İstanbul'da korku dolu anlar! Sel suları arasında elektrik kabloları alev aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İstanbul'da sağanağın etkili olduğu Beyoğlu Sütlüce'de, yolda açıkta bulunan elektrik kablolarından alevler yükseldi. Vatandaşların kaydettiği görüntüler, yağışın ortasında yaşanan tehlikeyi gözler önüne serdi.

SÜTLÜCE'DE ELEKTRİK KABLOLARI ALEV ALDI

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak, Beyoğlu ilçesine bağlı Sütlüce Mahallesi'nde tehlikeli bir olaya neden oldu. Bölgede yürütülen kazı çalışmaları nedeniyle yolda açıkta bırakıldığı belirtilen elektrik kablolarından alevler yükseldi. Sağanak sırasında meydana gelen olay, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde elektrik kablolarının bulunduğu noktada alevlenme yaşandığı görülürken, suyun bulunduğu alandaki tehlike dikkat çekti.

SEL SULARININ ORTASINDA KORKUTAN GÖRÜNTÜ

Sütlüce'de kaydedilen görüntülerde, yoğun yağışın ardından suyun etkili olduğu bölgede elektrik kablolarından alevler yükseldiği görüldü. Suyun bulunduğu alanda meydana gelen elektrik kaynaklı alevlenme, olası elektrik çarpması riskini de akıllara getirdi.

Kaynak: Haberler.com