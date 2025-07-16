Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Şam'da kalıp Suriye'nin her karış toprağını savunacağım

Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Şam'da kalıp Suriye'nin her karış toprağını savunacağım
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail'in başkent Şam'a düzenlediği hava saldırılarının ardından yaptığı ilk açıklamada, "Suriye'nin her karış toprağını savunacağım" mesajını verdi.

İsrail savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'da Cumhurbaşkanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı yerleşkelerini hedef alan hava saldırıları düzenledi.

ŞARA'DAN İLK AÇIKLAMA: SURİYE'NİN HER KARIŞ TOPRAĞINI SAVUNACAĞIM

İsrail'in saldırılarının ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'dan ilk açıklama geldi. Suriye Haber Ajansı'na göre Şara, "Suriye'nin her karış toprağını savunacağım" mesajını paylaştı.

Ayrıca ajans, tüm vilayetlerde "genel alarm durumu" olduğunu bildirirken, Suriye liderliğinin talimatı olmadan kimsenin hareket etmemesi gerektiğini de vurguladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Şam'da kalıp Suriye'nin her karış toprağını savunacağım

İSRAİL'DEN ŞAM'A HAVA SALDIRILARI

İsrail, Suriye'nin Süveyda kentindeki çatışmaları bahane ederek başkent Şam'ı vurmaya başladı. İlk saldırılarda Genelkurmay Başkanlığı vurulurken sonraki saldırılarda Cumhurbaşkanlığı Sarayı vuruldu.

İsrail ordusu, Suriye'nin başkenti Şam'daki Genelkurmay Başkanlığı'na öğle saatlerinde düzenlediği hava saldırısının ardından art arda yeni saldırılar düzenledi. Birden çok saldırının hedefi olan Genelkurmay Başkanlığı'nın vurulma anları Suriyeli haber kanallarının canlı yayınları sırasında kameralara yansıdı. İsrail savaş uçakları, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesini de hedef aldı. Saldırının ardından yerleşkeden yoğun dumanlar yükseldi.

Suriye Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Şam'a düzenlediği hava saldırılarında 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 28 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Şam'da kalıp Suriye'nin her karış toprağını savunacağım

İSRAİL SAVUNMA BAKANI KATZ: SALDIRLAR YOĞUNLAŞACAK

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, X hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'ye yönelik saldırılarının daha da yoğunlaşacağını belirtti. Katz, Şam yönetimini, Suriye ordusunun ülkenin güneybatısındaki Süveyda'dan tamamen çekilmemesi durumunda, daha şiddetli saldırılar düzenlemekle tehdit etti.

İsrail'deki Dürzilere seslenen Katz, "Suriye'deki kardeşlerinizi korumak için İsrail ordusuna güvenebilirsiniz." diyerek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte "Dürzileri koruma" taahhütlerini yerine getireceklerini iddia etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Şam'da kalıp Suriye'nin her karış toprağını savunacağım

NETANYAHU: SINIRI GEÇMEYİN, İSRAİL ORDUSUNUN HAREKETE GEÇMESİNE İZİN VERİN

İsrail Başbakanı Netanyahu da ofisinin X hesabından yayınlanan video mesajında, İsrail vatandaşı Dürzilere seslendi. Suriye'nin güneybatısında durumun çok ciddi olduğunu ileri süren Netanyahu, İsrail ordusunun "Dürzileri korumak" bahanesiyle saldırılar düzenlediğini hatırlattı.

Netanyahu, Dürzilere "Sizden bir ricam var. Sizler İsrail vatandaşısınız. Sınırı geçmeyin. Öldürülebilir veya esir alınabilirsiniz." diye seslendi.

Dürzilerin sınırı geçerek hayatlarını tehlikeye attığını savunan Netanyahu, "Evlerinize dönün, İsrail ordusunun harekete geçmesine izin verin." diyerek saldırı sinyali verdi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Şam'da kalıp Suriye'nin her karış toprağını savunacağım

İSRAİL DEVLET TELEVİZYONU: ŞARA'YA MESAJ

İsrail devlet televizyonunda Şam'a düzenlenen saldırıya ilişkin yayınlanan haberde ise "İsrail, Suveyde'deki Dürzi katliamının ardından Suriye Cumhurbaşkanı'na (Ahmed Şara) bir mesaj olarak Şam'a saldırı düzenledi" ifadelerine yer verildi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Şam'da kalıp Suriye'nin her karış toprağını savunacağım

SURİYE CUMHURBAŞKANLIĞI: ÜZÜCÜ İHLALLERİ DİKKATLE TAKİP ETTİK

Suriye Cumhurbaşkanlığı ise Süveyda'da yaşananlara dair bir mesaj paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Suriye devleti, geçtiğimiz günlerde Süveyda vilayetindeki bazı bölgelerde meydana gelen üzücü ihlalleri dikkatle takip etmiştir. Bu eylemler, cezai ve yasa dışı davranışlar kapsamında olup, hiçbir koşul altında kabul edilemez ve Suriye devletinin dayandığı ilkelerle kesinlikle çelişmektedir.

Suriye hükümeti olarak bu çirkin eylemleri şiddetle kınıyor ve ilgili tüm olayların araştırılması, bu olaylara karıştığı kanıtlanan her bir kişi veya tarafın – ister birey isterse dış kaynaklı örgüt olsun – caydırıcı hukuki sorumluluğa tabi tutulmasını taahhüt ediyoruz. Bu tür eylemlerin cezasız kalmasına asla izin vermeyeceğiz."

Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Şam'da kalıp Suriye'nin her karış toprağını savunacağım

ABD ELÇİSİ BARRACK'TAN KINAMA AÇIKLAMASI

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Süveyda'da sivillere yönelik şiddeti kesinlikle kınıyoruz. Nokta. Tüm taraflar geri adım atmalı ve kalıcı bir ateşkese yol açacak anlamlı bir diyalog başlatmalı, failler hesap vermelidir" dedi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Şam'da kalıp Suriye'nin her karış toprağını savunacağım

İSRAİL ORDUSU: SURİYE'DEN GELEN KİŞİLER ENGELLENDİ

Öte yandan, İsrail ordusu, Süveyda'da Dürzilerin merkezinde yer aldığı olayların ardından, işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki sınır hattında, Suriye'den gelen kişileri engellediğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Golan Tepeleri'ndeki Hader bölgesinde Suriye tarafından sınır hattına girmeye çalışan kişilerin tespit edildiği belirtildi. İsrail ordusunun bölgedeki kişilerin geçişini önlediği ve kalabalığı dağıtmak için çalıştığı aktarıldı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Şam'da kalıp Suriye'nin her karış toprağını savunacağım

SÜVEYDA'DA PATLAK VEREN OLAYLAR

Suriye'nin Ürdün sınırındaki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında karşılıklı kaçırma olayları üzerinde çatışmalar başlamıştı. Şam yönetimi, çatışmaları durdurmak amacıyla Savunma ile İçişleri bakanlıklarına bağlı güvenlik güçlerini bölgeye sevk etmişti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Şam'da kalıp Suriye'nin her karış toprağını savunacağım

Süveyda'ya 15 Temmuz sabahı giren güvenlik güçleriyle yerel gruplar arasında da şiddetli çatışmalar meydana gelmişti. Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, Süveyda'da ateşkes ilan etmiş ancak yasa dışı grupların herhangi bir saldırısı ya da ateş açması durumunda karşılık verileceğini belirtmişti.

Dürzilerin ruhani liderlerinden Hikmet el-Hicri, önce hükümet güçlerinin şehre girişine onay vermiş ancak birkaç saat sonra bu tutumundan geri adım atarak Süveydalıları hükümet güçlerine karşı koymaya çağırmıştı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Şam'da kalıp Suriye'nin her karış toprağını savunacağım

İsrail ise son dönemde Suriye'ye yönelik saldırılarını artırmasının gerekçesi olarak, güneydeki Dürzi nüfusa yönelik güvenlik tehditlerini bahane gösteriyor. Tel Aviv yönetimi, Dürzi topluluklara zarar verilmesine karşı "askeri caydırıcılığı" devreye sokacağını açıklamıştı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
İsrail'den Suriye'nin başkenti Şam'da peş peşe saldırlar! Ölü ve yaralılar var

Orta Doğu'da adım adım yeni savaşa! İsrail, cumhurbaşkanlığını vurdu
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'deki çatışmaların sona ermesini istiyoruz

ABD'den Suriye açıklaması geldi! Netanyahu bu kez yalnız kalacak gibi
Netanyahu'nun çağrısına rağmen yüzlerce Dürzi Suriye sınırını geçmeye başladı

Netanyahu'nun çağrısını umursamadılar! Yüzlercesi sınırı geçiyor
Bahçeli, DEM heyetiyle görüştü! 'Ahrazım' açıklaması gazetecileri şaşırttı

DEM heyetiyle görüşen Bahçeli'nin sözleri gazetecileri şoke etti
'Suriye'de 160 hedefi vurduk' diyen İsrail açık açık savaş ilan etti

"160 hedefi vurduk" diyen İsrail açık açık savaş ilan etti
Boşanma sürecindeki Güzide Duran, Fikret Orman'la Bodrum'da yakalandı

Yasak aşk devam ediyor! Bodrum'da yakalandılar
İsrail'in Şam saldırısına Türkiye'den ilk tepki

İsrail'in Şam saldırısına Türkiye'den ilk tepki
Faladdin'in sahibi gözaltına alındı! 107.5 milyon liralık mal varlığına el kondu

Faladdin'in dudak uçuklatan serveti! Hepsine el konuldu
Michael Jordan'ın Yunanistan'da bıraktığı bahşişe çalışanlar bile inanamadı

Tatil yerinde bıraktığı bahşişe çalışanlar bile inanamadı
Bakan Bayraktar'ı kızdıran olay! Holding yöneticilerini toplantıdan kovdu iddiası

O sözlere sinirlenen bakan, holding yöneticilerini toplantıdan kovdu
Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında hem ceza hem beraat aldı

Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında hem ceza hem beraat aldı
Şizofreni hastası, yatalak hastanın gözlerini oydu! İlk vukuatı değil

Yatalak hastanın gözlerini oydu! Üstelik ilk vukuatı değil
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Türkiye ile savaşmamızı istiyorlar, ne dediklerinin farkındalar mı?

Paşinyan'dan çarpıcı 'Türkiye' açıklaması: Savaşmamızı istiyorlar
Ünlü oyuncu Emre Törün hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu 53 yaşında hayatını kaybetti
Fenerbahçe Milan Skriniar'ın transferinde geri sayıma geçti

Transfer bitti! Ali Koç anlaştı, dünyaca ünlü yıldız Fenerbahçe'de
İşte Suriye'de Genelkurmay Başkanlığı'nın vurulduğu anlar

İsrail Suriye'nin kalbini böyle vurdu! İşte o anlar
50 milyonluk fuhuş operasyonu! 18 mağdur kadın kurtartıldı

50 milyonluk fuhuş operasyonu! 18 mağdur kadın kurtartıldı
Aktif sporu bırakan Nesim Turan, dünya sıralamasında hala ilk 10'da

Aktif sporu bıraktı, dünya sıralamasında hala ilk 10'da
Real Madrid'de ayrılık resmen duyuruldu

Real Madrid'de ayrılık resmen duyuruldu
Samet Akaydin hangi takımı tuttuğunu açıkladı! Fenerbahçeliler çok kızacak

Hangi takımı tuttuğunu açıkladı! Fenerbahçeliler çok kızacak
'Küba'da dilenci yok' diyen bakan istifa etti

"Ülkemizde dilenci yok" diyen bakan istifa etmek zorunda kaldı
Farah Zeynep Abdullah'ın sperm bankası açıklaması olay yarattı

Farah Zeynep Abdullah'ın sperm bankası açıklaması olay yarattı
Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! 1. Lig'e gitti

Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! 1. Lig'e gitti
Samet Akaydin hangi takımı tuttuğunu açıkladı! Fenerbahçeliler çok kızacak

Hangi takımı tuttuğunu açıkladı! Fenerbahçeliler çok kızacak
Haberler.com
500

Yorumlar (14)

Haber YorumlarıSahin Sahin :

Acaba Tayyipte Türkiyede kalip Türkiyenin her karis topragini koruyacakmi? Yoksa Amerikada kalan son günlerin tadinimi cikaracak?

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme108
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıoturan:

İşidli şara cumhurbaşkanı olmuş ya artık bu kıyamet kopmuş zaten böyle terslik olur mu. Toprağın altı üstümden güvenli olmuş.

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme92
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıismail Yasin:

biz henüz İsrail'e bir kurşun attığını görmedik...nasıl bir savunma acaba... bizim reis Recep Tayyip Erdoğan da senin gibi hep konuşuyor.. içi boş laflara karnımız tok.. bari haber sayfalarını meşgul etmeyin.. kaç füze attın İsrail'e, kaç tank vurdun... bize hikâye anlatma..

Yorum Beğen53
Yorum Beğenme36
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıahmet izmir:

Aşırı mslsın

yanıt5
yanıt8
Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

Ne ile başrol Erdoğan mı konu İTrail olunca Erdoğan anca kınama yapar ama gelin görünki ortadoğunun baş belası İTraildir

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

itrail nedir? kaç yaşındasin sen

yanıt6
yanıt9
Haber YorumlarıArif İnanç:

En büyük savunma TAARRUZ dır efendi. Saldır gitsin. Ya hwrru ya meşru. Böyle böyle sizi de Filistini de Yemeni de ne kadar ülke varsa ele geçirecekler. Haberlerin adammı gönderirsiniz ne yaparsınız bilemem nasılsa sizin her adımınızo Amerika İsrail e bildiriyor. Topuna halledin nitsşn. İslam devletlerinden size nir fayda olmaz. Herkes kınar devam eder. İşaret parmağını sallar heeeee seni seni gidi İsrail der pturur yemeye içmeye devam ederler. Taşı kapmış herifler kafanızı yarıyor. Bakınız.

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! 1. Lig'e gitti

Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! 1. Lig'e gitti
Tatilden döndü, kuaföre koştu! Yasemin Şefkatli'den yeni stil hamlesi

Radikal imaj değişikliği! Kuaför koltuğundan yeni halini paylaştı
13 yaşındaki hayranına saldıran Testo Taylan gözaltına alındı, savunması dikkat çekti

13 yaşındaki hayranına saldıran Testo Taylan gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.