Bilecik'te polis 21 kadına dolandırıcılık yöntemlerini anlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'te polis ekipleri, Hürriyet Mahallesi'nde 'Güvenli İletişim Güvenli Hayat Projesi' kapsamında bilgilendirme yaptı. Etkinlikte 21 kadına dolandırıcılık yöntemleri, 112 Hayat Uygulaması, KADES ve genel güvenlik konularında bilgi verildi.
Bilecik'te vatandaşlara dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyarılarda bulunuldu.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, "Güvenli İletişim Güvenli Hayat Projesi" kapsamında Hürriyet Mahallesi Mahalle Konağı'nda bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında 21 kadına dolandırıcılık yöntemleri, 112 Hayat Uygulaması, Kadın Destek Uygulaması (KADES), Toplum Destekli Polislik hizmetleri ve genel güvenlik konularında bilgi verildi.
Ekipler, vatandaşların dolandırıcılık olaylarına karşı bilinçlenmesi ve güvenlik konusunda farkındalık kazanması amacıyla bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.