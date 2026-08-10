Müge Anlı'nın unutulmaz ismiydi! Nazmiye Tutaner'den yıllar sonra sürpriz haber

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Nevrigül Alan'ın ölümüyle ilgili süreçte ekranlara çıkan ve sıra dışı tarzıyla dikkat çeken Nazmiye Tutaner, yıllar sonra yeniden ortaya çıktı.

ATV ekranlarında yayınlanan ve milyonları ekrana kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, Nevrigül Alan'ın şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen süreçte en çok dikkat çeken isimlerden biri Nazmiye Tutaner olmuştu. O dönem programda yaptığı ilginç açıklamaların yanı sıra sıra dışı saç stili ve kendine has tavırlarıyla günlerce sosyal medyanın dilinden düşmeyen Tutaner, uzun bir sessizliğin ardından yepyeni bir gelişmeyle adından söz ettirdi. Program görüntüleri üzerinden sayısız yorum yapılan ve bir dönemin en çok konuşulan simalarından biri haline gelen Tutaner, hayatında yeni bir sayfa açtı.

EVLİLİK HABERİNİ KAYINVALİDESİ DUYURDU

Bir zamanlar tarzı ve ekrandaki halleriyle hafızalara kazınan Nazmiye Tutaner'in sessiz sedasız dünyaevine girdiği öğrenildi. Dikkat çeken bu evlilik haberi ise bizzat Tutaner'in kendisi tarafından değil, kayınvalidesinin sosyal medyada yaptığı sürpriz bir paylaşımla ortaya çıktı. Kayınvalidesinin paylaştığı görüntüler hızla yayılırken, yıllar sonra gelen bu haber sosyal medya kullanıcıları arasında yeniden eski program günlerinin hatırlanmasına ve Tutaner'in o dönemki popülerliğinin tekrar konuşulmasına neden oldu.

Kaynak: Haberler.com