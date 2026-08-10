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Konya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda isyan çıktığına dair paylaşımlara soruşturma

Konya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda isyan çıktığına dair paylaşımlara soruşturma
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda isyan çıktığına dair paylaşımlar üzerine 'halkı yanıltıcı bilgiyi yayma' suçundan resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Başsavcılığın talebiyle 21 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı sosyal medya hesaplarından Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda isyan çıktığına dair yapılan paylaşımla hakkında resen soruşturma başlatıldı.

21 SOSYAL MEDYA HESABINA ERİŞİM ENGELİ

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, bahse konu cezaevinde isyan çıktığına dair bazı sosyal medya hesaplarındaki paylaşımların "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu oluşturduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında, Başsavcılığın talebiyle bu tür paylaşımları yapan 21 sosyal medya hesabına Sulh Ceza Hakimliğince erişimin engellenmesi kararı verildi.

Kaynak: AA
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıvedat cici:

çok tuhaf

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Haber YorumlarıMuharrem Güreli:

Bu ülkede halka hep yalan söyleniyor onlara ne olacak

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