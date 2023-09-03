Dışişleri Bakanı Fidan'dan Kerkük'teki olaylara ilişkin ilk sözler: Irak makamları, PKK mevcudiyetine son vermeli

Irak'ın Kerkük kentinde ordu kontrolündeki binanın Kürdistan Demokrat Partisi'ne teslim edilmesine karşı çıkan bir grup, Erbil-Kerkük kara yolunu ulaşıma kapatmıştı. KDP destekçileri ise kara yolunun açılması için protesto gösterisi düzenlemiş, olaylarda can kaybı yaşanmıştı. Kerkük'teki gerilime ilişkin ilk kez konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Şehirde son dönemde artış gösteren PKK mevcudiyetine süratle son verilmesini Irak makamlarından talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Irak'ın Kerkük kentinde, ordu kontrolündeki binanın Kürdistan Demokrat Partisi'ne bırakılmasını istemeyip Erbil-Kerkük kara yolunu ulaşıma kapatanlarla KDP destekçileri arasında tansiyon yükseldi. Çıkan olaylarda 3 gösterici hayatını kaybederken, bölgedeki gerilime ilişkin ilk kez konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Irak makamları şehirdeki PKK mevcudiyetine son vermeli." dedi.

KERKÜK'TEKİ GÖSTERİLERDE 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Irak'ın Kerkük kentinde Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) destekçisi bir grup, ordu kontrolündeki binanın KDP'ye teslim edilmesine karşı çıkanların kapattığı Erbil-Kerkük kara yolunun açılması talebiyle protesto düzenlendi. Şehirde çıkan olaylarda, 3 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi ise yaralandı. Kerkük'te sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani protestoculara karşı operasyon emri verdi.

BAKAN FİDAN'DAN KERKÜK'TEKİ OLAYLARA İLİŞKİN YORUM

Bölgenin gözü bir anda Kerkük'e çevrilirken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan da ilk yorum geldi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın daveti üzerine geldiği Tahran'a giden Fidan daha sonra ortak basın toplantısında konuştu. Kerkük'te yaşanan gerginlik sorulan Fidan, Irak makamlarının şehirdeki PKK mevcudiyetine son vermesi gerektiğini vurguladı.

"KERKÜK'TEKİ PKK MEVCUDİYETİNE SON VERİLMELİ"

Bakan Fidan, şunları söyledi: "Kerkük, Irak'ın küçük bir modelini teşkil ediyor. Kerkük'ün huzur ve istikrarı Irak'ın bütününün huzur ve istikrarına etki ediyor. Kerkük'ü barış içinde bir arada yaşama kültürünün sembolü olarak görüyoruz. Şehirde son dönemde artış gösteren PKK mevcudiyetine süratle son verilmesini Irak makamlarından talep ediyoruz.

"ERBİL YÖNETİMİ İLE GÖRÜŞTÜM"

Türkmenlerin haklarının korunması, Irak politikamızın ana politika unsurları arasında yer alıyor. Türkmenleri her alanda desteklemeye devam edeceğiz. Irak'ın bugünü ve geleceği için önemli olduğunun farkındayız. Can kaybı ile sonuçlanan olayları üzüntü ile karşılıyoruz. Şehirde tüm kesimlerin idare katılımını önemsiyoruz. Irak'ın asli ve kurucu unsurlarından olan Türkmenlerin ana yurdu olan Kerkük'te olanları üzüntü ve kaygıyla karşılıyoruz. Erbil yönetimi ile görüştüm."

GÖSTERİCİLER LASTİK YAKARAK YOLLARI KAPATTI

Kerkük polisi, kentte yaşanan protestolardan dolayı şehir sakinlerine evlerine dönmesi çağrısı yaparak, sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Kerkük'te Kürtlerin yoğun yaşadığı Rahimava bölgesinde toplanan göstericiler, lastik yakarak bazı yolları kapatmıştı.

