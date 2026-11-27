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Bilecik'te ev kadını Ayten Yıldırım, 5 yılda atık malzemeler ile çeşitli objeler kullanarak yaptığı el işi ürünlerini şehit aileleri yararına kullanılmak üzere Jandarma Asayiş Vakfına (JAV) bağışladı.

Yıldırım'ın bağışladığı süs eşyaları, aksesuarlar, kırlentler, örtüler ve tablolardan oluşan ürünlerin satışa sunulması için JAV Bilecik İl Temsilciliğince, İstiklal Mahallesi'ndeki Şadırvan civarında sergi açıldı.

Gün boyu sürecek sergiden elde edilecek gelirin tamamı, şehit aileleri yararına kullanılmak üzere JAV'a aktarılacak.

İki çocuk ve 4 torun sahibi 65 yaşındaki Yıldırım, gazetecilere, çocukluğundan bu yana vatan sevgisiyle yetiştirildiğini söyledi.

Bu sebeple Jandarma Teşkilatı ile Türk Silahlı Kuvvetlerine büyük minnet duyduğunu dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Onlar, bizler için gecelerini gündüzlerini, gerekirse canlarını feda ediyorlar. Ben de bu şekilde onlara bir katkı sunmak istedim ve 5 yıllık el emeğimi Jandarma Asayiş Vakfına bağışladım. Elde edilecek gelirden zerre kadar pay almayacağım. Helali hoş olsun. Bunlar, onlar için az bile."

JAV Bilecik İl Temsilciliği Başkan Yardımcısı Nesrin Erdinç de güzel bir organizasyona imza attıklarını belirtti.

Yıldırım'a duyarlı davranışından dolayı teşekkür eden Erdinç, şu ifadeleri kullandı:

"Bu davranışı bizim için çok anlamlı ve kıymetli. Serginin tüm geliri şehit aileleri için vakfımıza bağışlanacak. Güvenliğimiz ve huzurumuz için ülkemizin dört bir yanında görev yapan Jandarma Teşkilatımıza destek olmak sorumluluğumuz."

Bilecik Vali Yardımcısı Ömer Ulu, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı ile JAV İstanbul Bölge Müdürü Haluk Saygılı da sergiyi ziyaret etti.

Kaynak: AA