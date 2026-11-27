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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 11 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 'Birden Fazla Kişi Tarafından Silahla Yağma Suçundan' 11 yıl hapis cezası bulunan ve Bilecik İlamat ve İnfaz Bürosunca aranan F.B.'yi yakaladı.

Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı