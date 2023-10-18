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Gazze'nin öncesi ve sonrası fotoğraflara yansıdı

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Filistin Dışişleri Bakanlığı, 7 Ekim'de başlayan çatışmalarda İsrail'in işgal altındaki Gazze'ye yaptığı saldırılar sonucunda ortaya çıkan yıkımın havadan görüntülenmiş 'öncesi ve sonrası' fotoğraflarını paylaştı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, 7 Ekim'de başlayan çatışmalarda İsrail'in işgal altındaki Gazze'ye yaptığı saldırılar sonucunda ortaya çıkan yıkımın havadan görüntülenmiş 'öncesi ve sonrası' fotoğraflarını paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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