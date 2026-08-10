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Genel Kurul'da dikkat çeken anlar: İYİ Partili Türkoğlu kürsüden güçlükle indirildi

Genel Kurul'da dikkat çeken anlar: İYİ Partili Türkoğlu kürsüden güçlükle indirildi Haber Videosunu İzle
Genel Kurul'da dikkat çeken anlar: İYİ Partili Türkoğlu kürsüden güçlükle indirildi
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İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, çerçeve yasa kanun teklifinin beşinci maddesi üzerine yaptığı konuşmanın sonunda terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 7 bin 500 kişinin ismini okumaya başladı. Türkoğlu, TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın birleşime 5 dakika ara vermesinin ardından da şehitlerin isimlerini okumaya devam ederken İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu kürsüye gelerek sarıldı ve kendisini İYİ Parti sıralarına götürdü.

  • İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda çerçeve yasa teklifinin beşinci maddesi üzerine söz alarak terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 7 bin 500 kişinin ismini okuyacağını söyledi.
  • TBMM Başkanvekili Celal Adan, Türkoğlu'nun şehit isimlerini okuması üzerine birleşime 5 dakika ara verdi.
  • İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, kürsüye gelerek Türkoğlu'nu kürsüden İYİ Parti sıralarına götürdü; ara sonrası İYİ Parti Grubu Genel Kurul dışına çıktı.

İyi Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen ‘Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin beşinci maddesi üzerine TBMM Genel Kurulu'nda söz aldı.

TÜRKOĞLU ŞEHİT İSİMLERİNİ OKUMAYA BAŞLADI

Türkoğlu, konuşmasının sonunda terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 7 bin 500 kişinin ismini okuyacağını söyledi.

Bu esnada Meclis divanında yer alan TBMM Katip Üyesi İYİ Partili Rıdvan Uz, Adan'a "Beş dakika ara verelim mi? Şehidi kesti olmayalım" diye seslendi.

ADAN BİRLEŞİME ARA VERDİ

Türkoğlu'na seslenen TBMM Başkanvekili Celal Adan, "Sen orayı işgal ediyorsun. Şehitler bizim. Ne yapıyor şu anda" dedi.

Türkoğlu'nun şehit isimlerini okumayı sürdürmesi üzerine Adan, birleşime 5 dakika ara verdi. Türkoğlu'na kürsüye gelen İYİ Parti Grubu milletvekilleri de eşlik etti.

DERVİŞOĞLU SARILARAK KÜRSÜDEN GÖTÜRDÜ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da kürsüye gelerek önce alnından öptüğü ve ardından da sarıldığı Türkoğlu'nu kürsüden İYİ Parti sıralarına götürdü.

Ara verilmesinin ardından İYİ Parti Grubu, Genel Kurul'un dışına çıktı.

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