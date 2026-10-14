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Eyüpsultan Belediyesi önündeki yol sağanak yağış sonrası ikiye ayrıldı

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Eyüpsultan Belediyesi önündeki yol sağanak yağış sonrası ikiye ayrıldı Haber Videosunu İzle
Eyüpsultan Belediyesi önündeki yol sağanak yağış sonrası ikiye ayrıldı
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İstanbul'da etkisini artıran şiddetli sağanak, su baskınlarının ardından yol çökmesine de neden oldu. Eyüpsultan'da belediye binasının önünden geçen bulvarda asfaltın çökmesiyle büyük bir çukur oluştu. Polis ekipleri araçların çukura düşmemesi için güvenlik önlemi alırken, trafik durma noktasına geldi. Belediye ekipleri kepçeyle müdahalede bulunurken, yoğunluk nedeniyle vatandaşlar evlerine ulaşmakta güçlük çekti.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle su baskınları yaşanmaya devam ediyor.

BELEDİYE BİNASININ ÖNÜNDEKİ YOL ÇÖKTÜ

Eyüpsultan Bulvarı'nda yoğun yağış sonrası yol çöktü. Belediye binasının önünde yaşanan çökme sonrası polisler araçların çukura düşmemesi için önlem aldı.

EKİPLER KEPÇE İLE MÜDAHALE ETTİ

Yol çökmesi nedeniyle trafik kilitlenirken, ekipler kepçe ile duruma müdahale etti. Vatandaşlar ise evlerine gitmekte zorlandı. 

Kaynak: Haberler.com
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