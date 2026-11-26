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Bilecik'te öğretmenler bu kez ok hedefini vurmak için yarıştı.

Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen müsabakalarda öğretmenler okçuluk branşında hünerlerini sergiledi. Heyecanlı anlara sahne olan yarışmalarda öğretmenler hedefi vurmak için mücadele etti.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Sporun her yaşta ve her alanda hayatımızın içinde olması bizleri mutlu ediyor. Öğretmenlerimizin okçuluk gibi geleneksel bir spor dalında bir araya gelmesi de oldukça anlamlı. Müsabakalara katılan tüm öğretmenlerimizi tebrik ediyor, sporla iç içe olmaya devam etmelerini diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı