Bilecik Valisi Sözer, Pelitözü Mahalle Kahvesi'nde vatandaşların taleplerini dinlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Pelitözü Mahalle Kahvesi'nde vatandaşlarla sohbet edip talep ve beklentilerini dinledi. Sözer, görüşlerin doğrudan alınmasının kıymetli olduğunu, hizmetlerin Bilecik'in her köşesinde süreceğini söyledi.
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, mahalle kahvesinde vatandaşlarla buluştu.
Pelitözü Mahalle Kahvesi'nde vatandaşlarla buluşan Vali Faik Oktay Sözer, mahalle sakinleriyle sohbet etti. Vatandaşların talep ve beklentilerini dinleyen Sözer, kendisine iletilen konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Hemşerilerimizle bir araya gelerek onların talep ve önerilerini doğrudan dinlemek bizim için çok kıymetli. Vatandaşlarımızın görüşlerini dikkate alarak Bilecik'imizin her köşesinde hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.