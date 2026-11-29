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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Kur'an kursu kursiyerlerine kumar bağımlılığı eğitimi verildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Yenimahalle Kur'an Kursu'nda eğitim gören kursiyerlere 'Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) Programı' kapsamında kumar bağımlılığı eğitimi verildi. Eğitimde kumar bağımlılığının birey ve toplum üzerindeki etkileri ele alınırken bağımlılıkla mücadele yöntemleri hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, bağımlılıkla mücadelenin toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla yürütülmesi gerektiğini belirterek, "Kumar bağımlılığı yalnızca bireyi değil, ailesini ve çevresini de etkileyen önemli bir sorun. Bu konuda farkındalığın artırılması ve vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi büyük önem taşıyor. Bağımlılıkla mücadele kapsamında eğitim ve bilgilendirme çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı