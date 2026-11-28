Bilecik'te düzensiz göçle mücadelede 11 noktada 606 kişi denetlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde düzensiz göçle mücadele kapsamında huzur uygulaması yapıldı. 23 ekip ve 71 personelin 11 noktada gerçekleştirdiği uygulamada 606 şahıs ile 346 araç kontrol edildi, 14 metruk bina, 24 umuma açık iş yeri ve 8 terminalde inceleme yapıldı.
Bilecik genelinde düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirilen huzur uygulamasında 606 şahıs denetlendi.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde, düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur uygulaması gerçekleştirildi. 23 ekip ve 71 personelin katıldığı uygulama, 11 farklı noktada yapıldı. Denetimlerde 606 şahıs ve 346 araç kontrol edildi. Ayrıca 14 metruk bina, 24 umuma açık iş yeri ve 8 terminalde inceleme yapıldı.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, kamu düzenini korumak ve huzur ortamını güçlendirmek amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.