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Bilecik'te Kadına yönelik şiddetle mücadele sempozyumu düzenlendi.

Bilecik'te kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında haklar, hukuki güvenceler ve toplumsal sorumluluk konulu sempozyum düzenlendi. Bilecik Barosu tarafından düzenlenen sempozyuma Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan da katıldı. Kadına yönelik şiddetle mücadelenin hukuki boyutlarının, kadınların sahip olduğu hakların ve toplumsal sorumlulukların ele alındığı sempozyumda, mücadelede kurumlar arası iş birliğinin ve ortak sorumluluk bilincinin önemi üzerinde duruldu.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Kadına yönelik şiddetle mücadele yalnızca kurumların değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğudur. Kadınların haklarını bilmesi, hukuki güvencelere erişebilmesi ve şiddete karşı toplumsal farkındalığın artırılması büyük önem taşıyor. Bu konuda farkındalığın artırılmasına katkı sunan anlamlı sempozyumu düzenleyen Bilecik Barosu'na teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı