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Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl, safra kesesindeki taşa bağlı ağrı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Sevenlerini endişelendiren Bingöl'ün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl, pazartesi günü safra kesesindeki taşa bağlı ağrı şikayetiyle İstanbul'da hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkik ve kontroller sonrası yatışı yapılan Bingöl'ün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı