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Bilecik genelinde düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirilen huzur uygulamasında 606 şahıs denetlendi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde, düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur uygulaması gerçekleştirildi. 23 ekip ve 71 personelin katıldığı uygulama, 11 farklı noktada yapıldı. Denetimlerde 606 şahıs ve 346 araç kontrol edildi. Ayrıca 14 metruk bina, 24 umuma açık iş yeri ve 8 terminalde inceleme yapıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, kamu düzenini korumak ve huzur ortamını güçlendirmek amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı