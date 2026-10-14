Eyüpsultan Belediyesi önündeki yol sağanak yağış sonrası ikiye ayrıldı

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İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle su baskınları yaşanmaya devam ediyor.

BELEDİYE BİNASININ ÖNÜNDEKİ YOL ÇÖKTÜ

Eyüpsultan Bulvarı'nda yoğun yağış sonrası yol çöktü. Belediye binasının önünde yaşanan çökme sonrası polisler araçların çukura düşmemesi için önlem aldı.

EKİPLER KEPÇE İLE MÜDAHALE ETTİ

Yol çökmesi nedeniyle trafik kilitlenirken, ekipler kepçe ile duruma müdahale etti. Vatandaşlar ise evlerine gitmekte zorlandı.

Kaynak: Haberler.com