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Kızılcık Şerbeti’nde bomba gelişme! Nursema geri dönüyor

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Kızılcık Şerbeti’nde bomba gelişme! Nursema geri dönüyor
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Kızılcık Şerbeti’nde Nursema karakteriyle ilgili yaşanan ayrılığın ardından sürpriz bir gelişme yaşandı. Beşinci sezonun ilk bölümünde mezar taşıyla hikâyesinin sona erdiği izlenimi verilen Nursema’nın diziye geri döneceği öne sürüldü. Karaktere dört sezon boyunca hayat veren Ceren Karakoç’un ayrılık sürecine ilişkin Ayşe Arman’ın programında yaptığı sitem dolu açıklamalar da bu gelişmeyle birlikte yeniden gündeme geldi.

  • Kızılcık Şerbeti'nde Nursema karakterine 4 sezon boyunca hayat veren Ceren Karakoç'un diziye geri döneceği açıklandı.
  • Dizinin beşinci sezonunun ilk bölümünde Nursema'nın mezar taşı gösterilmişti.
  • Ceren Karakoç, Ayşe Arman'ın programında yeni sezon için anlaştıktan sonra projeden çıkarıldığını ve karakterinin trafik kazasında öleceğini önceden bilmediğini anlatmıştı.

Kızılcık Şerbeti’nde yeni sezon öncesi kadrodan çıkarılan Nursema karakteriyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Karaktere 4 sezon boyunca hayat veren Ceren Karakoç’un diziye geri döneceği öğrenilirken, oyuncunun Ayşe Arman’ın programında ayrılık sürecine ilişkin yaptığı sitemli açıklamalar da yeniden gündeme geldi.

Show TV’de yayınlanan, Gold Film imzalı Kızılcık Şerbeti’nde taşlar yerinden oynuyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin ilk dört sezonunda Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç ekibe geri dönüyor. 

Beşinci sezonun ilk bölümünde Nursema’nın mezar taşının gösterilmesiyle karakterin hikâyesinin sona erdiği düşünülürken gelen bu gelişme, dizinin takipçileri açısından sürpriz oldu.

MEZAR TAŞI GÖRÜNMÜŞTÜ

Kızılcık Şerbeti’nin beşinci sezonunda senaryo ve ekip değişiklikleri yaşandı. Dizinin uzun süredir senaryosunu kaleme alan Melis Civelek ve Zeynep Gür görevlerini devrederken, yeni senaryo ekibinde Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler yer aldı.

Yeni sezonun ilk bölümünde Nursema’nın mezar taşının gösterilmesi, karakterin diziden kesin olarak ayrıldığı yorumlarına neden olmuştu, ancak sürpriz bir gelişme ile yeni senaryo ekibinin işe başlaması ile Ceren Karakoç'un diziye geri döneceği açıklandı. 

Ceren Karakoç’un geri dönüşüyle birlikte Nursema’nın hikâyesinin nasıl devam edeceği merak konusu oldu. Karakterin hangi bölümde ekrana döneceği ve mezar taşı sahnesinin senaryoda nasıl açıklanacağı ise henüz netlik kazanmadı.

AYŞE ARMAN’IN PROGRAMINDA SİTEM ETMİŞTİ

Ceren Karakoç, diziden ayrılış sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarıyla da gündeme gelmişti. Gazeteci Ayşe Arman’ın programına konuk olan oyuncu, yeni sezon için yapımcıyla devam etme konusunda anlaştığını ancak daha sonra projeden çıkarıldığını anlatmıştı.

Karakoç, yeni sezon için anlaşmasının ardından tatile çıktığını, daha sonra yapım şirketinden acil olarak çağrıldığını ve görüşme sırasında dizideki işinin sona erdiğini öğrendiğini söylemişti.

Oyuncu, karakterinin trafik kazasında hayatını kaybedeceğini de önceden bilmediğini belirterek yaşadığı şaşkınlığı dile getirmişti. Ayrılık kararının kendisine son anda bildirilmesi nedeniyle başka bir projeyle anlaşma fırsatını da kaçırdığını ifade eden Karakoç, süreçten duyduğu rahatsızlığı açıkça ortaya koymuştu.

NURSEMA’NIN HİKÂYESİ NASIL DEVAM EDECEK?

Ayşe Arman’ın programındaki açıklamalarıyla ayrılık sürecine ilişkin sitemini dile getiren Karakoç’un diziye geri döneceğinin belirtilmesi, Nursema karakterinin geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Dört sezon boyunca dizinin öne çıkan karakterlerinden biri olan Nursema’nın dönüşüyle birlikte senaryoda nasıl bir yol izleneceği merak ediliyor. Özellikle beşinci sezonun ilk bölümünde gösterilen mezar taşının ardından karakterin hikâyeye nasıl dahil edileceği, yeni bölümlerde yanıt bekleyen sorular arasında yer alıyor.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Bu haber 15 sitede yayınlandı.
Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıByaydin Yeniden:

ülke durumuna , yaşamaya çalışan insanların durumuna bakın burada yapılan hanerlere bakın

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Haber YorumlarıByaydin Yeniden:

ülkenin, halkın durumuna bak burada yayınlanan haberlere bak.. bizlerde zamanı gelince sizler yok oldugunda Emmanuel haberleri yayınlarız

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