ERBİL-KERKÜK YOLUNUN AÇILMASINI İSTEDİLER

Protestocular, 2017 yılına kadar KDP tarafından kullanılan binanın tekrar partiye teslim edilmesine karşı çıkanlarca kapatılan Erbil-Kerkük yolunun da açılmasını istedi.

ORDUNUN KULLANDIĞI BİNANIN KDP'YE VERİLMESİ TALEBİ

Ordunun kullandığı binanın KDP'ye verilmesi gerektiğini savunan göstericilerin, karargah önünde Arap ve Türkmenlerce sürdürülen eylem alanına yaklaşması üzerine güvenlik güçleri havaya ateş açmış, olay yerinden dumanların yükseldiği ve ambulansların da bölgeye sevk edildiği görülmüştü.

BİNANIN KDP'YE TESLİM EDİLMESİ KONUSU ERTELENDİ

Irak'ta Kerkük Valisi Rakan Said el-Cuburi sosyal medya hesabı "Facebook" üzerinden yayımladığı açıklamada, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ile yaptığı telefon görüşmesi sonucu, merkezi yönetime bağlı güçlerin kullandığı binanın KDP'ye teslim edilmesi konusunun ertelendiğini bildirdi.

PROTESTOCULAR YOLU AÇMA KARARI ALDI

Vali, bina önünde bulunan protestocularla görüşerek Başbakanın verdiği "erteleme" talimatını kendilerine anlattığını ve bunun üzerine göstericilerin çadırları toplayıp protestolarına son verme ve kapatılan yolu açma kararı aldığını ifade etti. Karargah önünde kurulan çadırlar göstericiler tarafından kaldırılmaya başlandı.

NE OLMUŞTU?

Kerkük'te KDP destekçileri kapatılan Kerkük-Erbil yolunun açılması için gösteri düzenlemişti. Kentte yaşanan olaylarda göstericiler arasında ölü ve yaralılar olmuştu. Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Amir Nuri, daha önce 1 olan ölü sayısının 3'e, 6 olan yaralı sayısının ise 9'a yükseldiğini söyledi. Irak Başbakanı Sudani de Kerkük'te olay çıkaranlara karşı operasyon talimatı vermişti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçleri, 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkmasından sonra Irak ordusunun Kerkük'te boşalttığı üslere konuşlanmaya başlamış ve 3 yıl boyunca kentte denetimi fiilen ele almıştı. IKBY'nin 25 Eylül 2017'de düzenlediği sözde "bağımsızlık referandumu" ve Kerkük'ü ilhak girişiminin ardından, merkezi hükümete bağlı güçler 16 Ekim 2017'de Kerkük'e girerek kentteki Peşmerge varlığına son vermişti. Irak ordusu KDP binasını boşaltıp Kerkük Operasyonlar Komutanlığı karargahı yapmıştı. KDP, söz konusu binanın daha önce kendileri tarafından kullanıldığını ve yeniden kendilerine verilmesi gerektiğini belirtiyor.

Binanın Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin talimatıyla boşaltılarak KDP'ye devredilme hazırlıkları yapıldığı iddialarına karşı başlatılan protestolar, 25 Ağustos'tan beri devam ediyor. Karargah önündeki gösterilere Kerkük'teki Sünni Arap Aşiretleri, Türkmenlerden farklı gruplar ve Kays el-Hazali liderliğindeki Asayib Ehlilhak Hareketi taraftarından bazı kişiler destek veriyor. Öte yandan Kürtlerin yoğun yaşadığı Rahimava bölgesinde toplananlar da karşı gösteri düzenledi. Ordunun kullandığı binanın KDP'ye verilmesi gerektiğini savunan göstericilerin, karargah önünde Arap ve Türkmenlerce sürdürülen eylem alanına yaklaşması üzerine güvenlik güçleri havaya ateş açmış, olay yerinden dumanların yükseldiği ve ambulansların da bölgeye sevk edildiği görülmüştü.