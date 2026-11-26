Bozüyük'te polis pazarda 45 vatandaşı hırsızlığa karşı bilgilendirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Toplum Destekli Polislik ekipleri, Kapalı Semt Pazarı'nda 45 vatandaşa evden hırsızlık, dolandırıcılık ve KADES konularında bilgi verdi. Ekipler, bilgilendirmenin ardından vatandaşlara broşür dağıttı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis ekipleri, vatandaşları evden hırsızlık olaylarına karşı uyardı.
Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Bozüyük Kapalı Semt Pazarı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Çalışma kapsamında 45 vatandaşa evden hırsızlık olayları, hırsızlığa karşı alınabilecek tedbirler, dolandırıcılık yöntemleri, Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması ve genel güvenlik konularında bilgi verildi. Ekipler, bilgilendirme çalışmasının ardından vatandaşlara broşür dağıttı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı