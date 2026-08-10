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Galatasaray ile ilgili şok iddia! Krizin nedeni belli oldu

Galatasaray ile ilgili şok iddia! Krizin nedeni belli oldu Haber Videosunu İzle
Galatasaray ile ilgili şok iddia! Krizin nedeni belli oldu
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Yeni sezon öncesinde transferlerin gecikmesi, hazırlık maçlarında alınan sonuçlar ve ortaya konan oyun nedeniyle eleştirilen Galatasaray'da dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Mevcut futbolcuların sürekli yeni transferlerin gündeme getirilmesinden rahatsız olduğu ve bu durumun konsantrasyonlarını etkilediği öne sürüldü.

  • Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, transfer çalışmalarının planlı şekilde yürütüldüğünü ve takımın yabancı sayısının plansız olmadığını savundu.
  • Sabah Gazetesi'ne göre Galatasaray'da mevcut futbolcular, sürekli yeni transferlerin gündeme getirilmesinden rahatsızlık duyuyor ve bu durum konsantrasyonlarını olumsuz etkiliyor.
  • Galatasaraylı futbolcuların yorgun görüntüsünün nedeni olarak fiziksel yüklemelerin Villarreal maçından yalnızca 4 gün önce tamamlanması gösterildi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılıların şu ana kadar beklenen takviyeleri gerçekleştirmemesi eleştirileri beraberinde getirdi.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ise transfer çalışmalarının planlı şekilde yürütüldüğünü belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Biz de bir taraftarız. Bugün taraftarımızın tepkisini başımın üstünde kabul ediyorum ve kabul ediyoruz. Bugüne kadar Icardi, Mertens, Sane, Osimhen'i Galatasaray'ın gücüyle aldık. İnsanlarda bir tedirginlik var. Belki geç kaldığımız ve plansız olduğumuz düşünülüyor. Bugün farklı takımlar en az 10'ar tane fazla yabancısı var. Bunlardan çıkmak zorundalar. Biz plansız olsaydık yabancı sayımız çok daha farklı olurdu. Hocamızla, başkanımızla, scoutumuzla her şeyi planlayarak yapıyoruz. Biz her takımdan daha güçlüyüz. Rekabet ortamını daha iyi transferler yaparak artıracağız. Buna herkes emin olsun. Biz başkanımın liderliğinde buna eminiz."

VILLARREAL MAĞLUBİYETİ SONRASI TEPKİLER ARTTI

Yeni sezonun açılış maçında cuma günü Çorum FK ile karşılaşacak Galatasaray, son hazırlık mücadelesinde Villarreal'e 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı taraftarlar yönetime transfer konusunda tepki gösterdi.

SOYUNMA ODASINDA TRANSFER RAHATSIZLIĞI İDDİASI

Yaşananların ardından Galatasaray'ın soyunma odasına ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre mevcut futbolcular, sürekli yeni transferlerin gündeme getirilmesinden rahatsızlık duyuyor. Yeni oyuncuların geleceğinin sürekli konuşulmasının takım içerisindeki futbolcuların konsantrasyonunu olumsuz etkilediği ve oyuncuların bu durumdan rahatsız olduğu öne sürüldü.

YORGUN GÖRÜNTÜNÜN NEDENİ DE BELLİ OLDU

Haberde Galatasaraylı futbolcuların hazırlık karşılaşmalarındaki fiziksel olarak yorgun görüntüsüne de değinildi. Takımın fiziksel yüklemelerinin Villarreal karşılaşmasından yalnızca 4 gün önce tamamlandığı ve sahadaki yorgun görüntünün nedenlerinden birinin bu olduğu belirtildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
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