Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bilecik'te jandarma ekipleri, kış lastiği kullanımına yönelik il genelinde 429 aracı denetledi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından, Jandarma Genel Komutanlığı Özel Trafik Denetimi kapsamında tüm ilçelerde eş zamanlı denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 429 araç kontrol edilirken, lastiklerin mevsim şartlarına uygunluğu ve genel trafik güvenliği incelendi.

Ekipler, sürücülere kış mevsiminde değişen hava ve yol koşullarına karşı dikkatli olmaları, kış lastiği kullanmaları, takip mesafelerini korumaları ve hızlarını yol şartlarına göre ayarlamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı