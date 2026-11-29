Bilecik Osmaneli'de teras katındaki yangın, bitişik evlere sıçramadan söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde dört katlı binanın teras katında çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle bitişik evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir binanın teras katı alevlere teslim oldu.
Yangın, Osmaneli ilçesine bağlı Haceloğlu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Sokak'ta bulunan dört katlı binanın teras katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren yoğun müdahalesi sonucunda yangın, bitişikteki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Öte yandan, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.