaplardan bile hırsızlık yapıldığı tespit edildi.

CİNSEL İÇERİKLİ MATERYALLER VE ALKOL ŞİŞELERİ BULUNDU

Bazı odalarda öğrencilere ait olmayan cinsel içerikli materyaller, alkol şişeleri, tıraş bıçakları ve sigara izmaritleri bulunması, yalnızca hijyen koşullarını değil, güvenlik algısını da ortadan kaldırdı.

ÖĞRENCİLERE AİT SÜTYENLERİN İÇİNE...

Sosyal medyada paylaşılan bazı fotoğraflarda öğrencilere ait sütyenlerin içine kalp çizildiği, yine öğrencilere ait iç çamaşırlarının ortalığa saçıldığı görüldü.

İşte sosyal medyada paylaşılan o fotoğraflar;

Kız yurduna tadilat için gelen işçilerin yaptıkları mide bulandırdı: Sütyenlerin içine...

Kız yurduna tadilat için gelen işçilerin yaptıkları mide bulandırdı: Sütyenlerin içine...

Kız yurduna tadilat için gelen işçilerin yaptıkları mide bulandırdı: Sütyenlerin içine...

Kız yurduna tadilat için gelen işçilerin yaptıkları mide bulandırdı: Sütyenlerin içine...

Kız yurduna tadilat için gelen işçilerin yaptıkları mide bulandırdı: Sütyenlerin içine...

Kız yurduna tadilat için gelen işçilerin yaptıkları mide bulandırdı: Sütyenlerin içine...

Kız yurduna tadilat için gelen işçilerin yaptıkları mide bulandırdı: Sütyenlerin içine...

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Eğitim
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü

Merkez Bankası'ndan kredi kartlarıyla ilgili önemli karar
Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş kimdir? İşte bilinmeyenleri

İşte yeni Diyanet İşleri Başkanı'nın bilinmeyenleri
Görgü tanığından, eşini ve çocuğunu öldüren doktorla ilgili şok sözler

Görgü tanığından ailesini yok eden doktorla ilgili şok sözler
Merkez Bankası bir madeni parayı daha tedavülden kaldırıyor! Artık basılmayacak

Merkez Bankası bir madeni parayı daha tedavülden kaldırıyor
Baba Vanga'dan 2026 yılı için ürküten kehanetler! Uzaylılarla temas için tarih verdi

Baba Vanga'dan 2026 için ürküten kehanet: Dev gemi atmosfere girecek
Hulusi Akar, vatandaşın şikayeti üzerine Bakan Yerlikaya'yı aradı

Vatandaşın şikayeti üzerine Bakan Yerlikaya'yı aradı
Gece rekor kıran altın tek açıklama ile geriye çekildi

Altın gece rekor kırdı, tek açıklama ile rüzgar tersine döndü
Rektörün paylaşımı ortalığı karıştırdı! Tepki yağınca 'Yanlış anlaşıldım' dedi

Rektörün paylaşımı ortalığı karıştırdı! Tepki yağınca geri adım attı
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Türkiye'nin konuştuğu pozisyonlarda tereddütsüz görüş belirtti

Ünlü yorumcular Türkiye'nin konuştuğu pozisyonlarda hemfikir oldu
Erdoğan imzaladı, çok sayıda fakülte ve yüksek okul kapatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, bu fakülte ve yüksek okullar kapatıldı
Melek Mosso'dan radikal imaj değişimi

Ünlü Şarkıcıdan büyük değişim! Bu halini unutun
Kadın müşterinin evine girmeye çalışan kurye gözaltına alındı

Eve giren kurye gözaltına alındı, ilk ifadesi olay kadar skandal
10 gündür kayıp olan genç korkunç halde bulundu

10 gündür kayıp olan genç korkunç halde bulundu
Aileler tanışıyor! İşte Alperen Şengün'ün kız arkadaşı

Aileler tanışıyor! İşte Alperen'in 3 yıllık sevgilisi
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde! Takım sahaya çıkar çıkmaz kasadan 3 milyon euro gidecek

Takım sahaya çıkar çıkmaz kasadan 3 milyon euro gidecek
Dünyaca ünlü isimlerden Filistin için ortak ateşkes çağrısı

Onlarca yıldız aynı videoda buluştu! Filistin için tek ses oldular
AK Partili Tayyar'dan Ali Erbaş için olay sözler: Diyanet hiç böyle yıpranmamıştı

AK Partili Tayyar'dan görev süresi dolan Ali Erbaş için olay paylaşım
Nuri Şahin RAMS Başakşehir ile ilk maçına çıktı! İşte aldığı sonuç

RAMS Başakşehir ile ilk maçına çıktı! İşte aldığı sonuç
Kocaeli'nde kuru yük gemisi karaya oturdu, 7 mürettebat mahsur kaldı

81 metrelik gemi karaya oturdu, 7 mürettebat mahsur kaldı
Kabine'ye yeni koltuk geliyor! Afet Bakanlığı için çalışmalar başladı

Kabine'ye bir koltuk daha! Yeni bakanlık için çalışmalar başladı
Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Fenalaşarak hastaneye kaldırıldı! Yapılan tetkiklerde korkutan sonuç
Suriye Devlet Başkanı Eş-Şara'dan İsrail ile anlaşma sinyali

Şara'dan dengeleri değiştirecek İsrail sözleri! Anlaşma sinyali verdi
Nihat Kahveci'den bomba İrfan Can Eğribayat iddiası

Nihat Kahveci'den bomba İrfan Can iddiası
Karsu'dan annelik itirafı: İstediği çocuk sayısı herkesi şaşırttı

Ünlü isimden annelik itirafı: İstediği çocuk sayısı herkesi şaşırttı
Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Fenalaşarak hastaneye kaldırıldı! Yapılan tetkiklerde korkutan sonuç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karsu'dan annelik itirafı: İstediği çocuk sayısı herkesi şaşırttı

Ünlü isimden annelik itirafı: İstediği çocuk sayısı herkesi şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.