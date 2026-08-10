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Afyonkarahisar'da Otomobilde Ölü Bulundu

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde park halindeki bir araçta hareketsiz bulunan 49 yaşındaki Ahmet Kandemir, hastanede hayatını kaybetti. Ölüm nedeni inceleme sonrası netleşecek, soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar'da otomobilinde hareketsiz halde bulunan 49 yaşındaki şahıs, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, Bolvadin ilçesi Kırkgöz Köprüsü civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede park halinde bulunan 03 KV 317 plakalı arazi aracının içerisinde bir şahsın hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, araçta bulunan Ahmet Kandemir'e (49) ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Kandemir yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kandemir'in kesin ölüm nedeninin yapılan incelemelerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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