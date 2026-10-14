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Kartal'da sel sularının sürüklediği çamur TEM bağlantı yolunda bir şeridi kapattı

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Kartal'da sel sularının sürüklediği çamur TEM bağlantı yolunda bir şeridi kapattı Haber Videosunu İzle
Kartal'da sel sularının sürüklediği çamur TEM bağlantı yolunda bir şeridi kapattı
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İstanbul'da hayatı olumsuz etkileyen şiddetli sağanak, ulaşımda da aksamalara yol açtı. Kartal'da sel sularının sürüklediği toprak ve çamur, TEM Otoyolu'nun Kartal-Samandıra bağlantı yoluna dolarak bir şeridi ulaşıma kapattı. Sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği yolda trafik yoğunluğu oluşurken, selin taşıdığı çamur ve toprağın yolu kapladığı anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbul'da etkili olan sağanak, ulaşımda aksamalara neden oldu.

SEL SULARI TOPRAĞI TEM’E TAŞIDI

Kartal'da sel sularıyla taşınan toprak ve çamur, TEM Kartal- Samandıra bağlantı yolunun bir şeridini kapattı.

Yolun bir bölümünün toprak ve çamurla kaplanması nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

YAŞANANLAR KAMERADA

Öte yandan bölgede yaşananlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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