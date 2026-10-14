Haberler

Bakan Şimşek, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Şimşek, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine yapılan ön inceleme sonucu, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı fon soruşturmasında kritik bir eşik aşıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gerçekleştirilen ön incelemenin ardından eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında adli soruşturma açılmasına izin verdi.

SAVCILIK İZİN İSTEMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 Eylül'de Hazine ve Maliye Bakanlığına resmi yazı yazarak Gönül hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla soruşturma yürütülebilmesi için izin talep etmişti. Savcılığın yazısında; Borsa İstanbul'da işlem gören bazı hisselerdeki manipülatif işlemlerin yatırım fonları ve portföy yönetim şirketleri aracılığıyla yapıldığı iddialarına ilişkin sürdürülen dört ayrı soruşturmaya dikkat çekilmişti. Gönül'ün başkanlığı döneminde denetim sorumluluklarını yerine getirmediğine dair "açık ve yeterli emareler" bulunduğu kaydedilmiş; bunun üzerine Bakan Şimşek, 2 Ekim'de Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulunu ön inceleme için görevlendirmişti.

ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADE VERMİŞTİ

Soruşturma kapsamında eski SPK Başkanı Gönül, 30 Eylül'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında "şüpheli" sıfatıyla ifade vermişti. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 133'üncü maddesi gereğince SPK Başkan ve üyeleri hakkında görevleriyle bağlantılı iddialarda soruşturma açılabilmesi Hazine ve Maliye Bakanının iznine tabi bulunuyor. Şimşek'in kararıyla birlikte hukuki engel ortadan kalktı.

4 YIL GÖREV YAPMIŞTI

18 Nisan 2022'de SPK Başkanlığı görevine getirilen İbrahim Ömer Gönül, dört yıllık görev süresinin Nisan 2026'da dolmasının ardından görevinden ayrılmış ve 8 Mayıs 2026'da Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanlığına atanmıştı.

İlgili Haberler
MHP’den fon soruşturmalarına net mesaj! Altıncıysa altıncı, foncuysa foncu, ucu kime kadar gidiyorsa gitsinMHP’den fon soruşturmalarına net mesaj! Altıncıysa altıncı, foncuysa foncu, ucu kime kadar gidiyorsa gitsin
TBMM'de 401 milyar TL'lik fon vurgunu iddiası tartışıldıTBMM'de 401 milyar TL'lik fon vurgunu iddiası tartışıldı
Bakan Göktaş, Özgür Özel’in özrünü kabul etmedi: Özür diliyor ama böyle bir şey olabilir mi?Bakan Göktaş, Özgür Özel’in özrünü kabul etmedi: Özür diliyor ama böyle bir şey olabilir mi?
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
ABD Hazine Bakanlığı, Bank of America'ya 1,21 milyar doları aşan ceza kesti

Bankacılık sektöründe deprem! Gözünün yaşına bakmadılar
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Şehidimiz var
DEM Parti'den peş peşe Halk TV tepkisi! Çok sert sözler

DEM Parti'den peş peşe Halk TV tepkisi! Çok sert sözler
Haberler.com
2000

Yorumlar (10)

Haber YorumlarıMutlu SULAK:

niçin maliye bakanı soruşturma izni versin ? soruşturma neden izne bağlı ? soruşturmanın amacı suç var mı yok mu tespit değil mi ? neden izne tabi ?

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan T:

ne bu hız sayın bakanım seneye falan verirdin bunca işin arasında

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Yılmaz:

bu olayda bir tane istifa eden yok

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbekir yapici:

24 yilda bir olaydan sonra istifa eden bakan bürokrat veya bir sorumlu oldumuki simdi istifa eden hesap veren olsun, adinin basligini ak yerine aklar yapsalar daha uygun olmazmi.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıSabri Güler:

biraz erken oldu ama yine de iyi

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEray Barkin:

Darısı para sayanlara.!!

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara-Samsun arasındaki 6 saatlik yol 2,5 saate inecek! Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi

İki şehir arasındaki 6 saatlik yol 2,5 saate inecek
Yamal'a Lemina'yı sordular! Verdiği tepki olay

Geceye damga vuran görüntü! Tek kelime etmeden çok şey anlattı
Eleştirilerin hedefindeki Leroy Sane sessizliğini bozdu! Taraftara mesajı var

Ve olay adam konuştu! Dün gece olanlara daha fazla dayanamadı
Zelenskiy: Rusya, Trump'ın ateşkes ilan ettiği enerji tesislerini vurdu! 600 bin kişi elektriksiz

Trump'ın ateşkesi dinlenmedi! 600 bin kişi karanlıkta kaldı
Galatasaray taraftarı Leao'ya ateş püskürdü: Bu adam neye gülüyor?

Bu hali olay oldu! Tepkiler giderek artıyor
Başakşehir'de sağanak nedeniyle dere taştı, araçlar yolda mahsur kaldı

İstanbul'da korku dolu anlar! Bir anda nehir gibi geldi
Halle Berry’den oğluna şiddet uyguladığı iddiasına yanıt: Fotoğraf kanıt değil

Oğluna şiddet uygulamakla suçlanmıştı! Oscarlı oyuncudan yanıt geldi
Kaplanın öldürdüğü gencin son paylaşımı şoke etti

Ölümünden önce paylaştığı fotoğraf olay oldu
''Galatasaray Stadyumu'ndaki atmosfer nasıldı?'' sorusuna Livakovic'ten çarpıcı cevap

''G.Saray'ın atmosferi nasıldı?'' sorusuna Livakovic'ten flaş cevap