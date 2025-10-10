Atlantik'te yakalanan en büyük beyaz köpekbalığı bilim dünyasını şaşırttı

Atlantik Okyanusu'nda bugüne kadar yakalanan en büyük büyük beyaz köpekbalığı bilim insanlarını şaşırttı.

"Contender" adı verilen bu dev köpekbalığı 4,2 metre uzunluğunda, yaklaşık 750 kilo ağırlığında ve 30 yaşında.

Deniz araştırma ekibi OCEARCH, Contender'ı ocak ayında Florida açıklarında işaretlemişti.

Uydu cihazı, köpekbalığının sırt yüzgeci suyun üzerine çıktığında sinyal gönderiyor.

Son sinyali, Kanada'nın kuzeyinde St. Lawrence Körfezi yakınında alındı.

Bu da onu şimdiye kadar kuzeyde tespit edilen en büyük köpekbalıklarından biri yaptı.

Araştırmacılara göre Contender, yaz ve sonbahar boyunca foklarla beslenerek enerji depoladı.

OCEARCH kurucusu Chris Fischer, "Bu devler kışı geçirmek için kuzeyde besleniyor, sonra güneye dönüyor," dedi.

Fischer, Contender'ın foklar üzerindeki baskısının ekosisteme de faydalı olduğunu belirtti:

"Köpekbalıkları fokları avladığında, foklar daha az balık tüketiyor.

Köpekbalığı yoksa foklar denizdeki tüm balıkları bitiriyor."

Fischer, büyük beyaz köpekbalıklarının vücut ısılarını koruyabildiğini ama soğukta hayatta kalmak için bol besine ihtiyaç duyduklarını söyledi.

"Tıpkı kışın dışarıda yaşayan hayvanlar gibi; yemek buldukları sürece donmazlar."

Contender, 29 Eylül'de Kanada kıyılarında kısa süreliğine yüzeye çıktı.

Fischer'a göre bu keşif, geçmişte aşırı avlanma nedeniyle yok olma noktasına gelen büyük beyaz türü için umut verici.

"1970'lerde köpekbalığı nüfusu %9'a kadar düşmüştü," diyor Fischer.

Uzmanlar, Contender sayesinde büyük beyaz köpekbalıklarının nerede çiftleştiklerini çözmeyi hedefliyor.

"Henüz hiçbir yerde bir çiftleşme alanı tespit edilmedi. Eğer Contender bunu ortaya çıkarırsa, bu bir ilk olacak," diyor Fischer.

Araştırmacılar, köpekbalığının özellikle 2026 bahar aylarındaki hareketlerini izlemeye hazırlanıyor.

İlk tahminler, ABD'nin güneydoğusunu olası bir çiftleşme bölgesi olarak gösteriyor.