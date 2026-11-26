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Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Bilecik'te, kırtasiye ve eğitim materyalleri??????? yardımı yapıldı.

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Mustafa Bin Mehmed Vakfı'nın hayır şartları doğrultusunda, Söğüt ilçesine bağlı Küre köyündeki Dursun Fakih İlk ve Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilere kırtasiye ve eğitim materyalleri ile yazıcı özellikli fotokopi makinesi yardımında bulundu.

Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız, vakıf geleneğini yaşatmaya devam ettiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Vakfiyelerde yazılı olan hayır şartları Vakıflar Genel Müdürümüzce 25 Bölge Müdürlüğü aracılığıyla hayata geçirilmeye devam ediyor. Hayır hizmetlerimiz kapsamında, yolda kalmışlara, muhtaçlara gönül zenginliğinden kopup ikramlarda bulunan, darda kalana, zorda olana, dağdaki kurda kuşa merhamet eden, cami duvarlarında kuşevlerini dahi yapan, vakıflar kuran ecdadın asırlardır süregelen vakıf medeniyeti çalışmaları sürdürülmektedir."

Kaynak: AA