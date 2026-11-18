Yavuz Bingöl safra kesesindeki taş nedeniyle İstanbul'da hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Yavuz Bingöl'ün pazartesi günü safra kesesindeki taşa bağlı ağrı şikayetiyle İstanbul'da hastaneye kaldırıldığı ve yatışının yapıldığı öğrenildi. Tedavisinin sürdüğü belirtilen Bingöl'ün bu durumu sevenlerini endişelendirdi.
Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl, safra kesesindeki taşa bağlı ağrı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Sevenlerini endişelendiren Bingöl'ün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl, pazartesi günü safra kesesindeki taşa bağlı ağrı şikayetiyle İstanbul'da hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkik ve kontroller sonrası yatışı yapılan Bingöl'ün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı