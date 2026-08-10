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Sergen Yalçın ve Hülya Avşar'ın yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı! Çapkınlık sohbeti bomba

Sergen Yalçın ve Hülya Avşar'ın yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı! Çapkınlık sohbeti bomba Haber Videosunu İzle
Sergen Yalçın ve Hülya Avşar'ın yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı! Çapkınlık sohbeti bomba
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Sergen Yalçın ile Hülya Avşar'ın yıllar önce yaptığı sohbet ortaya çıktı. Görüntülerde 24 yaşında olduğunu söyleyen Yalçın'ın ses tonu dikkat çekerken, ikilinin erkeklerin çapkınlığı üzerine yaptığı konuşma da öne çıktı.

Yıllar öncesine ait görüntülerde Hülya Avşar ile birlikte muhabirin sorularını yanıtlayan Sergen Yalçın, sohbet sırasında 24 yaşında olduğunu söylüyor.

SES TONU DİKKAT ÇEKTİ

Yalçın'ın gençlik yıllarındaki konuşma tarzı ve bugünkünden oldukça farklı bulunan ses tonu, görüntülerin en dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.

KONU ÇAPKINLIĞA GELDİ

Sohbetin ilerleyen bölümünde konu kadın-erkek ilişkilerine ve çapkınlığa geliyor. Hülya Avşar, erkeğin çapkın olabileceğine yönelik yorumlarda bulunurken Sergen Yalçın da söylediklerine karşılık veriyor. 

Kaynak: Haberler.com
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