Dünyanın gizemli müzesi! İçindeki her bir eser tarihin yönünü değiştirdi

Bu müze tarihi şekillendiren eserlerle dolu ancak halka kapıları sıkıca kapalı. İçinde Saddam Hüseyin'in deri ceketinden, Usame bin Ladin'in yanında bulunan silahı görebileceğiniz dünyanın en sıra dışı ve seçkin müzesi: CIA müzesi.

ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı Cıa, genel merkez içindeki müzenin kapılarını gazetecilere açtı. Müzede gizli operasyonlarda kullanılan malzemeler sergileniyor.

Müze, ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın Cıa'inVirginia'daki genel merkezinin içinde yer alıyor.

Müze halkın ziyaretine kapalı. Sadece CIA çalışanları veya özel konukların gezmesine izin veriliyor. Son olarak CIA, kuruluşunun 75'inci yıldönümü dolasıyla müzenin kapılarını gazetecilere açtı.

Müzede Usame bin Ladin öldürüldüğünde üzerinde bulunan silahın yanısıra Saddam Hüseyin'in deri ceketi de yer alıyor.

Usame bin Ladin'in öldürüldüğü Abbottabad'daki bina kompleksin modeli de sergilenenler arasında.

Model, dönemin ABD Başkanı Obama'ya 2011 yılında gösterilmiş, Obama bu makete bakarak baskına onay vermişti.

30 Temmuz'daysa Afganistan'ın başkenti Kabil'de yeni El-Kaide lideri Eymen El-Zevahiri'nin bulunduğu kompleks hedef alınmıştı.

Operasyona onay vermesi için Biden'a bu kompleksin modeli gösterilmişti. İşte o model de müzeye kondu.

Müzenin terörle mücadele ve özel operasyonlar için ayrılan bölümleri bulunuyor.

Müzeyi ziyaret edenlerin sayısıysa gizli tutuluyor. Ziyaretçiler arasında Amerikan kongresi üyeleri, diğer istihbarat kurumlarının çalışanları ve yabancı yetkililer yer alıyor. Kaynak: NTV

CIA, müzedeki bazı objeleri online olarak görülebilir hale getirmeyi planlıyor.