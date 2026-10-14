İstanbul'da felaket gecesi: 1 can kaybı, 2 bin 518 ihbar

İstanbul'da gün boyunca etkili olan sağanak yağışın bilançosu ağırlaştı. Balat'ta 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken, kent genelinde binlerce ihbar yapıldı. Sel suları yolları, evleri ve iş yerlerini etkiledi.

İLK CAN KAYBI BALAT'TA YAŞANDI: 14 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağıştan acı haber geldi. Balat Mahallesi'ndeki Çukur Bostan Parkı'nda su birikintisinden geçmeye çalışan 14 yaşındaki bir erkek çocuğu, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olaya ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Fatih ilçesi Balat Mahallesi Çukurbostan Parkı’nda meydana gelen olayda 14 yaşındaki M.I. isimli çocuk, su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapılmıştır. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL'DA 2 BİN 518 İHBAR: 1.277 SU BASKINI, 15 HEYELAN

İstanbul Valiliği, 14 Ekim'de saat 06.00 ile 20.00 arasında AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2 bin 518 ihbar ulaştığını açıkladı. Valiliğin duyurduğu kayıtlara göre kent genelinde 1.277 su baskını, 15 heyelan, 47 mahsur kalma, 13 ağaç devrilmesi ve 2 çatı uçması olayı yaşandı. Ayrıca 76 araç, 808 konut ve 280 iş yeriyle ilgili ihbar oluşturuldu. Kentteki olumsuzluklara müdahale için AFAD İstanbul Bölge Müdürlüğü'nde kriz masası oluşturuldu. 8 bin personel ile 2 bin araç ve iş makinesi sahada görevlendirildi.

BEYKOZ'DA METREKAREYE 193 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Sağanağın en yoğun ölçüldüğü noktalardan biri Beykoz-Ömerli oldu. Bölgede metrekareye 193,84 kilogram yağış düştü. Arnavutköy'de metrekareye 125,9 kilogram, Sarıyer-İTÜ Maslak'ta 124,72 kilogram, Çatalca'da 75,2 kilogram, Kartal'da 14,3 kilogram ve Bakırköy'de 6,8 kilogram yağış kaydedildi.

METROLARI SU BASTI, VATANDAŞLAR MAHSUR KALDI

Sağanak nedeniyle İstanbul'un farklı ilçelerinde ulaşım ve günlük yaşam olumsuz etkilendi. Başakşehir Olimpiyat ve Hacıosman metro istasyonları ile bazı alt geçitleri su bastı. Kayaşehir metrosu da su tahliyesi için hizmete kapatıldı. Esenyurt'ta akıntıya kapılan bir kadın, üç vatandaşın yardımıyla kurtarıldı. Nişantaşı Üniversitesi'nin Kağıthane Kampüsü'nde mahsur kalanların iş makineleriyle kurtarılması için çalışma yürütüldü. Sultangazi'de Nurettin Uzun İlkokulu'nun istinat duvarı çökerken, Sarıyer'de alışveriş merkezlerinde tahliyeler gerçekleştirildi. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Riva istikametinde yaşanan toprak kayması nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü sağlandı. Şile Otoyolu'nda ise su birikintisinin neden olduğu bir trafik kazası yaşandı.

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL EDİLDİ

İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim 2026 Perşembe günü il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, gazi ve malul gazi personel ile belirlenen şartları taşıyan kadın çalışanlar için de idari izin kararı alındı. Ayrıca motosiklet ve benzeri iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı, 14 Ekim Çarşamba saat 21.00'den itibaren ikinci bir talimata kadar yasaklandı.

VALİ GÜL'DEN KRİTİK UYARI: ANADOLU YAKASI'NA DİKKAT

İstanbul Valisi Davut Gül, yağışların gece boyunca kent genelinde, 15 Ekim'de ise özellikle Anadolu Yakası'nda etkili olacağını açıkladı. Gül, vatandaşlara şu uyarıda bulundu: "Yağışların bu gece il genelinde, yarın ise özellikle Anadolu Yakası’nda etkili olması bekleniyor. Yağış süresince il genelinde dikkatli ve tedbirli olunmasını rica ediyoruz. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın, özel araçlarınızla trafiğe çıkmaktan kaçının. Su baskını riski bulunan bodrum katlarda ve alanlarda bulunmayın; su birikintilerinden, dere yataklarından ve su basan alt geçitlerden uzak durun. Toprak kayması riski bulunan bölgelerden ve bu bölgelerdeki binalardan uzak durun. Acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayın. Resmi duyuruları takip edin lütfen."

KURTULMUŞ: VATANDAŞLARIMIZIN RESMİ AÇIKLAMALARI DİKKATE ALMALARINI RİCA EDİYORUM

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da İstanbul'da yaşanan sel felaketine ilişkin açıklama yaptı. Geçmiş olsun dileklerini ifade eden Kurtulmuş, "İstanbul’da sağanak yağıştan etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimizin ilgili kurumları, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için görevlerinin başındadır. Vatandaşlarımızın resmi kurumlarca yapılan açıklamaları dikkate almalarını rica ediyorum. Allah, ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA: TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de İstanbul'daki sel felaketine ilişkin açıklama yaptı. Çelik, devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "İstanbul’umuzda sağanak yağış ve selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Devletimiz tüm kurumları ve ekipleriyle sahadadır, vatandaşımızın yanındadır. Mahsur kalan ve zarar gören bütün vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için tüm imkanlar seferber edilmiştir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

YAĞIŞLAR GECE BOYUNCA DEVAM EDECEK

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, AKOM'da yaptığı açıklamada kentte 12 saatte metrekareye 100 kilograma yakın yağış düştüğünü belirtti. Rüzgarın hızının saatte 75-80 kilometreye ulaşabileceği uyarısında bulunan Aslan, vatandaşlara özel araçlar yerine toplu taşımayı tercih etmeleri çağrısında bulundu. İstanbul'da ekiplerin su baskınları ve diğer olumsuzluklara müdahalesi sürerken, yağışların gece boyunca devam etmesi bekleniyor.

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Kaynak: Haberler.com