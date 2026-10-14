Bakan Şimşek, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı fon soruşturmasında kritik bir eşik aşıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gerçekleştirilen ön incelemenin ardından eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında adli soruşturma açılmasına izin verdi.

SAVCILIK İZİN İSTEMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 Eylül'de Hazine ve Maliye Bakanlığına resmi yazı yazarak Gönül hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla soruşturma yürütülebilmesi için izin talep etmişti. Savcılığın yazısında; Borsa İstanbul'da işlem gören bazı hisselerdeki manipülatif işlemlerin yatırım fonları ve portföy yönetim şirketleri aracılığıyla yapıldığı iddialarına ilişkin sürdürülen dört ayrı soruşturmaya dikkat çekilmişti. Gönül'ün başkanlığı döneminde denetim sorumluluklarını yerine getirmediğine dair "açık ve yeterli emareler" bulunduğu kaydedilmiş; bunun üzerine Bakan Şimşek, 2 Ekim'de Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulunu ön inceleme için görevlendirmişti.

ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADE VERMİŞTİ

Soruşturma kapsamında eski SPK Başkanı Gönül, 30 Eylül'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında "şüpheli" sıfatıyla ifade vermişti. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 133'üncü maddesi gereğince SPK Başkan ve üyeleri hakkında görevleriyle bağlantılı iddialarda soruşturma açılabilmesi Hazine ve Maliye Bakanının iznine tabi bulunuyor. Şimşek'in kararıyla birlikte hukuki engel ortadan kalktı.

4 YIL GÖREV YAPMIŞTI

18 Nisan 2022'de SPK Başkanlığı görevine getirilen İbrahim Ömer Gönül, dört yıllık görev süresinin Nisan 2026'da dolmasının ardından görevinden ayrılmış ve 8 Mayıs 2026'da Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanlığına atanmıştı.

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