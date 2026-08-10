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Biz onu oyuncu biliyorduk! Sahnede ikinci Sibel Can çıktı

Biz onu oyuncu biliyorduk! Sahnede ikinci Sibel Can çıktı Haber Videosunu İzle
Biz onu oyuncu biliyorduk! Sahnede ikinci Sibel Can çıktı
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Oyunculuğuyla tanınan Gökçe Bahadır, Bodrum’da verdiği konserde müzikseverlere sürpriz yaptı. Dört aylık hamile olan Bahadır, önce “Papatya” şarkısını söyledi, ardından Sibel Can’ın sevilen parçalarından “Kanasın”ı seslendirdi.

Gökçe Bahadır, oyunculuk kariyerinin yanı sıra müzik çalışmalarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. 2022 yılında müzisyen Emir Ersoy ile evlenen Bahadır, şimdilerde ilk bebeğini kucağına almaya hazırlanıyor.

Dört aylık hamile olan ünlü oyuncu, Bodrum’da eşi Emir Ersoy ve orkestrasıyla birlikte sahne aldı. Enerjik performansıyla dikkat çeken Bahadır, konser boyunca müzikseverlere keyifli anlar yaşattı.

SİBEL CAN HAYRANI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Bahadır, konser sırasında söz ve müziği eşi Emir Ersoy’a ait olan “Papatya” şarkısını söyledi. Ardından Sibel Can’ın “Kanasın” adlı parçasını seslendiren ünlü oyuncu, Sibel Can hayranı olduğunu da dile getirdi.

Kaynak: Haberler.com
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