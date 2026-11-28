Bilecik'te turizm sektöründe hizmet veren Alper Aydoğdu, Gürcistan'daki olaylara tepki göstererek, "Bu bir insanlık davasıdır, bizler yılbaşı için hazırladığımız Batum turunu iptal ettik "dedi.

Bilecik'te turizm sektöründe hizmet veren Turopya Travel sahibi Alper Aydoğdu, yurt içi, yurt dışı ve okul turları düzenlediklerini ve son dönemde ilgi gören Batum yılbaşı turları kapsamında program hazırladıkları söyledi. Gürcistan'da Beşiktaş taraftarlarına yönelik yaşanan olaylara tepki göstererek planladığı Batum yılbaşı turunu iptal ettiklerini anlatan Aydoğdu, "Gürcistan'da Beşiktaş taraftarlarının Filistin bayrağı açmaları nedeniyle şiddete maruz kaldıkları belirtilen olayların ardından firma, tur programını iptal etme kararı aldık. Ön rezervasyon yaptıran misafirlerimize turun iptal edildiğini bildirmiş bulunmaktayız. Zulme karşı insanların verdiği bu direnişe karşı biz de yanlarında olmak istedik. Bu taraftarımıza polis tarafından yapılmış olan bu orantısız gücü kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu bir insanlık davasıdır, vicdan davasıdır. O yüzden her zaman Türk milletinin yanında, Filistin'in yanında sizlerle tek yürek, tek millet diyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı